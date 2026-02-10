Apa itu data kotor?

Data kotor dapat mengambil berbagai bentuk. Ini mungkin termasuk catatan duplikat, nilai hilang atau nol, format yang tidak konsisten, informasi usang, entri tidak valid, hubungan yang rusak antara catatan atau definisi yang bertentangan di seluruh sistem.

Masalah kualitas data seperti ini dapat terjadi di setiap titik dalam siklus hidup data, mulai dari pengambilan awal hingga analisis dan distribusi hilir. Mengatasinya sangat penting karena input yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat merusak akurasi keputusan, mendistorsi hasil analisis data, menurunkan kinerja model kecerdasan buatan (AI) dan meningkatkan risiko dengan menskalakan kesalahan di seluruh sistem dan proses.

Organisasi dapat memanfaatkan berbagai alat dan teknik untuk membersihkan data kotor, termasuk pembuatan profil, validasi, deduplikasi, standardisasi, dan pemantauan. Upaya-upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh tata kelola data yang kuat. Tata kelola menyediakan struktur yang diperlukan untuk menentukan kepemilikan, menetapkan standar dan menanamkan kontrol yang mencegah masalah kualitas data muncul kembali dan mempertahankan peningkatan.