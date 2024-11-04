Apa itu struktur data?

Struktur data menggabungkan tipe data primitif seperti angka, karakter, Boolean, dan bilangan bulat ke dalam format yang kohesif. Secara terpisah, masing-masing tipe data primitif ini hanya memiliki satu nilai. Ketika digabungkan dalam struktur data, mereka memungkinkan operasi data tingkat yang lebih tinggi seperti penyortiran, pencarian, penyisipan, dan penghapusan.

Misalnya, pertimbangkan tim penjualan yang ingin melacak angka penjualan harian. Alih-alih mencatat setiap titik data secara terpisah, tim dapat menyimpan data ini dalam suatu jenis struktur data yang disebut "array." (Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Jenis struktur data”).

Dalam Python, array mungkin terlihat seperti ini:

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

Menggunakan array memungkinkan tim untuk menyimpan semua data ini bersama-sama, dengan mudah mengambil titik data saat diperlukan dan menjalankan fungsi pada tiap elemen maupun seluruh array.

Programer komputer mengandalkan struktur data untuk membangun aplikasi yang efektif. Di bidang ilmu komputer dan ilmu data, struktur data sangat penting pada sistem operasi, basis data, situs web, grafik,analitik, blockchain, aplikasi machine learning (ML), dan banyak lagi.

Karena struktur data merupakan hal yang mendasar dalam menulis kode yang efektif, mereka sering kali menjadi salah satu pelajaran pertama yang diajarkan kepada para pemula dalam pemrograman. Mereka juga merupakan topik umum pertanyaan wawancara untuk kandidat pekerjaan programer komputer.