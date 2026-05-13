Apa itu data terpadu?

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Data terpadu mengacu pada kombinasi data dari sumber yang berbeda ke dalam satu tampilan atau platform yang kohesif.
Secara tradisional, menyatukan data perusahaan telah mengurangi silo data, menyediakan "sumber kebenaran tunggal” dan memperluas akses data—hasil yang mendukung analitik dan pengambilan keputusan yang tepat. Namun, kebangkitan kecerdasan buatan (AI) telah menempatkan penekanan besar pada manfaat lain: konsolidasi data perusahaan dapat mengarah pada hasil AI yang lebih dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu.
Selain hasil, metode untuk mencapai data terpadu juga telah berkembang. Tidak perlu lagi memindahkan data secara fisik untuk menyatukannya. Teknologi seperti virtualisasi data dan integrasi tanpa salinan dapat secara efektif menyatukan data di mana pun data tersebut berada—apakah di mainframe atau di cloud.
Data adalah sumber daya perusahaan yang sangat berlimpah. Ini dihasilkan setiap detik di berbagai sistem dan aplikasi. Setiap email, obrolan, rapat, interaksi media sosial, file, dan tindakan mewakili pelanggan atau titik kontak operasional, yang berkontribusi pada pasokan data yang tampaknya tak ada habisnya untuk analisis, otomatisasi, dan AI.
Tetapi bagi banyak perusahaan, data ini tidak dapat digunakan. Sebagian besar merupakan data yang tidak terstruktur (seperti gambar, email, dan dokumen) yang tidak memiliki skema yang sudah ditentukan sebelumnya, memiliki volume yang besar, dan secara tradisional sulit untuk dianalisis.
Data perusahaan—di semua jenis data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur—juga sangat terfragmentasi. Hal ini tersebar di seluruh mainframe, cloud, data lake, CRM, dan alat analitik, yang menambah kerumitan dan penundaan pemrosesan data. Setiap departemen atau tim juga menggunakan perangkat mereka sendiri dan mengikuti kebijakan data yang unik, yang menyebabkan format data yang tidak konsisten, ketidaksesuaian, dan berkurangnya kualitas data di seluruh data estate perusahaan.
Dengan kecepatan pengambilan keputusan dan presisi yang lebih penting dari sebelumnya, bisnis harus dapat menggunakan semua data mereka secara efisien. Faktanya, menerapkan data untuk keunggulan kompetitif sekarang menjadi prioritas utama bagi Chief Data Officers (CDO), sebelum tata kelola dan keamanan, menurut studi CDO 2025 dari Institute for Business Value IBM.1
Strategi data terpadu yang efektif dapat memberi perusahaan pandangan bisnis yang lengkap dan tepercaya. Data tersebut terkonsolidasi, berkualitas tinggi, dan siap digunakan oleh pengguna bisnis dan tim data, sehingga mempercepat pengambilan keputusan, inovasi, dan penerapan AI berbasis data.
IBM IBV juga menemukan bahwa organisasi yang menghubungkan sumber data yang sebelumnya terisolasi melihat keuntungan terukur: Pelanggan Salesforce yang mengintegrasikan data mainframe hampir 30% lebih mungkin untuk melaporkan penghematan biaya yang signifikan dan prediksi AI yang lebih akurat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki konektivitas itu.2
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
AI Enterprise (yang mencakup AI generatif dan generasi dengan dukungan pengambilan data) hanya akan berfungsi jika data dapat diakses. Dan tanpa data terpadu, itu hanya dapat bekerja dengan kumpulan informasi yang terfragmentasi dan tidak konsisten.
Sebagai ilustrasi: Bayangkan sebuah perusahaan global ingin membuat chatbot SDM agar karyawan dapat bertanya tentang kebijakan cuti, manfaat kesehatan, dan kompensasi. Ketika data SDM terfragmentasi di seluruh wilayah dan sistem, model hanya dapat mengambil dan bernalar pada kumpulan titik data yang sebagian dan tidak konsisten.
