Apa itu data kotor?

Data kotor adalah informasi yang tidak akurat, tidak valid, tidak lengkap atau tidak konsisten, sehingga tidak dapat diandalkan untuk penggunaan bisnis.
Data kotor dapat mengambil berbagai bentuk. Ini mungkin termasuk catatan duplikat, nilai hilang atau nol, format yang tidak konsisten, informasi usang, entri tidak valid, hubungan yang rusak antara catatan atau definisi yang bertentangan di seluruh sistem.
Masalah kualitas data seperti ini dapat terjadi di setiap titik dalam siklus hidup data, mulai dari pengambilan awal hingga analisis dan distribusi hilir. Mengatasinya sangat penting karena input yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat merusak akurasi keputusan, mendistorsi hasil analisis data, menurunkan kinerja model kecerdasan buatan (AI) dan meningkatkan risiko dengan menskalakan kesalahan di seluruh sistem dan proses.
Organisasi dapat memanfaatkan berbagai alat dan teknik untuk membersihkan data kotor, termasuk pembuatan profil, validasi, deduplikasi, standardisasi, dan pemantauan. Upaya-upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh tata kelola data yang kuat. Tata kelola menyediakan struktur yang diperlukan untuk menentukan kepemilikan, menetapkan standar dan menanamkan kontrol yang mencegah masalah kualitas data muncul kembali dan mempertahankan peningkatan.
Organisasi yang gagal mengatasi data kotor rentan terhadap biaya keuangan dan operasional yang besar. Ketika tim mengandalkan data yang tidak akurat—sering disebut sebagai data kotor atau data buruk—mereka cenderung membuat keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi pasar.
Risiko-risiko ini diakui secara luas: Laporan IBM Institute for Business Value (IBV) 2025 menemukan bahwa 43% dari chief operasi officer menyebut kualitas data sebagai prioritas data utama mereka.1 Dan lebih dari seperempat organisasi memperkirakan kerugian tahunan melebihi USD 5 juta karena kualitas data yang buruk, menurut Forrester.2
Data kotor juga dapat menyebabkan:
Data yang kotor memiliki dampak yang lebih besar pada sistem AI, termasuk model bahasa besar (LLM). Sistem ini (dan algoritma yang mendasarinya) belajar dengan mengidentifikasi pola statistik di seluruh kumpulan data dalam skala besar. Oleh karena itu, kesalahan atau bias apa pun dalam dataset dapat dipelajari selama pelatihan dan tercermin dalam output yang cacat dan menyesatkan selama inferensi. Bahkan, Gartner memprediksi bahwa “hingga 2026, organisasi akan meninggalkan 60% proyek AI yang tidak didukung oleh data Siap untuk AI.”3
Akibatnya, pentingnya data berkualitas tinggi dan diatur dengan baik makin terasa dengan meningkatnya adopsi AI. Praktik kualitas data yang kuat mendukung output model yang lebih akurat, andal, dan dapat dipercaya. Keuntungan ini diterjemahkan ke dalam dampak bisnis yang terukur. Penelitian dari IBV menunjukkan bahwa perusahaan dengan volume data besar yang dipercaya oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencapai hampir dua kali lipat pengembalian investasi dari kemampuan AI mereka.4
Data berkualitas rendah atau data kotor, tidak muncul secara spontan; hal ini adalah hasil dari faktor organisasi, teknis, dan manusia. Akar masalah data kotor sering kali dapat ditelusuri kembali ke sumber dan praktik berikut ini:
Entri data manual secara inheren rawan kesalahan karena pengulangan, tekanan waktu, dan beban kognitif, yang dapat mengakibatkan data yang salah seperti kesalahan ketik, karakter yang ditransposisikan, materi sumber yang salah baca, dan kesalahan salin-tempel. Ketika kesalahan manusia seperti itu sistematis, mereka dapat dengan cepat berkembang biak dan membutuhkan proses pembersihan yang ekstensif.
Data silo dapat menghasilkan data yang kotor dengan memecah informasi di seluruh departemen. Ketika tim memelihara kumpulan data terisolasi tanpa standar atau koordinasi bersama, catatan duplikat dan tidak selaras dapat berkembang biak.
Data kotor dapat berkembang tanpa adanya pengawasan terpusat, kepemilikan data yang ditentukan, standar yang dapat ditegakkan, dan keunggulan lain dari tata kelola data yang kuat.
Dalam kondisi ini, departemen menangkap dan mengelola data secara tidak konsisten, mengakibatkan masalah yang menumpuk dari waktu ke waktu, seperti format dan konvensi penamaan yang bertentangan, definisi data yang tidak konsisten, dan entri yang tidak valid yang merusak keandalan data.
Mengintegrasikan data di berbagai sistem yang berbeda dan terspesialisasi dapat menimbulkan kesalahan melalui ketidaksesuaian skema, transformasi yang salah, dan transfer yang tidak lengkap. Risiko-risiko ini meningkat dengan arsitektur cloud dan hybrid , di mana data berpindah antar-lingkungan dengan format dan aturan validasi yang berbeda.
