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Dimensi kualitas data memberikan pendekatan terstruktur untuk mengukur kualitas data dan mengevaluasi ketepercayaan dan kegunaan data.
Enam dimensi inti—akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, validitas, dan keunikan—membantu organisasi menjaga integritas data, menilai kebenaran elemen data, dan mencegah masalah kualitas data.
Konsep dimensi kualitas data diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Profesor Richard Y. Wang dan Diane M. Strong dalam makalah mereka, “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers,” 1 yang awalnya mengidentifikasi 15 dimensi. Konsep ini telah berkembang secara signifikan tanpa standar universal. Namun, enam hingga dua belas dimensi inti tetap yang paling banyak diadopsi dalam praktik.
Sebagai bagian penting dari strategi manajemen data, dimensi kualitas data memberikan kerangka kerja yang jelas bagi bisnis untuk mencapai data berkualitas tinggi. Dengan memastikan data memenuhi standar akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan dimensi lainnya, organisasi dapat mengurangi inefisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan.
Data berkualitas tinggi juga mendukung inisiatif-inisiatif canggih seperti pemodelan prediktif, inovasi kecerdasan buatan (AI), dan layanan yang dipersonalisasi, yang pada akhirnya mendorong kinerja yang lebih baik dan keunggulan kompetitif.
Meskipun jumlah dimensi kualitas data yang diakui bervariasi, enam dimensi inti terus diadopsi secara luas di seluruh industri. Setiap dimensi berkaitan dengan aspek tertentu dari kualitas data dan memberikan kriteria praktis untuk menilai keandalan dan kegunaan. Dimensi-dimensi ini juga berfungsi sebagai fondasi untuk mendefinisikan metrik kualitas data, yang digunakan organisasi untuk mengukur dan memantau kinerja dari waktu ke waktu. Dimensi inti meliputi:
Akurasi mengukur seberapa baik data mewakili entitas atau peristiwa dunia nyata dan apakah data tersebut dapat divalidasi terhadap sumber tepercaya. Data yang akurat memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang benar, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan inefisiensi. Misalnya, mencatat tingkat persediaan yang akurat memungkinkan bisnis membuat keputusan pengisian stok yang tepat.
Selain manfaat operasional, akurasi data sangat penting untuk inisiatif strategis seperti analisis prediktif dan segmentasi pelanggan. Ketidakakuratan dalam data dapat menyebabkan perkiraan yang salah, kampanye pemasaran yang tidak selaras, dan risiko kepatuhan. Bisnis dapat berinvestasi dalam alat validasi data, audit berkala, dan pelatihan karyawan untuk meminimalkan kesalahan manusia dan menjaga kepercayaan terhadap aset data mereka.
Kelengkapan berfokus pada apakah semua nilai data yang diperlukan ada dan diisi. Data yang tidak tersedia dapat mengakibatkan analisis yang tidak dapat diandalkan dan keputusan yang salah. Misalnya, catatan pasien yang tidak dilengkapi bidang penting seperti tanggal lahir atau riwayat medis dapat membahayakan perawatan dan kepatuhan terhadap peraturan.
Nilai data yang tidak lengkap sering menandakan kelemahan dalam proses pengumpulan data atau integrasi sistem. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi dapat menerapkan peringatan otomatis untuk bidang yang tidak tersedia, memanfaatkan sumber data pihak ketiga untuk pengayaan, memantau proses entri data, dan menetapkan kebijakan tata kelola data yang menentukan akuntabilitas untuk kelengkapan data.
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Menjaga konsistensi data di seluruh sistem dan sumber adalah tindakan yang penting untuk data yang andal. Data yang tidak konsisten—seperti nomor telepon pelanggan yang berbeda antara manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan sistem manajemen pesanan—dapat menimbulkan kebingungan, duplikasi pekerjaan, dan masalah lainnya.
Data yang konsisten juga berperan penting dalam kepatuhan terhadap peraturan dan akurasi pelaporan. Perbedaan antara sistem dapat menyebabkan kegagalan audit atau kesalahan penafsiran hasil keuangan. Kerangka kerja tata kelola data terpusat dan alat integrasi data membantu berbagai departemen bekerja dari data yang sama, sehingga mengurangi risiko kesalahan.
Ketepatan waktu mengukur apakah data tersedia saat dibutuhkan dan mencerminkan situasi terkini. Data yang ketinggalan zaman atau tertunda dapat menyebabkan peluang terlewatkan dan inefisiensi operasional.
Ketepatan waktu makin penting dalam industri yang bergerak cepat seperti keuangan, perawatan kesehatan, dan e-commerce, yang memerlukan pembuatan keputusan secara instan. Misalnya, pembaruan harga saham real-time dalam perdagangan keuangan sangat penting untuk melaksanakan keputusan beli atau jual tepat waktu.
