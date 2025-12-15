Kualitas data

Pastikan data Anda mendorong keputusan yang dapat Anda percayai

Ilustrasi tangan memegang grafik mengambang dan ikon ide

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Solusi Manajemen Metadata

Diakui atas Kemampuannya dalam Eksekusi dan Kelengkapan Visi.



Ringkasan

Data berkualitas tinggi sangat penting untuk kesuksesan bisnis Anda. Dengan alat kualitas data IBM, Anda dapat mengurangi risiko, membuat keputusan yang tepat, dan mendorong inovasi—sekaligus memastikan kepatuhan dan kepercayaan terhadap data Anda di seluruh perusahaan. Alat kualitas data IBM memberdayakan organisasi untuk melakukan pembuatan profil data secara komprehensif, menilai kualitas, mengidentifikasi, dan menemukan masalah sebelum berdampak pada pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan yang lebih baik

Tingkatkan kepercayaan pada data Anda, sehingga para pemimpin dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukan asumsi.

 
Kepatuhan terhadap peraturan

Jaga kepatuhan terhadap peraturan industri melalui kemampuan tata kelola data dan pelaporan yang konsisten.
Efisiensi Operasional

Hemat waktu dan sumber daya dengan menghilangkan upaya koreksi data manual dengan alur kerja otomatis dan percepat identifikasi masalah kualitas data saat dilapisi dengan silsilah data.

 
Manajemen risiko proaktif

Kurangi risiko bisnis dengan insight real-time mengenai kesenjangan kualitas data.

Fitur

Ilustrasi jaringan AI yang dibentuk oleh tampilan digital dan lingkaran yang menunjukkan struktur yang saling terhubung
Pembersihan dan kurasi data otomatis

Manfaatkan otomatisasi berbasis AI untuk mengidentifikasi dan memperbarui profil metadata teknis. Buat pemeriksaan kualitas data secara otomatis berdasarkan hubungan kunci utama-asing yang terdeteksi dan pola stabilitas historis. Proses yang efisien ini memastikan semua data Anda menerima perhatian yang diperlukan, terlepas dari lokasinya, dan mempersiapkannya untuk penggunaan AI dan analitik di lingkungan hybrid dan multicloud.
Render 3D neural networks yang terhubung ke kode biner

Pantau aliran data untuk memastikan setiap informasi yang masuk ke dalam sistem Anda sesuai dengan standar kualitas di seluruh perusahaan.

Otomatiskan deteksi dan penyelesaian inkonsistensi data dengan alur kerja cerdas yang mengatasi akar masalah. Identifikasi dan atasi inkonsistensi, duplikat, dan kesalahan di seluruh lingkungan data Anda menggunakan algoritma cerdas untuk akurasi yang lebih tinggi. 

 
Representasi abstrak 3D dari sistem data terstruktur

Dengan menggunakan metadata aktif, organisasi dapat secara otomatis menerapkan pemeriksaan kualitas data dengan ketentuan bisnis yang relevan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk pemantauan kualitas data, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap persyaratan bisnis dan persyaratan khusus domain.

Pantau kepatuhan kualitas data terhadap aturan SLA untuk memfokuskan upaya remediasi di tempat yang paling penting—sehingga tim Anda tetap efisien tanpa mengorbankan integritas jalur data Anda.
Tampilan dari dekat tangan seseorang menggunakan tablet yang menampilkan antarmuka dasbor alat data

Manfaatkan kecerdasan buatan untuk menilai kualitas data Anda dan menerima insight yang dapat ditindaklanjuti tentang area yang perlu ditingkatkan. Catat perjalanan kualitas data Anda dari waktu ke waktu, yang memungkinkan keterlacakan penuh untuk kepatuhan dan pengambilan keputusan.
Ilustrasi abstrak isometrik dari beberapa blok yang saling terhubung melalui jalur saraf

Terhubung dengan berbagai sumber data, platform, dan aplikasi untuk memastikan lingkungan data yang terpadu.
Sumber daya

Memperkenalkan Auto DQ (Otomatisasi Kualitas Data)
Auto DQ menghubungkan kebutuhan bisnis dengan aturan teknologi, membantu penyedia data dan pengguna nonteknologi dalam mengotomatiskan pemantauan kualitas data yang sadar konteks dan dapat diskalakan.
Tidak semua data sama
Dapatkan data berkualitas tinggi yang Anda butuhkan untuk AI perusahaan. Temukan cara mengungkapkan kekuatan semua data Anda.
2024 Gartner Magic Quadrant
Akses laporan tersebut untuk mengetahui mengapa IBM diakui sebagai Pemimpin di Gartner Magic Quadrant untuk Platform Tata Kelola Data dan Analitik tahun 2024.
Menavigasi banjir data dengan kecerdasan data yang kuat
Perkembangan pesat perangkat dan interaksi digital telah mengakibatkan masuknya data yang tak tertandingi, yang harus ditangani oleh bisnis dengan tepat dan strategis.
