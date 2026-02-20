Apa itu interoperabilitas data?

Untuk memahami nilai dan signifikansi interoperabilitas data, akan sangat membantu untuk mempertimbangkan apa yang terjadi ketika data hilang.

Bayangkan, misalnya, sebuah buku masak berada di bagian atas rak buku yang tinggi. Beberapa orang dapat mencapainya; yang lain bahkan mungkin tidak melihatnya, apalagi bisa mengambilnya dari rak.

Mereka yang dapat mencapai buku masak menemukan bahwa resepnya beralih bolak-balik antara kuantifikasi bahan dalam pengukuran imperial (seperti sendok makan dan ons) dan satuan metrik (seperti gram dan liter).

Dalam skenario ini, pembaca dipaksa untuk mengubah pengukuran secara konstan—pengalaman yang memakan waktu dan membosankan. Dan dalam proses melakukan konversi tersebut, ada peluang untuk membuat kesalahan, yang mengarah pada hasil yang tidak menggugah selera.

Tantangan-tantangan ini sebanding dengan yang dihadapi organisasi dalam hal akses data dan interpretabilitas. Namun, ketika pemangku kepentingan dan sistem tidak dapat mengakses data atau berjuang untuk mengubahnya menjadi nilai yang dapat digunakan, konsekuensinya cenderung lebih besar daripada sup yang asin atau souffle yang runtuh.

Ini berarti tim tidak dapat memanfaatkan aset data utama untuk bekerja sama, mendapatkan insight, mengidentifikasi masalah, dan memanfaatkan peluang.

Ini berarti penyedia layanan kesehatan mungkin melewatkan detail yang mencerahkan tentang kondisi pasien, yang mengarah ke perawatan yang kurang efektif. Ini berarti manajer portofolio mungkin tetap tidak menyadari tren pasar yang berkembang, merugikan pengembalian investasi klien mereka.

Ini berarti sistem AI agen mungkin gagal mengoptimalkan jadwal produksi karena data inventaris terbaru tidak dapat diakses. Ini berarti responden pertama dari lembaga yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang situasi yang sama, menghambat kerja sama yang berhasil dalam keadaan darurat.

Perkenalkan interoperabilitas data.

Melalui interoperabilitas data, informasi dari sumber data yang berbeda diatur ke dalam format standar untuk interpretabilitas oleh dan kompatibilitas dengan unit bisnis dan sistem yang berbeda. Dan dengan memastikan tautan untuk pertukaran data antar sistem, interoperabilitas data memungkinkan bagi beragam pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tersebut secara langsung.

Sementara interoperabilitas data telah lama menjadi penting—kode produk universal (UPC) untuk data ritel dan manufaktur berasal dari tahun 19731—hal ini menjadi urgensi yang lebih besar karena pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi menjadi pusat operasi bisnis dunia nyata.

Perusahaan yang berfokus pada inisiatif kecerdasan bisnis dan kecerdasan buatan (AI) harus memastikan bahwa data yang tepat tersedia, dapat dimengerti, dan dapat digunakan oleh orang-orang dan sistem yang membutuhkannya. Interoperabilitas data membantu hal itu terjadi.