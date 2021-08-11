Sebagai contoh, "Dalam jangka waktu yang wajar" memiliki arti yang sangat berbeda untuk setiap departemen, atau bahkan untuk setiap individu. Bagi sebagian orang, itu berarti seminggu. Bagi yang lain berarti seperempat minggu. Untuk tenaga penjualan, itu berarti sebelum pertemuan klien mereka berikutnya.

Komitmen informal cenderung hanya sekuat ingatan setiap orang. Tidak jarang tim rekayasa data secara informal berkomitmen untuk mengirimkan data dalam beberapa minggu, dan "konsumen" internal di bagian hilir hanya mengatakan, "Terima kasih." Namun, seminggu kemudian, konsumen tersebut menuntut untuk mengetahui di mana data tersebut berada, mengingat mereka akan menghadiri rapat eksekutif. Pada saat itulah Anda menyadari bahwa mereka memiliki harapan yang tidak disuarakan yang akan berguna untuk didokumentasikan.

Dan jika perjanjian itu hanya verbal, mereka dapat memutar dan berubah ketika ada yang tidak beres. Jika seorang eksekutif menuntut sesuatu dari salah satu konsumen data Anda, keadaan darurat mereka menjadi keadaan darurat Anda. Mereka membutuhkannya sekarang. Atau jika seorang prospek meminta untuk melihat kumpulan data sampel, tiba-tiba tenaga penjualan meyakini bahwa Anda harus merespons permintaan pada hari yang sama.

SLA data formal dapat membantu dengan semua itu. Mereka membantu Anda menjelaskan kepada orang lain bagaimana Anda bekerja untuk mencapai tujuan akhir Anda: kepercayaan data. Anda ingin semua orang di organisasi mempercayai Anda, dan sebagai konsekuensinya, data.