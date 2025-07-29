Apa itu data real-time?

Saat ini, menggunakan data historis dan informasi yang lama—bahkan data yang dikumpulkan sehari sebelumnya—untuk membuat keputusan yang tepat tidaklah cukup baik.1

Namun itulah yang sering kali dipaksakan oleh perusahaan ketika bersaing dengan pendekatan pemrosesan data tradisional—yaitu, pemrosesan batch—untuk kecerdasan berbasis data. Melalui pemrosesan batch, tugas dikumpulkan selama interval tertentu dan akhirnya dijalankan dalam beberapa batch pada waktu tertentu, seperti semalam.

Kendati pemrosesan batch merupakan alat yang berharga untuk tugas-tugas yang tidak sensitif terhadap waktu, seperti laporan rutin, pemrosesan batch menghambat kemampuan bisnis untuk memperoleh insight langsung. Misalnya, bank yang hanya mengandalkan pemrosesan data batch sebagai bagian dari program deteksi penipuan mungkin tidak menerima pemberitahuan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan hingga lama setelah kerugian besar terjadi.

Pengembangan teknologi latensi rendah yang dapat memproses data secara instan — yang sekarang dikenal sebagai data real-time—telah merombak kecepatan di mana bisnis dapat merespons perubahan kondisi dan menjalankan inisiatif intelijen bisnis.

Meninjau kembali contoh penipuan: Pemrosesan data real-time mendukung analisis data real-time (juga dikenal sebagai analisis data real-time) dari transaksi keuangan, yang memperingatkan bank tentang aktivitas yang mencurigakan segera setelah peristiwa tersebut terjadi. Hal ini, pada akhirnya, memberikan bank kesempatan untuk bertindak cepat dan mencegah kerugian besar, sehingga melindungi aset nasabah.

Meningkatnya adopsi kecerdasan buatan kian memperkuat pentingnya data real-time. Data mutakhir dan berkualitas tinggi sering kali merupakan bagian tak terpisahkan dari AI dan alur kerja yang didukung machine learning.

Misalnya, model diagnostik berbasis AI memerlukan data pasien terkini untuk mendeteksi kemungkinan kondisi medis, sementara chatbot e-commerce dilengkapi dengan informasi inventaris real-time untuk secara efektif menjawab pertanyaan pembeli tentang produk yang tersedia.

AI agen, khususnya, memanfaatkan data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan otonom. Misalnya, bisnis pengiriman mungkin menggunakan AI agen untuk secara otomatis menyesuaikan rute pengiriman dalam menanggapi kondisi lalu lintas waktu nyata.