Organisasi dapat memastikan ketepatan waktu dengan menjadwalkan penyegaran data secara teratur, mengaktifkan feed real-time untuk operasi penting dan memantau latensi dalam saluran data. Selain itu, organisasi dapat memanfaatkan teknologi seperti arsitektur berbasis peristiwa dan analitik streaming untuk menjaga kesegaran data. Menetapkan perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk pengiriman data juga membantu menjaga ekspektasi dan mendukung pengambilan keputusan yang tangkas.
Dalam konteks kualitas data, validitas mengacu kepada apakah data sesuai dengan aturan, format, dan standar yang telah ditentukan. Jika data melanggar aturan ini, data dianggap tidak valid, yang dapat mengakibatkan kegagalan proses, pelaporan yang tidak akurat, dan banyak lagi.
Di luar kepatuhan format, validitas memastikan bahwa data selaras dengan aturan logis dan kontekstual. Misalnya, tanggal lahir tidak boleh diisi dengan tanggal di masa depan dan kode produk harus sesuai dengan spesifikasi katalog. Organisasi menegakkan validitas dengan menerapkan aturan selama entri data, menggunakan alat deteksi anomali otomatis dan menyelaraskan standar dengan peraturan industri.
Keunikan menentukan apakah setiap catatan berbeda dan tidak diduplikasi. Menjaga keunikan tidak hanya meningkatkan akurasi pelaporan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan pelanggan dengan memastikan bahwa interaksi didasarkan pada informasi yang tidak berlebihan. Catatan duplikat dapat menyebabkan masalah seperti metrik yang meningkat, analitik terdistorsi, sumber daya yang tidak dimanfaatkan, dan penundaan layanan.
Data duplikat sering muncul dari migrasi sistem, kesalahan entri manual atau kurangnya integrasi antar platform. Untuk mengurangi masalah ini, organisasi dapat menerapkan algoritma pencocokan data, menerapkan kebijakan identitas yang ketat (aturan yang menentukan bagaimana ID pengguna unik dihasilkan selama pembuatan akun)2 dan menggunakan dasbor kualitas data untuk memantau tren duplikasi.
Di luar enam dimensi ini, dimensi lain yang dipertimbangkan termasuk integritas, keterlacakan, ketersediaan, keandalan, presisi, dan relevansi, tergantung pada kebutuhan bisnis.
Sebagai elemen dasar kualitas data, dimensi kualitas data membantu organisasi mengukur, memverifikasi, memantau, dan meningkatkan ketepercayaan dan keandalan aset informasi mereka.
Data berkualitas rendah seperti kumpulan data dengan nilai yang tidak lengkap, duplikat, atau informasi yang ketinggalan zaman dapat menyebabkan model yang bias, insight yang salah, dan hasil yang tidak dapat diandalkan, mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Faktanya, lebih dari 25% karyawan data dan analitik global mengatakan kualitas data yang buruk menghambat literasi data, merugikan organisasi mereka lebih dari 5 juta USD per tahun. 7% melaporkan kerugian sebesar 25 juta USD atau lebih, menurut laporan Forrester.
Di era AI dan machine learning, dimensi kualitas data menjadi sangat penting. Alur kerja AI agen sedang meningkatkan kecepatan menuju adopsi arus utama dan keberhasilannya akan bergantung pada integritas dan ketepatan data yang mendasarinya.
Laporan terbaru dari IBM Institute for Business Value, “From AI Projects to Profits”, memperkirakan bahwa alur kerja AI agen akan meningkat delapan kali lipat pada tahun 2026. Organisasi yang gagal memprioritaskan kualitas data berisiko merusak fondasi strategi AI mereka, serta analitik, kepatuhan peraturan, dan pengambilan keputusan, mengubah potensi terobosan menjadi rintangan yang menimbulkan biaya mahal.
Sebelum menerapkan dimensi kualitas data, akan sangat membantu untuk membangun kerangka kerja kualitas data terstruktur. Kerangka kerja ini dapat menggabungkan kebijakan, proses, dan teknologi untuk mempertahankan dimensi sepanjang siklus hidup data. Kemudian, organisasi biasanya menerapkan dimensi kualitas data melalui tiga langkah yang saling berhubungan:
Organisasi sering memulai dengan menilai keadaan data mereka saat ini untuk memahami kualitasnya. Alat profil data biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah seperti nilai yang tidak tersedia, catatan duplikat, format yang tidak valid, dan tipe data yang salah. Penilaian ini memberikan dasar untuk perbaikan.
Penyelarasan pemangku kepentingan juga merupakan kunci pada tahap ini. Unit bisnis yang berbeda memprioritaskan dimensi yang berbeda—ketepatan waktu mungkin paling penting untuk analitik real-time, sementara akurasi dan validitas sangat penting untuk kepatuhan.
