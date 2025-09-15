Memperkenalkan Auto DQ : Mengotomatiskan kualitas data dalam skala besar

Kecerdasan Buatan Otomatisasi bisnis

15 September 2025

Penyusun

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM

Vishwas Balakrishna

Senior Product Manager, Metadata Import & Enrichment

IBM

Auto DQ (Otomatisasi Kualitas Data) menjembatani kesenjangan antara konteks bisnis dan penegakan teknis, membantu penyedia data dan pengguna non-teknis mengotomatiskan pemantauan kualitas data dengan kecerdasan, pemahaman konteks, dan skalabilitas.

Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam inisiatif data dan AI, tetapi jalan menuju pencapaian nilai sering kali diperlambat—atau bahkan menyimpang—karena satu tantangan yang berulang: kualitas data.

Dengan munculnya platform cloud, pusat data hybrid, dan lingkungan peraturan yang makin kompleks, organisasi mengelola lebih banyak data di lebih banyak sumber daripada sebelumnya. Pemimpin bisnis menginginkan insight yang dapat mereka percayai, tetapi sering kali, data yang mendukung analisis dan inisiatif AI tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak dapat diandalkan.

Analis industri memperkirakan bahwa kualitas data yang buruk merugikan organisasi jutaan setiap tahun tidak hanya dalam waktu yang terbuang, tetapi dalam pengambilan keputusan yang buruk, risiko kepatuhan dan penurunan kepercayaan pelanggan. Masalahnya bukan lagi hanya teknis, tetapi strategis. Data berkualitas tinggi telah menjadi dasar untuk keunggulan kompetitif.

Masalah nyata yang dihadapi organisasi: kualitas data dalam skala besar

Meskipun kualitas data selalu penting, memastikannya dalam skala besar lebih sulit dari sebelumnya. Pendekatan tradisional mengandalkan penentuan aturan kualitas data secara manual oleh tim untuk setiap kumpulan data, kolom, dan domain. Cara ini dapat dilakukan dalam lingkungan kecil dan terkendali, tetapi tidak berhasil ketika organisasi perlu mengatur ribuan tabel di berbagai domain.

Bagi pengelola data dan analis bisnis, prosesnya tidak hanya lambat, tetapi juga tidak berkelanjutan. Pembuatan aturan secara manual menimbulkan kesalahan oleh manusia, kesulitan untuk menangkap konteks bisnis, dan tidak dapat mengimbangi lingkungan data yang berubah dengan cepat. Hasilnya: masalah data tidak terdeteksi, menyebabkan laporan yang tidak akurat, proyek yang tertunda, dan hilangnya kepercayaan terhadap analitik dan inisiatif AI.

Mengapa solusi yang ada tidak cukup: hambatan asumsi

Banyak alat kualitas data yang ada menyediakan kemampuan membangun aturan, tetapi masih sangat bergantung pada input. Alat tersebut mengasumsikan bahwa pengguna tahu persis aturan apa yang harus diterapkan, di mana menerapkannya, dan bagaimana mengonversi persyaratan khusus domain ke dalam logika teknis. Hal ini menciptakan hambatan: pengguna bisnis tidak memiliki keahlian teknis, dan tim teknis tidak selalu memiliki pengetahuan domain.

Kesenjangan antara niat bisnis dan eksekusi teknis telah membuat organisasi kesulitan. Bahkan ketika aturan sudah ditetapkan, menskalakan aturan tersebut di seluruh sistem dan menjaganya agar tetap selaras dengan persyaratan bisnis dan persyaratan tata kelola merupakan pekerjaan yang menguras tenaga. Otomatisasi tidak berjalan.

