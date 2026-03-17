Dengan selesainya akuisisi IBM atas Confluent, IBM menyatukan pengaliran peristiwa dengan kekuatannya di seluruh manajemen data, integrasi, dan infrastruktur perusahaan untuk membantu organisasi memberikan hasil real-time dengan data siap AI yang terus mengalir.
Bisnis menghasilkan streaming data operasional real-timeyang konstan, transaksi, peristiwa aplikasi, pembaruan rantai pasokan, peringatan penipuan, interaksi pelanggan, dan banyak lagi. Namun sinyal-sinyal ini biasannya terpecah di berbagai sistem dan tiba terlalu lambat untuk mendukung AI dan otomatisasi modern. Faktanya, sekitar 80% perusahaan mengandalkan data basi untuk pengambilan keputusan, , sehingga meningkatkan risiko kehilangan peluang.
Ketika AI beralih dari eksperimen ke produksi, tantangannya bukan lagi akses ke data melainkan data real-time tepercaya dengan konteks yang diperlukan untuk mendukung sistem AI dan otomatisasi.
Dengan menyatukan Confluent dengan portofolio Data, Integrasi, dan Z IBM, IBM membangun platform data cerdas yang menghubungkan data yang bergerak dengan konteks, tata kelola, integrasi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengoperasikan AI di seluruh lingkungan hybrid.
Mengubah peristiwa real-time menjadi konteks yang diatur di seluruh lingkungan hybrid merupakan langkah penting dalam mengoperasionalkan AI perusahaan tepercaya. Di sinilah kombinasi Confluent dan portofolio watsonx.data IBM memberikan nilai nyata.
Confluent mengalirkan peristiwa operasional real-time dari aplikasi, sistem, dan saluran digital. Portofolio watsonx.data terpadu membuat data itu produktif untuk AI dan analitik melalui fondasi data hybrid terbuka dengan watsonx.data, integrasi data dengan watsonx.data integration dan kecerdasan data dengan watsonx.data intelligence. Bersama-sama, solusi tersebut membantu perusahaan bergerak melampaui streaming peristiwa yang terisolasi dan sebagai gantinya memberikan produk data yang diatur dan dapat digunakan kembali yang mendukung analitik, aplikasi, dan AI.
Hasilnya adalah fondasi yang lebih kuat untuk AI perusahaan, di mana model dan agen beroperasi pada data yang bergerak dan data diam dengan konteks dan tata kelola yang diperlukan untuk penggunaan perusahaan.
Nilai nyata datang ketika sistem dapat bertindak atas peristiwa yang terjadi. Di sinilah Cofluent dan portofolio Integrasi IBM, termasuk IBM MQ dan webMethods Hybrid Integration, mengubah peristiwa real-time menjadi tindakan bisnis.
Confluent menyediakan tulang punggung yang melakukan streaming peristiwa operasional di seluruh perusahaan. IBM MQ memastikan peristiwa tersebut disampaikan dengan andal dan aman untuk sistem sangat penting, sementara WebMethods Hybrid Integration menghubungkan aplikasi, API, dan alur kerja di seluruh lingkungan hybrid sehingga sistem yang tepat dapat merespons secara otomatis. Bersama-sama, teknologi ini membantu organisasi berpindah dari insight real-time ke eksekusi tepercaya.
Hasilnya adalah perusahaan yang lebih responsif di mana peristiwa yang mengalir melalui bisnis secara otomatis memicu tindakan yang tepat di seluruh aplikasi, sistem, dan alur kerja berbasis AI.
Banyak peristiwa bisnis yang paling penting berasal dari IBM® Z, di mana sistem transaksional inti menuntut skala, ketahanan, dan kepercayaan yang tak tertandingi. Sistem ini mendukung pembayaran, klaim, reservasi, dan operasi bisnis bernilai tinggi lainnya yang membentuk tulang punggung industri modern.
Dengan Confluent dan IBM Z, organisasi dapat memperluas peristiwa berbasis aplikasi dan perubahan berbasis data ke dalam arsitektur berbasis peristiwa modern tanpa mengganggu aplikasi transaksional. Confluent menyediakan tulang punggung streaming, sementara teknologi aplikasi dan integrasi data IBM menawarkan beberapa jalur pelengkap untuk menghubungkan aplikasi IBM Z dengan platform Confluent.
Untuk acara berbasis aplikasi, IBM MQ, Kafka SDK untuk IBM Z dan IBM Z Digital Integrasi Hub menyediakan cara berkinerja tinggi untuk memancarkan peristiwa langsung dari transaksi inti. Untuk peristiwa berbasis data, IBM Data Gate memungkinkan propagasi perubahan data mentah yang aman dan latensi rendah ke Kafka. Bersama-sama, teknologi ini menawarkan serangkaian titik masuk yang lengkap dan fleksibel, memungkinkan organisasi untuk menggunakan pola yang tepat untuk setiap contoh penggunaan.
Hasilnya adalah arsitektur di mana peristiwa yang dihasilkan aplikasi dan perubahan berbasis data dari IBM Z dapat mengalir dengan aman ke aplikasi real-time, analitik, dan sistem AI, membuka insight dan otomatisasi baru sambil menjaga integritas operasi penting misi.
Bersama-sama, Confluent dan IBM memungkinkan platform data cerdas untuk AI perusahaan, menghubungkan aliran peristiwa real-time dengan manajemen data, integrasi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong tindakan di seluruh lingkungan hybrid. Ini membantu organisasi mengubah peristiwa bisnis yang terus mengalir ke konteks tepercaya untuk analitik, otomatisasi, dan sistem AI.