Selanjutnya, mendefinisikan persyaratan dan tolok ukur menetapkan harapan yang jelas untuk apa yang merupakan kualitas data yang dapat diterima, sering dinyatakan sebagai ambang batas atau skor minimum untuk setiap dimensi. Organisasi juga dapat menentukan aturan kualitas data—kondisi atau batasan spesifik yang harus dipenuhi data untuk mematuhi tolok ukur ini. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai dasar untuk pemeriksaan validasi dan penegakan otomatis di kemudian hari dalam proses.
Kualitas data sering dievaluasi menggunakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa baik data memenuhi standar yang ditentukan. Metrik umum termasuk kelengkapan (persentase bidang wajib diisi), akurasi (penyelarasan dengan sumber tepercaya), dan konsistensi (keseragaman di seluruh sistem). Metrik-metrik ini diintegrasikan ke dalam kerangka kerja tata kelola dan alur kerja operasional untuk memberikan visibilitas berkelanjutan.
Pemantauan berkelanjutan sangat penting karena kualitas data bersifat dinamis; perubahan dalam sistem sumber, proses, atau aturan bisnis dapat menimbulkan risiko baru. Pemantauan mungkin melibatkan penerapan aturan validasi dan menjalankan pemeriksaan kualitas sepanjang siklus hidup data, mulai dari konsumsi hingga pelaporan. Banyak alat kualitas data menyediakan dasbor dan peringatan yang digunakan untuk melacak kepatuhan dan deteksi anomali secara real time.
Peningkatan kualitas data secara berkelanjutan adalah prinsip utama, didukung oleh audit rutin, standar yang diperbarui, dan loop masukan yang beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang dan perubahan teknologi. Insight dari pengukuran dan pemantauan mendasari tindakan korektif seperti pembersihan data, pengayaan, dan deduplikasi. Selain memperbaiki kesalahan, organisasi mungkin menggunakan insight ini untuk menyempurnakan proses tata kelola dan meningkatkan metode pengumpulan data untuk mencegah masalah berulang.
Mendefinisikan dan memahami dimensi kualitas data menawarkan banyak keuntungan bagi organisasi, termasuk:
Data berkualitas tinggi dan akurat memastikan bahwa analisis dan kecerdasan bisnis memberikan insight yang selaras dengan keadaan aktual. Ketika proses pengumpulan data distandardisasi dan divalidasi melalui penilaian kualitas data, pengambil keputusan dapat memercayai insight dan dengan percaya diri menindaklanjutinya.
Praktik ini mengurangi dugaan dan mendukung model prediktif yang mendorong keunggulan kompetitif. Misalnya, lembaga keuangan mengandalkan data transaksi yang tepat waktu dan akurat untuk mencegah penipuan dan mempertahankan peringatan real-time, sementara produsen menggunakan data pemasok dan inventaris yang divalidasi untuk menghindari penundaan produksi.
Dimensi kualitas data membantu organisasi memenuhi standar tata kelola internal dan persyaratan peraturan eksternal, seperti audit keuangan atau mandat perawatan kesehatan. Menanamkan pemeriksaan kepatuhan ke dalam alur kerja meminimalkan risiko hukum dan menjaga transparansi tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Dalam perawatan kesehatan, misalnya, aturan validasi memastikan catatan pasien mengikuti format yang benar untuk tanggal lahir dan kode medis, mengurangi risiko resep yang salah atau penolakan klaim.
Menerapkan dimensi kualitas data merampingkan alur kerja dengan mengurangi koreksi manual, penanganan duplikat, dan pengerjaan ulang yang disebabkan oleh data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Ketika data akurat, konsisten, dan tepat waktu, tim dapat mengotomatiskan proses dengan percaya diri, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalkan hambatan operasional.
Data pelanggan yang akurat, lengkap, dan konsisten, seperti alamat pelanggan yang benar, memungkinkan pengalaman tepat waktu dan relevan yang meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan reputasi merek. Dalam retail, data harga yang akurat di seluruh katalog produk dan daftar online mencegah hilangnya pendapatan dan ketidakpuasan, sementara dalam layanan publik, catatan warga yang disinkronkan memastikan manfaat diberikan secara efisien.
Deteksi dini anomali melalui pemeriksaan kualitas data mengurangi kemungkinan gangguan besar dalam bisnis. Dimensi seperti integritas dan keterlacakan membantu organisasi memantau alur kerja dan mengidentifikasi masalah sebelum masalah meningkat, sehingga mengurangi risiko keuangan dan reputasi. Misalnya, bank menggunakan deduplikasi dan validasi untuk mencegah transaksi duplikat, sementara lembaga pemerintah menerapkan pemeriksaan kelengkapan untuk menghindari keterlambatan dalam memberikan layanan penting seperti perawatan kesehatan atau bantuan perumahan.
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1 Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, Journal of Management Information Systems, Musim Semi 1996
2 Creating an identity policy, IBM Security Identity Manager, 13 Mei 2022