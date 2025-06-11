Membuat data bekerja lebih cerdas: Apa yang baru di IBM Cloud Pak for Data 5.2

11 Juni 2025
Rilis terbaru IBM Cloud Pak for Data—versi 5.2—hadir dengan serangkaian peningkatan baru yang berfokus pada kebergunaan, tata kelola data, dan kinerja. Hal ini membantu organisasi menyederhanakan pengelolaan data, mempercepat akses ke insight, dan memberikan hasil bisnis yang berarti.
Selain itu, IBM Software Hub yang merupakan platform terpisah dalam rilis sebelumnya, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam opsi penerapan dan manajemen.
Perusahaan menghadapi tantangan yang semakin melonjak, seperti silo, alat yang usang, insight yang lambat, dan risiko kepatuhan yang meningkat. Agar tetap inovatif dan membuat keputusan cerdas, kini organisasi membutuhkan solusi yang cerdas dan dapat diskalakan lebih dari sebelumnya.
IBM Cloud Pak for Data 5.2 terus berkembang sebagai platform terpadu yang dirancang untuk menyederhanakan cara organisasi mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud. Dengan arsitektur modular dan berkontainer, platform ini memungkinkan tim untuk memulai dengan fitur dasar dan dengan cepat melakukan peningkatan, hanya mengaktifkan layanan yang diperlukan. Baik memanfaatkan data tepercaya dengan Match 360, mengakses data terdistribusi melalui Virtualisasi Data, meningkatkan tata kelola dengan IBM Knowledge Catalog, atau menganalisis data dengan Watson Studio, pelanggan dapat membangun fondasi data yang kuat untuk mempercepat AI dan analitik.
Versi 5.2 membawa pembaruan di seluruh layanan inti ini dan banyak lagi yang lainnya, sehingga mendorong fleksibilitas, kinerja, dan insight yang lebih besar.
IBM Match 360 memperkenalkan peningkatan tangguh untuk merampingkan manajemen data master, termasuk alat yang ditingkatkan untuk remediasi potensi tugas yang tumpang tindih—menampilkan tabel perbandingan yang disempurnakan dan kontrol remediasi yang disederhanakan untuk membantu pengelola data menyelesaikan pembaruan dengan percaya diri—dan layar Tipe Data terpusat yang memungkinkan teknisi data mengonfigurasi dan mengelola semua jenis data di satu tempat, menawarkan visibilitas dan kontrol lengkap atas atribut, entitas, dan tipe hubungan, serta konfigurasi pencocokan khusus, semuanya dari satu antarmuka intuitif.
Virtualisasi data berkembang untuk memenuhi tuntutan bisnis modern yang terus meningkat, menawarkan berbagai fitur baru dan tangguh yang meningkatkan transparansi, keamanan, dan tata kelola data. Dengan integrasi MANTA Data Lineage Otomatis, organisasi sekarang dapat melacak perjalanan penuh data mereka—memahami dari mana asalnya, pergerakannya, dan di mana datanya berakhir. Visibilitas ini mendukung kepatuhan yang lebih baik, analisis dampak, dan kepercayaan pada data. Selain itu, fitur baru "Mask at Read" memastikan data sensitif dilindungi bahkan sebelum kueri diproses, membantu bisnis memenuhi peraturan privasi yang ketat seraya tetap menjaga kinerja.
Lebih memperkuat kemampuannya, Virtualisasi Data kini mendukung tabel datalake Db2, menggantikan tabel lama Hadoop untuk akses yang lebih efisien ke Cloud Object Storage. Pergeseran ini menyederhanakan manajemen data dengan sintaks SQL yang sudah dikenal dan peningkatan kinerja. Sementara itu, pengenalan properti bersama di seluruh katalog yang diatur memungkinkan tata kelola aset data yang konsisten di seluruh lingkungan, sehingga merampingkan pengelolaan kepatuhan dan metadata. Bersama-sama, semua peningkatan ini memberdayakan bisnis untuk memodernisasi infrastruktur data mereka sekaligus tetap mempertahankan kendali, keamanan, dan ketangkasan.
Dengan rilis baru IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM kini menghadirkan dukungan default untuk IBM Power Architecture, memperluas kemampuan tata kelola data perusahaan ke lingkungan infrastruktur yang lebih luas. Termasuk dalam IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC di Power memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan proses tata kelola data—memastikan aksesibilitas data, kepercayaan, keamanan, dan kepatuhan—sekaligus memanfaatkan kinerja dan keandalan sistem IBM Power. Kemampuan utama seperti pengayaan metadata bisnis, manajemen artefak tata kelola, ruang kerja proyek kolaboratif, katalog terpusat, dan konektivitas aman ke sumber data berbeda didukung sepenuhnya, sehingga perusahaan dapat menyatukan alur kerja tata kelola dan analitik di seluruh platform x86 dan Power.
Rilis ini sejalan dengan upaya modernisasi strategis IBM untuk memberikan fondasi data yang konsisten dan siap AI di seluruh lingkungan hybrid cloud. Meskipun fitur dasar tersedia sepenuhnya, beberapa kemampuan tingkat lanjut—seperti Kualitas Data, Penjelajah Hubungan, dan Pengayaan Semantik—belum didukung di Power dan direncanakan untuk pembaruan pada masa mendatang. Secara keseluruhan, perluasan ini menandai langkah signifikan dalam memungkinkan beban kerja sangat penting di Power untuk mendapatkan manfaat dari alat katalogisasi dan tata kelola data kelas perusahaan yang digunakan di seluruh ekosistem IBM Cloud Pak for Data.
Selain itu, IKC kini menawarkan fleksibilitas dan visibilitas yang lebih besar dengan jendela eksekusi untuk tugas metadata, tampilan hubungan tidak langsung di kanvas penjelajah, dan nama tampilan yang dapat disesuaikan. Peningkatan ini memungkinkan pengguna untuk lebih memahami dan mengelola lingkungan data mereka seraya tetap menjaga kepatuhan dan keamanan. Dengan memungkinkan lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam tata kelola—bahkan dengan izin hanya lihat—IKC menumbuhkan budaya tata kelola data yang lebih inklusif dan dapat diskalakan, yang membantu bisnis membuka insight yang lebih dalam dan mendorong keputusan yang lebih pintar.
IBM juga telah memperkenalkan berbagai fitur baru yang tangguh di Watson Studio dan Watson Machine Learning yang meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan penerapan untuk proyek AI.
Watson Studio kini menyertakan editor Dokumen untuk membuat dan mengelola dokumentasi proyek, meningkatkan penyelarasan tim dan penataan. Fitur ini juga mendukung impor dan publikasi aset watsonx dalam proyek yang terintegrasi dengan Git, sehingga memudahkan penggunaan kembali aset dan pengendalian versi. Sementara itu, Watson Machine Learning memungkinkan penerapan model menggunakan runtime 25.1 terbaru dan mendukung model yang dilatih dengan Spark 3.5, menawarkan peningkatan kinerja, skalabilitas, dan kompatibilitas.
Pembaruan ini memberdayakan bisnis untuk mempercepat inovasi, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan solusi AI dengan lebih efektif.
Dengan IBM Cloud Pak for Data 5.2, organisasi mendapatkan platform yang tangguh dan fleksibel untuk menyatukan data, meningkatkan tata kelola, dan mempercepat insight berbasis AI. Kemajuan ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, pengurangan risiko, dan fondasi yang lebih kuat untuk inovasi dalam ekonomi berbasis data saat ini.