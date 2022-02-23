Cara memastikan kualitas, nilai, dan keandalan data

Mengelola data seperti berlari maraton. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir, dan itu adalah proses yang panjang. Namun, misalkan seorang pelari tersandung dan melukai pergelangan kakinya pada mil pertama. Dalam hal ini, dia tidak akan berhasil menyelesaikan maraton. Demikian pula, jika data tidak dipantau sedini konsumsi, sisa pipeline akan terkena dampak negatif.

Bagaimana kita dapat memastikan tata kelola data selama mil pertama perjalanan data ini?

Data memasuki pipeline dari berbagai sumber: API eksternal, data drop dari penyedia luar, menarik dari basis data, dan lain-lain. Pemantauan data pada titik penyerapan memastikan insinyur data dapat memperoleh observabilitas proaktif dari data yang masuk.

Ini memungkinkan mereka untuk memperebutkan dan memperbaiki data untuk memastikan prosesnya sehat dan dapat diandalkan sejak awal.

Dengan mendapatkan pengamatan proaktif dari pipeline data, insinyur data dapat: