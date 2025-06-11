Membuat data bekerja lebih cerdas: Apa yang baru di IBM Cloud Pak for Data 5.2

Dengan rilis baru IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM kini menghadirkan dukungan default untuk IBM Power Architecture, memperluas kemampuan tata kelola data perusahaan ke lingkungan infrastruktur yang lebih luas. Termasuk dalam IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC di Power memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan proses tata kelola data—memastikan aksesibilitas data, kepercayaan, keamanan, dan kepatuhan—sekaligus memanfaatkan kinerja dan keandalan sistem IBM Power. Kemampuan utama seperti pengayaan metadata bisnis, manajemen artefak tata kelola, ruang kerja proyek kolaboratif, katalog terpusat, dan konektivitas aman ke sumber data berbeda didukung sepenuhnya, sehingga perusahaan dapat menyatukan alur kerja tata kelola dan analitik di seluruh platform x86 dan Power.

Rilis ini sejalan dengan upaya modernisasi strategis IBM untuk memberikan fondasi data yang konsisten dan siap AI di seluruh lingkungan hybrid cloud. Meskipun fitur dasar tersedia sepenuhnya, beberapa kemampuan tingkat lanjut—seperti Kualitas Data, Penjelajah Hubungan, dan Pengayaan Semantik—belum didukung di Power dan direncanakan untuk pembaruan pada masa mendatang. Secara keseluruhan, perluasan ini menandai langkah signifikan dalam memungkinkan beban kerja sangat penting di Power untuk mendapatkan manfaat dari alat katalogisasi dan tata kelola data kelas perusahaan yang digunakan di seluruh ekosistem IBM Cloud Pak for Data.

Selain itu, IKC kini menawarkan fleksibilitas dan visibilitas yang lebih besar dengan jendela eksekusi untuk tugas metadata, tampilan hubungan tidak langsung di kanvas penjelajah, dan nama tampilan yang dapat disesuaikan. Peningkatan ini memungkinkan pengguna untuk lebih memahami dan mengelola lingkungan data mereka seraya tetap menjaga kepatuhan dan keamanan. Dengan memungkinkan lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam tata kelola—bahkan dengan izin hanya lihat—IKC menumbuhkan budaya tata kelola data yang lebih inklusif dan dapat diskalakan, yang membantu bisnis membuka insight yang lebih dalam dan mendorong keputusan yang lebih pintar.