Jika hanya dapat mengakses dokumen AS, maka chatbot tidak berguna bagi karyawan di tempat lain. Jika pembaruan terbaru ada di lokasi terpisah, karyawan akan diberikan jawaban yang ketinggalan zaman atau bertentangan.
Data terpadu juga membantu mengaktifkan konteks yang lebih baik untuk model (lihat rekayasa konteks untuk bagaimana ini dioperasionalkan) dengan memastikan mereka mengambil data yang lengkap, konsisten, dan selaras.
Lingkungan Enterprise bukan hanya kumpulan data. Mereka memiliki kendala — kebijakan, proses persetujuan, dan peraturan. Sebagian besar informasi ini ada dalam data tidak terstruktur yang didistribusikan di seluruh sistem dan berkembang dari waktu ke waktu.
Menggabungkan sumber-sumber yang berbeda ini menciptakan fondasi yang lebih lengkap dan konsisten untuk menghasilkan konteks, memberikan makna dan keandalan yang lebih besar untuk output model. Ini juga membuatnya lebih mudah untuk menerapkan tata kelola yang konsisten untuk menjaga data tetap aman dan patuh.
Data terpadu juga mempercepat penerapan AI perusahaan dan mempermudah untuk menskalakan proyek di seluruh perusahaan dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membersihkan data. Faktanya, 86% organisasi memprioritaskan penyatuan data untuk kesiapan AI.
Lingkungan data yang terpadu dan dapat diakses menawarkan sejumlah manfaat bagi perusahaan, termasuk:
Ketika data tersebar di seluruh perusahaan dan dalam sumber yang berbeda, organisasi sering mengandalkan beberapa alat, solusi penyimpanan data, dan layanan untuk mengelolanya. Dengan menyatukan data dan mengonsolidasikan kemampuan, mereka dapat mengurangi penumpukan alat dan menghindari biaya penyimpanan yang terkait dengan pergerakan data konstan dan penyimpanan data duplikat di seluruh sistem.
Data terpadu memecah silo, sering kali mendukung pembuatan platform data perusahaan layanan mandiri tunggal atau dasbor dengan tampilan 360 derajat. Dan ketika berbagai pemangku kepentingan (seperti ilmuwan data, insinyur data, dan analis intelijen bisnis) semuanya menggunakan data yang tepercaya dan konsisten, keputusan bisnis akan lebih selaras di seluruh organisasi.
Insinyur data sering kali menghabiskan banyak waktu untuk mengutak-atik, membersihkan, dan menyiapkan kumpulan data yang tersebar di seluruh sistem, repositori, dan tim. Data terpadu dapat secara signifikan mengurangi redundansi alur kerja, meminimalkan perkakas yang terfragmentasi dan mendorong penggunaan kembali dan penskalaan solusi data yang efektif, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Data terpadu mempersingkat kesenjangan antara data dan insight. Tanpa perselisihan data dan penundaan persiapan, pengguna dapat membuat keputusan berbasis data, menemukan kasus penggunaan baru, dan mengungkap insight lebih cepat saat data masih segar. Faktanya, 80% CDO mengatakan demokratisasi data membantu organisasi mereka bergerak lebih cepat. 3
Pergerakan data yang konstan dan alat yang berbeda dapat mengekspos data terhadap risiko keamanan dan kepatuhan. Tetapi dengan ekosistem data terpadu, lebih mudah bagi organisasi untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data sensitif, menyadari dan mengatasi kerentanan dan menerapkan solusi yang diperlukan secara agregat.
Meskipun tidak ada metode yang cocok untuk semua untuk menyatukan data, setiap proses penyatuan data biasanya melibatkan kombinasi pendekatan. Beberapa teknik penyatuan data umum meliputi:
Arsitektur data adalah cetak biru untuk bagaimana data mengalir melalui organisasi, dari pengumpulan dan penyerapan data hingga transformasi, penyimpanan, dan konsumsi.
