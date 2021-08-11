Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menetapkan janji publik dari tim kami kepada pihak lain untuk menjaga kualitas data yang tinggi dalam parameter yang tepat. Kami berharap hal itu akan menciptakan pemahaman, membantu kami semua bekerja bersama, dan membuat tim kami memiliki tanggung jawab yang sama.
Janji kami: Kami akan mengirimkan data penjualan dengan skor kualitas data minimal 95% pada pukul 5.00 setiap hari sehingga tim dapat menjawab pertanyaan seperti "Berapa penjualan kemarin?" Kami akan menerima semua permintaan dalam 1 hari kerja dan mengurutkannya berdasarkan tiket sederhana dan kompleks. Kami akan menyelesaikan permintaan sederhana dalam waktu tiga hari kerja dan permintaan kompleks dalam waktu 2 minggu.
Kami akan mengukur kualitas data dengan membandingkan KPI pengiriman data seperti Run Start Time dan Run Complete Time, Record Count dan rasio Null to Record Count, serta skor distribusi dan drift dengan standar yang telah ditetapkan untuk kesegaran data, kelengkapan data, dan fidelitas data.
Jika kami melewatkan SLA data, dalam waktu tiga hari kerja, tim kami akan menempelkan permintaan maaf secara publik, menjelaskan mengapa hal itu terjadi, dan langkah-langkah pasti yang kami lakukan untuk memperbaikinya.
Untuk memenuhi janji ini, kami membutuhkan bantuan Anda. Tim kami membutuhkan arahan tepat waktu, input, dan masukan yang jelas tentang bagaimana data digunakan, serta pemberitahuan setidaknya empat minggu sebelumnya tentang perubahan kompleks yang diminta.
Kirimkan semua pertanyaan, komentar, dan masalah ke data-eng@team.com.
Salam penuh tekad,
— Tim Rekayasa Data Anda