Apa itu data terpadu?

Data adalah sumber daya perusahaan yang sangat berlimpah. Ini dihasilkan setiap detik di berbagai sistem dan aplikasi. Setiap email, obrolan, rapat, interaksi media sosial, file, dan tindakan mewakili pelanggan atau titik kontak operasional, yang berkontribusi pada pasokan data yang tampaknya tak ada habisnya untuk analisis, otomatisasi, dan AI.

Tetapi bagi banyak perusahaan, data ini tidak dapat digunakan. Sebagian besar merupakan data yang tidak terstruktur (seperti gambar, email, dan dokumen) yang tidak memiliki skema yang sudah ditentukan sebelumnya, memiliki volume yang besar, dan secara tradisional sulit untuk dianalisis.

Data perusahaan—di semua jenis data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur—juga sangat terfragmentasi. Hal ini tersebar di seluruh mainframe, cloud, data lake, CRM, dan alat analitik, yang menambah kerumitan dan penundaan pemrosesan data. Setiap departemen atau tim juga menggunakan perangkat mereka sendiri dan mengikuti kebijakan data yang unik, yang menyebabkan format data yang tidak konsisten, ketidaksesuaian, dan berkurangnya kualitas data di seluruh data estate perusahaan.

Dengan kecepatan pengambilan keputusan dan presisi yang lebih penting dari sebelumnya, bisnis harus dapat menggunakan semua data mereka secara efisien. Faktanya, menerapkan data untuk keunggulan kompetitif sekarang menjadi prioritas utama bagi Chief Data Officers (CDO), sebelum tata kelola dan keamanan, menurut studi CDO 2025 dari Institute for Business Value IBM.1

Strategi data terpadu yang efektif dapat memberi perusahaan pandangan bisnis yang lengkap dan tepercaya. Data tersebut terkonsolidasi, berkualitas tinggi, dan siap digunakan oleh pengguna bisnis dan tim data, sehingga mempercepat pengambilan keputusan, inovasi, dan penerapan AI berbasis data.

IBM IBV juga menemukan bahwa organisasi yang menghubungkan sumber data yang sebelumnya terisolasi melihat keuntungan terukur: Pelanggan Salesforce yang mengintegrasikan data mainframe hampir 30% lebih mungkin untuk melaporkan penghematan biaya yang signifikan dan prediksi AI yang lebih akurat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki konektivitas itu.2