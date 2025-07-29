Apa itu data real-time?

29 Juli 2025
Data real-time adalah kekuatan pendorong di balik pengambilan keputusan yang cepat—yang sangat penting untuk tetap kompetitif dalam iklim bisnis saat ini. Organisasi menggunakan data real-time untuk mendukung analisis real-time, sehingga mereka dapat mengakses insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan percaya diri. Menurut data IDC 2025, perusahaan yang disurvei menunjukkan bahwa 63% contoh penggunaan harus memproses data dalam hitungan menit agar bermanfaat.
Di seluruh perusahaan, data real-time membantu mempercepat deteksi penipuan, mengoptimalkan rantai pasokan, mempersonalisasi pengalaman pelanggan, dan mengelola risiko. Dan di era kecerdasan buatan, data real-time telah terbukti penting untuk sistem AI yang efektif. Model AI berkinerja terbaik dengan data yang segar dan relevan. Tanpa data tersebut, model AI dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang ketinggalan zaman—pada dasarnya, realitas sebelumnya.
Data real-time dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:
Antarmuka pemrograman aplikasi (API) dapat membantu mengotomatiskan transmisi data real-time dari berbagai sumber ke pipeline data untuk pemrosesan dan penyimpanan.
Saat ini, menggunakan data historis dan informasi yang lama—bahkan data yang dikumpulkan sehari sebelumnya—untuk membuat keputusan yang tepat tidaklah cukup baik.1
Namun itulah yang sering kali dipaksakan oleh perusahaan ketika bersaing dengan pendekatan pemrosesan data tradisional—yaitu, pemrosesan batch—untuk kecerdasan berbasis data. Melalui pemrosesan batch, tugas dikumpulkan selama interval tertentu dan akhirnya dijalankan dalam beberapa batch pada waktu tertentu, seperti semalam.
Kendati pemrosesan batch merupakan alat yang berharga untuk tugas-tugas yang tidak sensitif terhadap waktu, seperti laporan rutin, pemrosesan batch menghambat kemampuan bisnis untuk memperoleh insight langsung. Misalnya, bank yang hanya mengandalkan pemrosesan data batch sebagai bagian dari program deteksi penipuan mungkin tidak menerima pemberitahuan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan hingga lama setelah kerugian besar terjadi.
Pengembangan teknologi latensi rendah yang dapat memproses data secara instan — yang sekarang dikenal sebagai data real-time—telah merombak kecepatan di mana bisnis dapat merespons perubahan kondisi dan menjalankan inisiatif intelijen bisnis.
Meninjau kembali contoh penipuan: Pemrosesan data real-time mendukung analisis data real-time (juga dikenal sebagai analisis data real-time) dari transaksi keuangan, yang memperingatkan bank tentang aktivitas yang mencurigakan segera setelah peristiwa tersebut terjadi. Hal ini, pada akhirnya, memberikan bank kesempatan untuk bertindak cepat dan mencegah kerugian besar, sehingga melindungi aset nasabah.
Meningkatnya adopsi kecerdasan buatan kian memperkuat pentingnya data real-time. Data mutakhir dan berkualitas tinggi sering kali merupakan bagian tak terpisahkan dari AI dan alur kerja yang didukung machine learning.
Misalnya, model diagnostik berbasis AI memerlukan data pasien terkini untuk mendeteksi kemungkinan kondisi medis, sementara chatbot e-commerce dilengkapi dengan informasi inventaris real-time untuk secara efektif menjawab pertanyaan pembeli tentang produk yang tersedia.
AI agen, khususnya, memanfaatkan data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan otonom. Misalnya, bisnis pengiriman mungkin menggunakan AI agen untuk secara otomatis menyesuaikan rute pengiriman dalam menanggapi kondisi lalu lintas waktu nyata.
