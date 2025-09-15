Memperkenalkan Auto DQ : Mengotomatiskan kualitas data dalam skala besar

Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam inisiatif data dan AI, tetapi jalan menuju pencapaian nilai sering kali diperlambat—atau bahkan menyimpang—karena satu tantangan yang berulang: kualitas data.

Dengan munculnya platform cloud, pusat data hybrid, dan lingkungan peraturan yang makin kompleks, organisasi mengelola lebih banyak data di lebih banyak sumber daripada sebelumnya. Pemimpin bisnis menginginkan insight yang dapat mereka percayai, tetapi sering kali, data yang mendukung analisis dan inisiatif AI tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak dapat diandalkan.

Analis industri memperkirakan bahwa kualitas data yang buruk merugikan organisasi jutaan setiap tahun tidak hanya dalam waktu yang terbuang, tetapi dalam pengambilan keputusan yang buruk, risiko kepatuhan dan penurunan kepercayaan pelanggan. Masalahnya bukan lagi hanya teknis, tetapi strategis. Data berkualitas tinggi telah menjadi dasar untuk keunggulan kompetitif.