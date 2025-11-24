Enam dimensi inti—akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, validitas, dan keunikan—membantu organisasi menjaga integritas data, menilai kebenaran elemen data, dan mencegah masalah kualitas data.

Konsep dimensi kualitas data diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Profesor Richard Y. Wang dan Diane M. Strong dalam makalah mereka, “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers,” 1 yang awalnya mengidentifikasi 15 dimensi. Konsep ini telah berkembang secara signifikan tanpa standar universal. Namun, enam hingga dua belas dimensi inti tetap yang paling banyak diadopsi dalam praktik.



Sebagai bagian penting dari strategi manajemen data, dimensi kualitas data memberikan kerangka kerja yang jelas bagi bisnis untuk mencapai data berkualitas tinggi. Dengan memastikan data memenuhi standar akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan dimensi lainnya, organisasi dapat mengurangi inefisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan.

Data berkualitas tinggi juga mendukung inisiatif-inisiatif canggih seperti pemodelan prediktif, inovasi kecerdasan buatan (AI), dan layanan yang dipersonalisasi, yang pada akhirnya mendorong kinerja yang lebih baik dan keunggulan kompetitif.