Perusahaan yang memanfaatkan data real-time menuai banyak manfaat, seperti:
Informasi terkini dan berkualitas tinggi dapat menghasilkan insight yang lebih akurat, terutama dalam kasus di mana data yang sudah berumur berjam-jam pun kehilangan relevansinya. Misalnya, dalam perdagangan saham, pialang sering mengandalkan data pasar real-time untuk menangkap peluang investasi.
Dengan data real-time, bisnis dapat melakukan penyesuaian cepat yang menghemat waktu dan biaya, seperti mengoptimalkan tingkat inventaris dan mengidentifikasi hambatan produksi.
Akses ke data real-time dapat membantu perusahaan dengan cepat mengenali risiko dan ancaman—dari kondisi cuaca buruk hingga percobaan serangan siber—dan mencegah konsekuensi serius.
Data real-time dapat digabungkan dengan data historis untuk mendorong analisis prediktif dan perencanaan jangka panjang. Pendekatan komprehensif untuk analisis data ini dapat menunjukkan berbagai keputusan—mulai dari kepegawaian hingga periklanan.
Data real-time, data nyaris seketika, dan data streaming sering kali digunakan secara bergantian, tetapi istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan yang tidak kentara.
Kendati data real-time tersedia seketika setelah pembuatan atau pengumpulannya, data nyaris seketika dapat membutuhkan waktu beberapa menit atau bahkan beberapa jam untuk dapat diakses untuk analisis atau tujuan lain.
Sebagai contoh, NASA menganggap data yang nyaris seketika sebagai data yang tersedia satu hingga tiga jam setelah ditangkap oleh instrumen di platform berbasis ruang.2
Sebaliknya, Forrester menggambarkan data untuk analitik nyaris seketika tersedia dalam waktu kurang dari 15 atau kurang dari 5 menit, tergantung pada sumber datanya.3 (Penting untuk dicatat bahwa ketika latensi yang terkait dengan pengiriman data hanya beberapa menit, itu mungkin dicirikan sebagai “real-time” meskipun sebenarnya itu adalah proses nyaris seketika.)
Data streaming, juga dikenal sebagai streaming data real-time, mengacu secara khusus pada data yang terus dihasilkan dan mengalir ke saluran data dari berbagai sumber. Biasanya, data ini adalah data real-time, seperti rekaman perangkat IoT atau aktivitas media sosial.
Akan tetapi, tidak semua data real-time haruslah berupa data streaming: Data real-time yang bukan merupakan bagian dari alur berkelanjutan—melainkan, data tersebut diproduksi dan dikirimkan sebagai suatu kejadian tersendiri—tidak dianggap sebagai data streaming. Pengguna ponsel mobile yang menggunakan aplikasi untuk berbagi lokasi terkini dengan teman satu kali (dan bukan terus-menerus) dapat dianggap sebagai contoh data real-time non-streaming.
Kumpulan proses dan alat manajemen data dapat membantu organisasi mengelola pipeline data real-time.
Penyerapan data atau data ingestion adalah proses mengumpulkan dan mengimpor file data dari berbagai sumber ke dalam database untuk disimpan, diproses, dan dianalisis. Penyerapan data real-time mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber dengan latensi minimal. Alat terkemuka untuk penyerapan data real-time termasuk Apache Kafka dan AWS Kinesis.
Pemrosesan data adalah konversi data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan melalui langkah-langkah terstruktur, seperti pengumpulan, persiapan, analisis, dan penyimpanan. Pemrosesan data real-time memerlukan pelaksanaan langkah-langkah ini segera setelah data dihasilkan atau dikumpulkan. Kerangka kerja populer untuk pemrosesan real-time termasuk Apache Hadoop dan Spark.
Pemrosesan aliran dapat dianggap sebagai bentuk pemrosesan data real-time. Dalam pemrosesan aliran, data diproses saat sedang “bergerak.” Transformasi seperti pemfilteran, pengayaan, dan pemformatan terjadi saat data mengalir melalui alur data. Kerangka kerja seperti Apache Flink memungkinkan organisasi untuk memproses peristiwa kompleks secara real time dan melakukan agregasi data dalam skala besar.