Mengapa kami memperkenalkan Auto DQ

Itulah mengapa kami mengembangkan Auto DQ (Otomatisasi Kualitas Data): untuk menjembatani kesenjangan antara konteks bisnis dan penegakan teknis. Auto DQ membantu penyedia data dan pengguna non-teknis mengotomatiskan pemantauan kualitas data dengan kecerdasan, pemahaman konteks, dan skalabilitas. Hal ini mengurangi upaya manual hingga 80% sambil menanamkan persyaratan bisnis dan domain langsung ke dalam proses.

Auto DQ dirancang bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mengubah cara pandang organisasi terhadap kualitas data secara mendasar: dari yang semula reaktif dan manual menjadi proaktif dan otomatis.

Apa saja kemampuan Auto DQ

Auto DQ memperkenalkan cara baru untuk memastikan kualitas data dalam skala besar, dengan:

  • Mengembangkan pemeriksaan kualitas data secara otomatis berdasarkan hasil penentuan profil, yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat meninjau, menyempurnakan, dan memilih pemeriksaan mana yang akan diterapkan.
  • Mengaitkan kualitas data secara langsung dengan istilah bisnis, yang memastikan persyaratan tata kelola mengalir secara alami dari glosarium ke pemantauan operasional.
  • Menyederhanakan manajemen dengan pencarian, filter, dan tinjauan massal, yang memberikan kontrol bahkan dalam skala besar bagi tim, dengan kemampuan untuk menambahkan pemeriksaan secara manual saat diperlukan.
  • Secara otomatis mendeteksi hubungan integritas referensial (PK-FK ) dan menghasilkan aturan untuk menjaga konsistensi di seluruh sumber data.
  • Memperkenalkan dimensi homogenitas baru untuk memantau stabilitas historis, menggunakan metrik z-score di kolom dan tabel.

Mengapa Auto DQ penting

Dengan menanamkan otomatisasi ke inti kualitas data, Auto DQ memungkinkan organisasi untuk:

  • Secara proaktif mendeteksi masalah sebelum masalah memengaruhi analitik hilir dan AI.
  • Mengurangi pekerjaan manual dan kesalahan, sehingga membebaskan tim untuk fokus pada insight dan inovasi.
  • Memastikan kepatuhan terhadap aturan business dan regulasi industri.
  • Membangun kepercayaan di seluruh perusahaan dengan memberi para pemangku kepentingan bisnis keyakinan terhadap data yang mereka gunakan setiap hari.

Kualitas data bukan lagi sekadar detail teknis, melainkan faktor pendukung bisnis. Dengan Auto DQ, perusahaan dapat menskalakan proses kualitas data mereka tanpa mengorbankan akurasi atau ketangkasan.

Apa yang membuat Auto DQ berbeda

Yang menjadi pembeda bagi Auto DQ adalah kemampuannya untuk menggabungkan otomatisasi dengan konteks bisnis. Meskipun banyak alat bantu yang menawarkan pembuatan profil atau pembuatan aturan, Auto DQ menggunakan insight pembuatan profil, istilah glosarium, dan hubungan yang terdeteksi untuk menghasilkan pemeriksaan yang bermakna dan spesifik untuk domain tertentu secara otomatis. Hal ini tidak hanya mengotomatiskan pembuatan aturan, tetapi juga menghubungkan aturan langsung ke bahasa dan kebutuhan bisnis.

Konvergensi otomatisasi, tata kelola, dan kecerdasan ini membuat kualitas data tidak lagi menjadi hambatan. Sebaliknya, hal ini menjadi kemampuan bawaan yang berkembang seiring berkembangnya data dan kebutuhan bisnis Anda.

Di era di mana data tepercaya merupakan fondasi AI, analitik, dan transformasi digital, Auto DQ menghadirkan perubahan. Dengan mengotomatiskan kualitas data dalam skala besar, organisasi dapat memperoleh insight dengan lebih cepat, meningkatkan kepatuhan, dan membuat keputusan dengan percaya diri.

Jelajahi Auto DQ di watsonx.data intelligence secara gratis

Pelajari lebih lanjut Jelajahi Auto DQ di watsonx.data intelligence secara gratis