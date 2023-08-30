Ada beberapa komponen penting yang terdiri atas kerangka kerja DataOps yang berhasil:



Orkestrasi data

Orkestrasi data adalah komponen penting dari Kerangka kerja DataOps, karena membantu mengelola aliran data di beberapa tahap pipeline data. Ini termasuk konsumsi data, pemrosesan, penyimpanan, dan analisis. Orkestrasi data memastikan bahwa data dipindahkan dan diproses secara efisien, sehingga tersedia untuk analisis secepat mungkin.

Salah satu aspek kunci dari orkestrasi data adalah otomatisasi tugas pipeline data. Dengan mengotomatiskan tugas berulang, seperti ekstraksi data, transformasi dan pemuatan (ETL), organisasi dapat merampingkan alur kerja datanya dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain itu, otomatisasi memungkinkan tim data untuk fokus pada berbagai tugas bernilai lebih tinggi, seperti pemodelan dan analisis data.

Aspek penting lainnya dari orkestrasi data adalah kemampuan untuk mengelola dependensi antara tahapan yang berbeda dari pipeline data. Aspek ini memastikan bahwa data diproses dalam urutan yang benar dan bahwa setiap perubahan atau pembaruan pada satu tahap tidak berdampak negatif pada proses hilir.

Tata kelola data

Tata kelola data adalah komponen penting dari kerangka kerja DataOps, karena memastikan bahwa data akurat, konsisten, dan aman. Ini dicapai melalui penetapan kebijakan, prosedur, dan standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan digunakan dalam suatu organisasi.

Salah satu aspek utama tata kelola data adalah manajemen kualitas data. Ini melibatkan implementasi proses dan kontrol yang membantu memastikan keakuratan, kelengkapan dan konsistensi data. Manajemen kualitas data dapat mencakup validasi data, pembersihan data dan penegakan standar data. Dengan meningkatkan kualitas data, organisasi dapat meningkatkan keandalan insight yang berbasis data dan membuat keputusan yang lebih tepat.

Aspek penting lain dari tata kelola data adalah keamanan data dan privasi. Ini melibatkan perlindungan data sensitif dari akses yang tidak sah, serta pengelolaan peraturan privasi data, seperti peraturan perlindungan data umum (GDPR). Alat tata kelola data dapat membantu organisasi menerapkan langkah-langkah keamanan data, seperti enkripsi dan kontrol akses, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan privasi data.

Integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD)

Integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD) adalah komponen penting dari kerangka kerja DataOps, karena memungkinkan pengembangan dan penerapan proyek data yang cepat dan berulang. Praktik CI/CD melibatkan otomatisasi proses pembuatan, pengujian, dan penerapan, sehingga tim data dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta memberikan fitur dan peningkatan baru.

Salah satu aspek kunci CI/CD adalah kontrol versi, yang memungkinkan tim data melacak perubahan pada kode dan aset data mereka. Kontrol versi memungkinkan tim data berkolaborasi dengan lebih efektif, karena mereka dapat mengerjakan berbagai bagian proyek secara bersamaan dan menggabungkan perubahan tanpa konflik. Selain itu, kontrol versi memudahkan untuk mengembalikan perubahan jika masalah diidentifikasi, mengurangi risiko kegagalan saluran data.

Aspek penting lainnya dari CI/CD adalah pengujian otomatis. Dengan mengotomatiskan proses pengujian, tim data dapat memastikan bahwa kode dan aset data mereka memenuhi standar kualitas dan berfungsi seperti yang diharapkan. Pengujian otomatis dapat mencakup pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian ujung ke ujung, yang membantu memvalidasi berbagai aspek dari pipeline data. Dengan memasukkan pengujian otomatis ke dalam proses CI/CD, tim data dapat menangkap dan melakukan perbaikan masalah lebih awal, sebelum berdampak pada proses hilir atau pengguna akhir.

Pemantauan dan observabilitas data

Pemantauan dan pengamatan data adalah komponen penting dari kerangka kerja DataOps, karena memungkinkan tim data untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam pipeline data. Hal ini dicapai melalui pengumpulan, analisis, dan visualisasi metrik, log, dan peristiwa, yang membantu tim data mendapatkan insight tentang kinerja dan kesehatan alur kerja mereka.

Salah satu aspek kunci dari pemantauan dan pengamatan data adalah pemantauan kinerja. Ini melibatkan metrik pelacakan seperti waktu pemrosesan data, pemanfaatan sumber daya, dan tingkat kesalahan, yang membantu tim data mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan saluran data mereka untuk kinerja yang lebih baik. Alat pemantauan kinerja dapat memberikan visibilitas real-time ke dalam pipeline data, memungkinkan tim data untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah dengan cepat sebelum berdampak pada proses hilir atau pengguna akhir.

Aspek penting lainnya dari pemantauan dan pengamatan data adalah pipeline data. Aspek ini melibatkan pelacakan dan menganalisis perubahan aset data saat mereka berpindah melalui jalur data, serta memantau akses data dan pola penggunaan. Audit pipeline data dapat membantu organisasi mempertahankan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan tata kelola data, serta mengidentifikasi potensi risiko keamanan atau masalah kualitas data.