Integrasi data real-time melibatkan pengambilan dan pemrosesan data dari berbagai sumber segera setelah data tersedia, lalu segera mengintegrasikannya ke dalam sistem target. Alat dan metode integrasi data real-time mencakup integrasi data aliran (stream data integration atau SDI), pengambilan data perubahan (change data capture atau CDC), integrasi aplikasi, dan virtualisasi data. Alat dan platform untuk menyederhanakan integrasi real-time termasuk Apache Kafka dan IBM Streamsets.
Analisis data adalah kueri, interpretasi, dan visualisasi kumpulan data. Analisis data real-time memerlukan melakukan tugas-tugas ini pada kumpulan data saat data dibuat, yang menghasilkan insight real-time yang dapat memberikan keputusan yang lebih baik. Alat analitik real-time mengandalkan penyerapan data real-time, pemrosesan data dan integrasi data serta metode penyimpanan yang dioptimalkan untuk solusi analitik, seperti gudang data atau data warehouse berbasis cloud.
Data real-time mendukung proses dan fungsi penting di berbagai industri.
Data real-time tentang ancaman keamanan siber membantu tim keamanan tingkat perusahaan mengambil pendekatan proaktif untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi serangan siber. Tim dapat berlangganan umpan intelijen ancaman—aliran informasi ancaman real-time—dari sumber terbuka dan layanan intelijen ancaman komersial.
Algoritme penetapan harga dinamis menggunakan data real-time untuk membantu bisnis mulai dari platform pemesanan kendaraan hingga tempat wisata menentukan harga yang akan memaksimalkan pendapatan pada waktu tertentu. Data yang dimasukkan ke dalam algoritme penetapan harga dinamis dapat mencakup pola pembelian konsumen, harga pesaing, dan tren media sosial.4
Analisis data transaksi real-time dapat membantu lembaga keuangan dan perusahaan lain dengan cepat deteksi anomali dan melakukan intervensi sebelum kerugian terkait penipuan terjadi. Sementara itu, melacak dan menganalisis data real-time tentang perilaku pengguna dapat mencegah penipuan: kecepatan mengetik dan gerakan mouse yang tidak biasa, misalnya, dapat memberi tahu bank bahwa seorang penipu mencoba menyamar sebagai pelanggan mereka.5
Data real-time tentang perilaku pelanggan dapat membantu bisnis memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi secara instan, seperti menawarkan rekomendasi produk yang relevan saat pelanggan berbelanja online. Personalisasi juga meluas ke pasien kesehatan. Data kesehatan pasien real-time, termasuk data yang dikumpulkan dari perangkat wearable seperti jam tangan pintar, dapat menginformasikan keputusan perawatan dan meningkatkan interaksi antara penyedia dan pasien.
Pemeliharaan prediktif mengoptimalkan kinerja dan masa pakai peralatan dengan terus menilai kesehatan peralatan secara real time. Penilaian ini didukung oleh data real-time yang dikumpulkan oleh sensor dan dianalisis oleh model machine learning. Analisis seperti ini dapat membantu perusahaan dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki atau mengganti peralatan yang berkinerja buruk, menghindari waktu henti yang mahal dan kegagalan peralatan.
Data real-time tentang inventaris, pelacakan pengiriman, gangguan cuaca, dan lainnya dapat membantu perusahaan membuat penyesuaian rantai pasokan penting dengan cepat. Kemampuan ini ditingkatkan oleh AI; 63% dari Direktur Rantai Pasokan berharap bahwa agen AI akan segera terus meningkatkan kinerja rantai pasokan dengan membuat penyesuaian berbasis masukan, menurut laporan 2025 dari IBM Institute for Business Value.
Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang, dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya dan analitik serta eksekusi proyek AI yang lebih cepat.
Hubungkan strategi data dan analitik Anda dengan tujuan bisnis menggunakan 4 langkah utama ini.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Memperkenalkan Cognos Analytics 12.0, wawasan yang didukung AI untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
