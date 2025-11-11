Data yang disiapkan dan dikelola dengan benar sangat penting untuk keberhasilan AI—seperti pepatah, “sampah masuk, sampah keluar.” Data yang akurat, lengkap, dan konsisten mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas yang lebih baik dari AI perusahaan. Sementara itu, strategi data untuk data yang diatur dan dilindungi dengan baik membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga privasi pengguna.

Karena keputusan yang didukung AI semakin menjadi keunggulan kompetitif, banyak organisasi menyadari bahwa praktik manajemen data tradisional mungkin tidak cukup untuk menghasilkan data siap untuk AI. Menurut survei tahun 2024 dari IBM Institute for Business Value, hanya 29% pemimpin teknologi yang sangat setuju bahwa data perusahaan mereka memenuhi standar kualitas, aksesibilitas, dan keamanan yang diperlukan untuk skala AI generatif (gen AI) secara efisien.1

Untuk mencapai dan mempertahankan kesiapan data untuk adopsi AI, organisasi dapat fokus pada beberapa praktik data yang penting: Akses, tata kelola, keamanan, dan dukungan terpadu. Dengan menerapkan elemen-elemen dasar ini, organisasi dapat memastikan data mereka benar-benar siap untuk AI-dan dengan demikian, mengubah AI dari eksperimen yang mahal menjadi mesin yang kuat untuk nilai perusahaan.