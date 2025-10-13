Apa itu rekonsiliasi data?

Lingkungan data modern menghasilkan dan mengumpulkan volume data dalam jumlah sangat besar. Pembuatan data global saja diproyeksikan meningkat dari 149 zettabyte pada 2024 menjadi lebih dari 394 zettabyte pada 2028, atau tumbuh sebesar 164,4%.1



Data ini tersebar di berbagai sistem—seperti platform manajemen hubungan pelanggan (CRM), basis data keuangan, sistem layanan kesehatan, dan aplikasi cloud—yang masing-masing memiliki struktur dan frekuensi pembaruan tersendiri.

Untuk mengekstrak nilai yang bermakna dari pertumbuhan data yang eksplosif ini, organisasi harus memecah silo data dan memanfaatkan informasi dari seluruh perusahaan. Ketika data disatukan dan dianalisis secara efektif, data tersebut dapat mengungkap pola, memprediksi tren, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Insight ini memungkinkan organisasi mengoptimalkan kampanye pemasaran, meningkatkan hasil pasien, merampingkan logistik, dan banyak lagi.



Namun, ketika organisasi menggabungkan data dari berbagai sumber tersebut tanpa proses rekonsiliasi data yang efektif, berbagai masalah dapat muncul. Misalnya, dalam sektor layanan kesehatan, catatan pasien yang tidak cocok di berbagai sistem kesehatan elektronik dapat menyebabkan tes duplikat dan diagnosis yang keliru, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketidakakuratan data yang lebih luas. Sementara itu, di sektor keuangan, data yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesalahan pelaporan dan audit, risiko kepatuhan, serta forecasting keuangan yang cacat.

Masukkan rekonsiliasi data. Praktik manajemen data ini diterapkan untuk mencegah masalah integritas data sebelum memengaruhi pengambilan keputusan, efisiensi operasional, atau kepercayaan pemangku kepentingan. Rekonsiliasi data mendukung forecasting yang akurat, pelacakan kinerja yang andal, pelaporan, dan berbagai proses lainnya. Praktik ini juga memperkuat tata kelola data dengan menciptakan silsilah yang jelas mengenai bagaimana data diperoleh, ditransformasikan, dan divalidasi.



Selain itu, semakin banyak organisasi menyadari kekuatan kecerdasan buatan (AI): 61% CEO mengatakan organisasi mereka secara aktif mengadopsi agen AI dan bersiap mengimplementasikannya dalam skala besar, menurut Studi CEO IBM® Institute for Business Value 2025. Rekonsiliasi data sangat penting untuk memaksimalkan pengembalian investasi AI dan analitik dengan memastikan bahwa model dilatih dan diuji menggunakan data yang konsisten dan berkualitas tinggi.