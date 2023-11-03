Siapa pun yang akrab dengan ekosistem pemrosesan aliran akrab dengan Apache Kafka: standar perusahaan de-facto untuk streaming acara sumber terbuka. Apache Kafka menawarkan banyak kemampuan yang kuat, seperti memberikan throughput tinggi dan mempertahankan toleransi kesalahan yang tinggi jika terjadi kegagalan aplikasi.

Aliran Apache Kafka membawa data ke tempat yang diperlukan, tetapi kemampuan ini tidak dimaksimalkan ketika Apache Kafka diterapkan dalam isolasi. Jika Anda menggunakan Apache Kafka hari ini, Apache Flink harus menjadi bagian penting dari tumpukan teknologi Anda untuk memastikan Anda mengekstrak apa yang Anda butuhkan dari data real-time Anda.

Dengan kombinasi Apache Flink dan Apache Kafka, kemungkinan streaming acara sumber terbuka menjadi eksponensial. Apache Flink menciptakan latensi rendah dengan memungkinkan Anda merespons dengan cepat dan akurat terhadap meningkatnya kebutuhan bisnis untuk tindakan tepat waktu. Digabungkan bersama, kemampuan untuk menghasilkan otomatisasi dan insight real-time ada di ujung jari Anda.

Dengan Apache Kafka, Anda mendapatkan aliran peristiwa mentah dari segala sesuatu yang terjadi dalam bisnis Anda. Namun, tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dan beberapa terjebak dalam antrian atau pemrosesan big data. Di sinilah Apache Flink berperan: Anda beralih dari acara mentah ke bekerja dengan acara yang relevan. Selain itu, Apache Flink mengontekstualisasikan data Anda dengan mendeteksi pola, memungkinkan Anda untuk memahami bagaimana hal-hal terjadi bersama satu sama lain. Hal ini penting karena peristiwa memiliki masa simpan, dan pemrosesan data historis dapat meniadakan nilainya. Bayangkan bekerja dengan acara yang merepresentasikan keterlambatan penerbangan: kondisi tersebut memerlukan tindakan segera, dan memprosesnya terlalu lambat pasti akan menghasilkan pelanggan yang sangat tidak puas.

Apache Kafka bertindak sebagai semacam firehose peristiwa, mengomunikasikan apa yang selalu terjadi dalam bisnis Anda. Kombinasi dari firehose acara ini dengan deteksi pola, didukung oleh Apache Flink, mencapai titik manis: setelah Anda deteksi pola yang relevan, respons Anda berikutnya bisa sama cepatnya. Buat pelanggan Anda terkesan dengan penawaran yang tepat pada waktu yang pas, dorong perilaku positif mereka, atau tingkatkan keputusan dalam supply chain—itu hanyalah beberapa contoh kemampuan luas yang tersedia saat Anda menggunakan Apache Flink bersama Apache Kafka.