Pastikan data Anda mendorong keputusan yang dapat Anda percayai
Data berkualitas tinggi sangat penting untuk kesuksesan bisnis Anda. Dengan alat kualitas data IBM, Anda dapat mengurangi risiko, membuat keputusan yang tepat, dan mendorong inovasi—sekaligus memastikan kepatuhan dan kepercayaan terhadap data Anda di seluruh perusahaan. Alat kualitas data IBM memberdayakan organisasi untuk melakukan pembuatan profil data secara komprehensif, menilai kualitas, mengidentifikasi, dan menemukan masalah sebelum berdampak pada pengambilan keputusan.
Tingkatkan kepercayaan pada data Anda, sehingga para pemimpin dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukan asumsi.
Jaga kepatuhan terhadap peraturan industri melalui kemampuan tata kelola data dan pelaporan yang konsisten.
Hemat waktu dan sumber daya dengan menghilangkan upaya koreksi data manual dengan alur kerja otomatis dan percepat identifikasi masalah kualitas data saat dilapisi dengan silsilah data.
Kurangi risiko bisnis dengan insight real-time mengenai kesenjangan kualitas data.
Pelajari lebih dalam tentang bagaimana IBM® watsonx.data intelligence dapat mengubah manajemen data Anda.