Sistem lama sering kali mengandalkan model data yang sudah ketinggalan zaman, validasi yang terbatas, dan antarmuka yang rapuh yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini. Seiring berkembangnya persyaratan, sistem ini menumpuk hutang teknis yang memaksa solusi manual. Ini juga meningkatkan kemungkinan kesalahan data struktural, termasuk outlier yang tidak ditandai yang mendistorsi pelaporan dan analisis hilir.
Ketika data diterima tanpa validasi real time— seperti pemeriksaan rentang, penegakan format, bidang wajib, atau batasan keunikan—kesalahan masuk ke sistem secara diam-diam. Setelah tertelan, cacat ini menyebar ke hilir, menjadi lebih sulit dan lebih mahal untuk deteksi dan diperbaiki.
Data kotor mungkin mencerminkan prioritas organisasi daripada kekurangan teknis. Ketika kecepatan, volume, atau pengiriman jangka pendek lebih diutamakan daripada keakuratan dan pengelolaan data, tingkat kesalahan sering kali meningkat dan tanggung jawab untuk menjaga data yang bersih menjadi tidak jelas.
Sistem machine learning dapat secara tidak sengaja memperkenalkan atau memperkuat data kotor. Ketika ilmuwan data melatih model pada kumpulan data yang cacat, bias, atau tidak lengkap, output model nantinya dapat diintegrasikan kembali sebagai input tanpa validasi atau pengawasan yang memadai.
Membersihkan data kotor adalah praktik manajemen data dasar yang menggabungkan proses, teknik, perkakas, dan tata kelola. Pembersihan data melibatkan pemahaman bagaimana data dikumpulkan dari sumber data yang berbeda dan dikelola di seluruh siklus hidupnya; mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan seperti data duplikat, data yang tidak konsisten, data tidak lengkap; memvalidasi hasil dan menyematkan kontrol untuk mempertahankan data yang andal.
Delapan langkah pembersihan data yang paling umum meliputi:
Berbagai macam alat dan teknik pembersihan data—beberapa dengan kemampuan yang tumpang tindih—dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan kualitas data, kasus penggunaan, dan tingkat kompleksitas di seluruh siklus hidup data:
Memperbaiki data kotor dalam organisasi lebih dari sekedar mengatasi masalah yang terisolasi; itu juga membutuhkan koreksi masalah kualitas data yang tertanam dalam proses, teknologi, dan model kepemilikan.
Tata kelola data menyediakan kerangka kerja organisasi yang membantu memastikan data dapat dipercaya dan dapat digunakan di seluruh bisnis dengan mendefinisikan kebijakan, peran, proses, dan alat untuk mengelola data di seluruh siklus hidupnya. Dengan menanamkan akuntabilitas dan kontrol di hulu, tata kelola membantu mencegah masalah kualitas berulang dan mendukung peningkatan berkelanjutan dalam kualitas data.
Dalam survei IBV, 54% eksekutif melaporkan bahwa penerapan tata kelola data dan manajemen data yang efektif adalah prioritas bagi organisasi mereka.5
Untuk memahami mengapa tata kelola data telah menjadi fokus penting, ini membantu untuk memperjelas apa yang dilakukan tata kelola dalam praktiknya. Tata kelola menentukan siapa pemilik data, bagaimana data tersebut harus ditangani, dan aturan apa yang harus dipatuhi agar dianggap sebagai data yang dapat diandalkan. Pertimbangkan tata kelola sebagai sistem “kontrol lalu lintas udara” untuk data: Sistem ini Orchestrate akses, standar kualitas, dan kepatuhan sehingga data Verify mengalir ke pengguna dan sistem yang tepat.
Kerangka kerja tata kelola data yang kuat biasanya mencakup:
Dewan tata kelola atau komite pengarah menetapkan strategi data, prioritas, dan otoritas pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Pemilik data bertanggung jawab atas kualitas data dalam domain bisnis tertentu, sementara penjaga data menangani manajemen kualitas data sehari-hari dan bekerja untuk menstandarkan definisi data dan business rules.
Pedoman terdokumentasi menentukan bagaimana data harus diformat, diberi nama, diakses, dan dilindungi. Kebijakan ini juga mempromosikan konsistensi, mengurangi ambiguitas dan memastikan data ditangani dengan cara yang sesuai dan aman.
Audit berkelanjutan dan proses pemantauan digunakan untuk menilai kualitas data, kepatuhan kebijakan, dan kepatuhan terhadap standar yang ditentukan dari waktu ke waktu. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi masalah sejak dini, melacak perbaikan dan memberikan transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana data dikelola dan digunakan.
1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 November 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31 Juli 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26 Februari 2025.
4 The CEO’s guide to generative AI, IBM Institute for Business Value, 18 Juli 2023.
5 Temuan yang tidak dipublikasikan dari 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 November 2025.