Arsitektur data modern memotong kompleksitas dengan menghubungkan tahapan ini secara cerdas dan memungkinkan akses yang efisien ke data. Contoh arsitektur data modern untuk penyatuan data meliputi:
Proses integrasi data menggabungkan dan mengubah data yang terfragmentasi dari beragam sumber—sering menggunakan API, rangkaian proses, dan konektor bawaan—agar dapat diakses dan digunakan untuk kebutuhan bisnis. Sementara pendekatan seperti ekstrak, muat, transformasi (ETL) dibahas secara luas, beberapa metode modern—banyak di antaranya merupakan bagian dari arsitektur data modern—telah muncul, termasuk:
Strategi tata kelola data yang kuat mendukung manajemen data terpadu dengan membantu organisasi membuat standar dan menerapkan kebijakan untuk pembuatan, penyimpanan, dan akses data. Kemampuan ini memungkinkan organisasi untuk mencapai berbagai tujuan penyatuan data, termasuk penciptaan sumber kebenaran tunggal yang tepercaya. Komponen utama dari strategi tata kelola data meliputi:
Rangkaian proses data otomatis menggunakan perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola pergerakan data, transformasi, dan pengiriman di seluruh sistem. Dengan mengurangi kebutuhan akan intervensi manual, otomatisasi menyederhanakan alur kerja manajemen data dan meminimalkan risiko kesalahan manusia—membantu memastikan data dipersiapkan dan disampaikan secara konsisten untuk analitik dan AI.
Otomatisasi rangkaian proses juga berkembang untuk menggabungkan model AI dan sistem agen. Rangkaian proses ini menggunakan metadata, sinyal pengamatan, dan pengambilan keputusan cerdas untuk memastikan data secara konsisten divalidasi, diatur, dan disampaikan dengan cara yang andal dan terstandardisasi.
Selain menerapkan solusi teknologi untuk penyatuan data, organisasi harus mempertimbangkan beberapa faktor organisasi, budaya dan operasional, termasuk:
Menyatukan data tidak secara otomatis menyatukan tim atau cara kerja. Setiap fungsi sering memiliki alat, metrik, model data, dan preferensi komunikasi sendiri. Menghancurkan silo ini membutuhkan perubahan pada proses, struktur tim, dan pola pikir organisasi—memperlakukan data sebagai aset strategis daripada produk sampingan dari pekerjaan.
Sebelum menyatukan data, pertimbangkan keterampilan teknis dan data yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan operasi yang sedang berlangsung. IBM IBV menemukan bahwa 47% CDO yang disurvei menyebutkan bahwa menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta data tingkat lanjut merupakan tantangan utama; 77% berjuang untuk mengisi peran data utama, dan hanya 53% yang mengatakan bahwa upaya perekrutan dan retensi memberikan keterampilan yang mereka butuhkan.4
Organisasi dengan tim yang sangat tertutup seringkali memiliki lingkungan teknologi yang sama-sama terfragmentasi. Saat memilih alat dan teknologi untuk menciptakan tampilan terpadu, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana alat dan teknologi tersebut terintegrasi dengan sistem, bahasa pemrograman, dan platform yang ada di seluruh perusahaan.
Informasi sensitif — baik itu data pasien, karyawan, atau pelanggan — harus dilindungi untuk memenuhi persyaratan peraturan dan menjaga kepercayaan. Ketika organisasi mengejar upaya penyatuan data, penting bahwa langkah-langkah privasi dan keamanan data diambil pada setiap tahap siklus hidup. Pendekatan umum termasuk kontrol akses, kebijakan tata kelola dan pelacakan garis keturunan data.
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1,3,4 Riset CDO 2025: Efek pengganda AI, IBM IBV, 12 November 2025
2 The State of Salesforce 2025–2026, IBM IBV, Oktober 2025