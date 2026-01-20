Meskipun akses ke data berkualitas tinggi dan relevan selalu penting untuk analitik yang andal dan pengambilan keputusan yang lebih baik, akses ini membutuhkan urgensi tambahan di lingkungan data modern. Ada tiga alasan: volume data, kompleksitas, dan tekanan kompetitif terkait AI.

Organisasi saat ini bersaing dengan volume data yang puluhan kali lebih besar daripada apa yang tersedia di sepanjang sebagian besar sejarah manusia: Satu studi global 2024 tentang organisasi dengan berbagai ukuran menemukan bahwa hampir dua pertiga organisasi mengelola setidaknya satu petabyte data.1

Sebagian besar data itu adalah big data: kumpulan data sangat besar dalam berbagai format, termasuk data terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Terutama Data tidak terstruktur, tidak mudah disesuaikan dengan skema tetap basis data relasional, yang berarti alat dan metode konvensional biasanya tidak dapat digunakan untuk pemrosesan data yang terstruktur dan analisis.

Pada saat yang sama, perusahaan berada di bawah tekanan untuk memanfaatkan data siap untuk AI— informasi berkualitas tinggi, dapat diakses, dan tepercaya yang dapat digunakan organisasi dengan percaya diri untuk pelatihan dan inisiatif kecerdasan buatan.

Tetapi sebagian besar perusahaan belum memiliki data siap AI: Menurut survei tahun 2024 dari IBM Institute for Business Value, hanya 29% pemimpin teknologi yang sangat setuju bahwa data perusahaan mereka memenuhi standar utama untuk penskalaan AI generatif secara efisien.2

Memperoleh nilai dari kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sekaligus memastikan kesiapan AI memerlukan alat, infrastruktur, dan strategi manajemen data yang tepat. Namun, perusahaan biasanya tidak mampu membeli sumber daya komputasi dan penyimpanan yang tak terbatas. Mereka harus menyeimbangkan upaya untuk membuka nilai dengan langkah-langkah yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan pengembalian investasi.

Pengoptimalan data membantu mereka melakukannya.

Melalui optimasi data, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi alur kerja data. Berbagai teknik pengoptimalan data membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data mereka—sekaligus mengurangi beban penyimpanan dan pemrosesan pada sumber daya dan anggaran mereka.