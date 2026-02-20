Apa itu interoperabilitas data?

Perusahaan dapat mencapai interoperabilitas data dengan menstandardisasi aset data mereka dan dengan mengadopsi infrastruktur dan protokol yang diperlukan untuk mendukung berbagi data. Beberapa ciri umum data yang punya interoperabilitas adalah:
Karena ekosistem informasi terus tumbuh lebih besar dan lebih kompleks, interoperabilitas data memainkan peran penting dalam sektor-sektor seperti jasa keuangan, perawatan kesehatan, dan pemerintahan. Organisasi di industri ini dan industri lainnya bergantung pada pertukaran data yang mulus untuk mendukung fungsi-fungsi penting, seperti membuat keputusan investasi, menentukan perawatan medis, dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan publik.
Meskipun membangun interoperabilitas data dapat menjadi tantangan, solusi perangkat lunak dapat membantu. Alat pembersihan data, perangkat lunak manajemen API Management, dan platform Integrasi data dapat memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan lingkungan data yang kuat di mana informasi tersedia dan dapat diakses oleh sistem dan pemangku kepentingan yang membutuhkannya.
Untuk memahami nilai dan signifikansi interoperabilitas data, akan sangat membantu untuk mempertimbangkan apa yang terjadi ketika data hilang.
Bayangkan, misalnya, sebuah buku masak berada di bagian atas rak buku yang tinggi. Beberapa orang dapat mencapainya; yang lain bahkan mungkin tidak melihatnya, apalagi bisa mengambilnya dari rak.
Mereka yang dapat mencapai buku masak menemukan bahwa resepnya beralih bolak-balik antara kuantifikasi bahan dalam pengukuran imperial (seperti sendok makan dan ons) dan satuan metrik (seperti gram dan liter).
Dalam skenario ini, pembaca dipaksa untuk mengubah pengukuran secara konstan—pengalaman yang memakan waktu dan membosankan. Dan dalam proses melakukan konversi tersebut, ada peluang untuk membuat kesalahan, yang mengarah pada hasil yang tidak menggugah selera.
Tantangan-tantangan ini sebanding dengan yang dihadapi organisasi dalam hal akses data dan interpretabilitas. Namun, ketika pemangku kepentingan dan sistem tidak dapat mengakses data atau berjuang untuk mengubahnya menjadi nilai yang dapat digunakan, konsekuensinya cenderung lebih besar daripada sup yang asin atau souffle yang runtuh.
Ini berarti tim tidak dapat memanfaatkan aset data utama untuk bekerja sama, mendapatkan insight, mengidentifikasi masalah, dan memanfaatkan peluang.
Ini berarti penyedia layanan kesehatan mungkin melewatkan detail yang mencerahkan tentang kondisi pasien, yang mengarah ke perawatan yang kurang efektif. Ini berarti manajer portofolio mungkin tetap tidak menyadari tren pasar yang berkembang, merugikan pengembalian investasi klien mereka.
Ini berarti sistem AI agen mungkin gagal mengoptimalkan jadwal produksi karena data inventaris terbaru tidak dapat diakses. Ini berarti responden pertama dari lembaga yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang situasi yang sama, menghambat kerja sama yang berhasil dalam keadaan darurat.
Perkenalkan interoperabilitas data.
Melalui interoperabilitas data, informasi dari sumber data yang berbeda diatur ke dalam format standar untuk interpretabilitas oleh dan kompatibilitas dengan unit bisnis dan sistem yang berbeda. Dan dengan memastikan tautan untuk pertukaran data antar sistem, interoperabilitas data memungkinkan bagi beragam pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tersebut secara langsung.
Sementara interoperabilitas data telah lama menjadi penting—kode produk universal (UPC) untuk data ritel dan manufaktur berasal dari tahun 19731—hal ini menjadi urgensi yang lebih besar karena pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi menjadi pusat operasi bisnis dunia nyata.
Perusahaan yang berfokus pada inisiatif kecerdasan bisnis dan kecerdasan buatan (AI) harus memastikan bahwa data yang tepat tersedia, dapat dimengerti, dan dapat digunakan oleh orang-orang dan sistem yang membutuhkannya. Interoperabilitas data membantu hal itu terjadi.
