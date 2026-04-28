Apa itu integrasi data AI?

Integrasi data tradisional—proses menggabungkan dan menyelaraskan data dari berbagai sumber ke dalam format yang terpadu—bergantung pada aturan tetap atau proses semiotomatis yang dikoordinasikan oleh teknisi data.1 Namun, pendekatan ini tidak dirancang untuk menangani volume dan kompleksitas data modern.

Beban kerja AI dan analitik saat ini membutuhkan fondasi data dengan tingkat kecepatan, fleksibilitas, dan visibilitas yang tinggi. Kebutuhan tersebut dapat dengan cepat membebani tim data yang sudah bergulat dengan proliferasi alat, alur kerja yang terfragmentasi, serta silo data.

AI menawarkan pendekatan integrasi yang cerdas, efisien, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan data di masa depan. Alih-alih bergantung pada transformasi manual, integrasi data berbasis AI memanfaatkan model bahasa besar (LLM), agen AI, dan otomatisasi untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan terkait data secara mandiri, sehingga mengubah proses yang bersifat reaktif menjadi sistem cerdas yang proaktif.