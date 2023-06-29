“Pemantauan data” memberi tahu Anda kondisi pipeline atau data saat ini. Ini memberi tahu Anda apakah data lengkap, akurat, dan terbaru. Ini memberi tahu Anda apakah pipeline berjalan sukses atau gagal. Namun, meski dapat menunjukkan apakah sesuatu berfungsi atau rusak, pemantauan tidak memberikan konteks lebih dalam di luar itu.

Dengan demikian, pemantauan hanyalah salah satu fungsi observabilitas. “Observabilitas data” adalah istilah umum yang mencakup:

Pemantauan: Dasbor yang menyediakan tampilan operasional dari pipeline atau sistem Anda

Dasbor yang menyediakan tampilan operasional dari pipeline atau sistem Anda Peringatan: Baik untuk kejadian yang diharapkan dan anomali

untuk kejadian yang diharapkan dan anomali Pelacakan: Kemampuan untuk mengatur dan melacak peristiwa tertentu

Kemampuan untuk mengatur dan melacak peristiwa tertentu Perbandingan: Pem antauan dari waktu ke waktu, dengan peringatan untuk anomali

antauan dari waktu ke waktu, dengan peringatan untuk anomali Analisis: Deteksi masalah otomatis yang menyesuaikan dengan pipeline dan kesehatan data Anda

Deteksi masalah otomatis yang menyesuaikan dengan pipeline dan kesehatan data Anda Tindakan terbaik berikutnya: Tindakan yang disarankan untuk perbaikan kesalahan

Dengan mencakup bukan hanya satu aktivitas—pemantauan—melainkan serangkaian aktivitas, observabilitas jauh lebih bermanfaat bagi para insinyur. Observabilitas data tidak berhenti pada identifikasi masalah. Solusi ini memberikan konteks dan saran untuk membantu menyelesaikannya.

“Observabilitas data melampaui pemantauan dengan menambahkan konteks pada metrik sistem, memberi pandangan lebih dalam tentang operasi sistem, dan menunjukkan kapan insinyur perlu turun tangan untuk melakukan perbaikan,” jelas Evgeny Shulman, salah satu pendiri dan CTO IBM Databand. “Dengan kata lain, jika pemantauan hanya memberi tahu bahwa suatu microservice memakai sejumlah sumber daya, observabilitas memberi tahu bahwa kondisi tersebut terkait kegagalan penting dan membutuhkan intervensi.”

Pendekatan proaktif ini sangat penting dalam hal pipeline data.