Apa itu data buruk?

Data buruk adalah antitesis dari data yang baik. Sementara data berkualitas tinggi mendorong pertumbuhan dan inovasi, data berkualitas buruk memperlambat kemajuan.

Organisasi mengandalkan data untuk keputusan berdasarkan informasi, insight yang dapat ditindaklanjuti, dan perkiraan untuk operasi internal serta pengalaman pelanggan. Keputusan berdasarkan data buruk dapat menyebabkan peluang yang terlewatkan, inefisiensi operasional, dan reputasi yang rusak. Dalam industri seperti keuangan atau layanan kesehatan, di mana data membantu menginformasikan keputusan berisiko tinggi, data buruk dapat memiliki dampak yang parah atau bahkan bencana.

Pertimbangkan studi klinis yang berisi data pasien yang tidak konsisten. Para peneliti akan berjuang untuk membandingkan hasil, yang dapat menunda pengembangan perawatan potensial. Dalam bidang keuangan, data yang tidak akurat atau hilang dapat menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi. Laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan pelanggaran peraturan seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX), yang dapat membawa denda hingga 1 juta USD dan hingga 10 tahun penjara.

Risiko data buruk meningkat dalam konteks kecerdasan buatan. Ketika model AI atau ML dilatih dengan data yang tidak akurat, tidak konsisten, atau bias, hasilnya akan mencerminkan kesalahan-kesalahan tersebut. Untuk membantu memaksimalkan investasi dalam AI dan ML, organisasi harus memastikan data mereka siap untuk AI.

Unity Technologies adalah contoh utama dari konsekuensi data yang buruk dalam AI dan ML. Pada tahun 2022, algoritma penempatan iklan perusahaan video game menelan data buruk dari pelanggan besar. Kinerja algoritma menurun sampai mereka harus membangunnya kembali. Insiden itu berkontribusi terhadap penurunan 37% pada saham Unity dan diperkirakan berdampak sebesar 110 juta USD bagi perusahaan.

Di sisi lain, data yang baik dan akurat dapat menjadi pendorong bagi inisiatif AI. Riset oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa organisasi yang memiliki data tepercaya dapat merealisasikan hampir dua kali lipat laba atas investasi dari kemampuan AI mereka. Intinya: Data yang baik adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan untuk AI atau strategi berbasis data apa pun.