Seperti praktik dan pilar manajemen data lainnya, interoperabilitas data memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan aset data mereka sebaik-baiknya. Manfaat interoperabilitas data meliputi:
Menetapkan interoperabilitas data dapat menjadi proses tambahan, karena organisasi bekerja untuk mencapai tingkat interoperabilitas umum yang berbeda. Tingkat yang berlaku untuk pertukaran data meliputi:
Informasi ditransfer antar sistem melalui infrastruktur dan protokol yang mapan. Juga dikenal sebagai interoperabilitas dasar atau teknis.
Data yang dipertukarkan adalah dalam format dan struktur yang dapat dimengerti oleh sistem yang berbeda. Juga dikenal sebagai interoperabilitas struktural.
Sistem memahami arti dari data yang dipertukarkan berkat terminologi bersama.
Organisasi menyelaraskan kebijakan operasional dan tata kelola data mereka sehingga informasi dapat mengalir dengan bebas dan aman di antara mereka.
Ada langkah-langkah umum yang diikuti perusahaan untuk mencapai tingkat interoperabilitas data yang berbeda:
Mengkonversi informasi dari struktur data yang beragam menjadi format data umum (seperti JSON dan XML) mencapai interoperabilitas sintaksis.
JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data sederhana berdasarkan bahasa pemrograman JavaScript. Pesan JSON terdiri dari pasangan nama-nilai (objek) dan koleksi nilai yang diurutkan (array).4 Format data XML adalah format yang sesuai dengan aturan Extensible Markup Language dan memungkinkan pembuatan tag yang disesuaikan untuk menentukan data.5
Membangun kosakata bersama untuk menggambarkan elemen data membantu mencapai interoperabilitas semantik. Misalnya, dalam perawatan kesehatan, sistem pengkodean universal LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) mengidentifikasi tes laboratorium tertentu secara terperinci.
Kode 806-0 mewakili jumlah manual sel darah putih dalam cairan tulang belakang serebral. Jika dua laboratorium yang berbeda melakukan tes itu pada pasien yang sama pada waktu yang berbeda, kode tersebut akan memberi sinyal kepada penyedia layanan kesehatan tes apa yang dilakukan dan bahwa hasil dapat dibandingkan untuk memberikan insight tentang hasil pasien.
Manajemen metadata juga dapat membantu organisasi dalam membangun interoperabilitas semantik. Ketika data ditransfer antar-sistem, data tersebut disertai dengan metadata yang menginstruksikan sistem penerima cara menafsirkannya.
Manajemen metadata memastikan metadata tetap terstruktur, dapat diakses, dan dapat ditindaklanjuti, memungkinkannya bekerja sebagaimana dimaksudkan untuk interoperabilitas data. Misalnya, metadata memainkan peran kunci dalam interoperabilitas repositori untuk riset ilmiah, karena peneliti dapat mencari metadata dari repositori yang berbeda sekaligus untuk menemukan sumber daya yang mereka butuhkan.6
Perusahaan mencapai interoperabilitas transportasi dengan menggunakan API untuk berbagi data antara sistem internal dan eksternal. API adalah seperangkat aturan atau protokol yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang sederhana dan aman.
Ada banyak contoh penggunaan API untuk berbagi data dan interoperabilitas data, termasuk pertukaran informasi asuransi dan kesehatan, transmisi data oleh perangkat Internet of Things (IoT) dan integrasi konten media sosial ke situs web bisnis eksklusif.
Dalam hal menentukan format data, terminologi umum dan protokol transmisi, perusahaan tidak harus memulai dari awal. Berbagai kerangka kerja interoperabilitas dan standar interoperabilitas memberikan panduan khusus industri, disiplin dan teknologi — beberapa diamanatkan oleh undang-undang — tentang bagaimana membangun interoperabilitas data dan sistem interoperabilitas.
Standar-standar ini dapat memastikan interoperabilitas baik di dalam perusahaan maupun antara organisasi yang berbeda, membantu mereka mencapai interoperabilitas organisasi.
Kerangka kerja tersebut termasuk:
Program tata kelola data memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan data organisasi dengan mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data. Dengan demikian, mereka dapat memberikan dukungan kuat untuk interoperabilitas data dengan menetapkan prosedur yang memfasilitasi pertukaran data lintas sistem.
Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa tata kelola data dan interoperabilitas data memiliki hubungan simbiosis—yaitu, tata kelola data tidak hanya mendukung interoperabilitas data, tetapi interoperabilitas data juga dapat mendukung tata kelola data, terutama sehubungan dengan kepatuhan.
Menurut riset dari Harvard Business School, interoperabilitas data membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan untuk pelacakan data dan audit peraturan. Para peneliti menemukan bahwa API data internal, khususnya, membantu organisasi memenuhi mandat Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.7
Sebuah organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan untuk memenuhi tujuan interoperabilitas data. Yang umumnya termasuk:
Sementara interoperabilitas data dapat membangun jembatan untuk bertukar data lintas sistem, ketika sistem tersebut memiliki variasi lama, jembatan itu menjadi lebih sulit untuk dibangun. Sistem informasi lama sering menggunakan format usang dan tidak kompatibel dengan alat dan sistem yang lebih baru. Transformasi Data dan Integrasi solusi dapat memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sistem lama dan mencapai interoperabilitas data.
Kurangnya data yang akurat dan masalah kualitas data lainnya dapat mengganggu interoperabilitas data. Jika kumpulan data dipenuhi dengan inkonsistensi, rekaman duplikat dan hilang, data yang tidak valid, dan kekurangan lainnya, berbagi data tersebut berisiko menyebarkan data buruk di seluruh perusahaan. Menerapkan langkah-langkah pembersihan, pemantauan, validasi, dan tata kelola data selama siklus hidup data dapat meningkatkan kualitas data, yang pada gilirannya mendukung interoperabilitas data yang lebih baik.
Mencapai interoperabilitas data seringkali melibatkan penggabungan alat dan sistem baru, termasuk perangkat lunak integrasi, yang karyawan akan memerlukan pelatihan untuk menggunakannya. Penyedia teknologi sering menawarkan tutorial dan sumber daya lain untuk membantu karyawan menjadi nyaman dengan solusi integrasi. Selain itu, seperti inisiatif adopsi teknologi lainnya, menunjuk pemimpin untuk memperjuangkan alat integrasi untuk interoperabilitas data dapat membantu mendorong penggunaan yang lebih luas.
Digitalisasi dan sifat yang makin berbasis data dari berbagai industri membuat interoperabilitas data dapat diterapkan secara luas di sektor publik dan swasta.
Industri jasa keuangan berjalan pada data, dengan organisasi seperti bank, broker-dealer, perusahaan asuransi dan pemroses pembayaran bertukar volume besar informasi tentang perdagangan, transaksi, dan banyak lagi setiap hari. Data yang terkotak-kotak dan ketidakkonsistenan dalam format data, di antara tantangan lainnya, menjadikan interoperabilitas data sebagai aspek kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam industri.8
Lembaga dan departemen pemerintah mengandalkan interoperabilitas data untuk berkolaborasi lebih efektif dalam kebijakan dan program. Misalnya, upaya interoperabilitas data di Chili dan Uruguay membantu pemerintah di sana menafsirkan data perubahan iklim yang rumit, memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya dengan lebih baik untuk upaya pemantauan dan mitigasi.9
Interoperabilitas data memungkinkan organisasi perawatan kesehatan untuk berbagi data layanan kesehatan yang penting—seperti catatan pasien dan daftar imunisasi—yang dapat membantu penyedia layanan meningkatkan perawatan pasien. Di Amerika Serikat, interoperabilitas data layanan kesehatan melalui teknologi catatan kesehatan elektronik (EHR) diamanatkan untuk organisasi yang menerima pembayaran Medicare atau Medicaid.10
Kompleksitas rantai pasokan global berarti bahwa sejumlah besar informasi dipertukarkan antara sistem data saat barang diproduksi dan dipindahkan ke seluruh dunia. Standar data dan interoperabilitas data dapat merampingkan komunikasi di antara vendor, pengirim barang, dan operator pelabuhan, yang menghasilkan penghematan biaya dan emisi yang lebih rendah.11
Teknologi dan platform yang berbeda dapat membantu perusahaan mencapai interoperabilitas data, termasuk:
