Dalam manajemen data modern, penangkapan perubahan data telah muncul sebagai mekanisme rekayasa data yang penting. Lingkungan data perusahaan saat ini semakin besar dan kompleks. Mereka mungkin mengandung data dari perangkat Internet of Things (IoT), basis data terdistribusi, aplikasi, dan sumber-sumber lain yang beragam. Mempertahankan data yang konsisten dan berkualitas di seluruh ekosistem data yang berkembang ini merupakan tantangan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, bisnis membutuhkan informasi yang akurat dan terkini yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan secara waktu-nyata. Penangkapan perubahan data adalah salah satu dari beberapa metode yang membantu organisasi memenuhi permintaan ini.

Penangkapan perubahan data memungkinkan alur data latensi rendah yang memberikan data baru dengan cara yang lebih efisien dan tidak terlalu intensif sumber daya daripada metode integrasi data lainnya. Misalnya, replikasi data memerlukan penyalinan kumpulan data lengkap. Sebaliknya, CDC hanya mengirimkan data yang telah berubah, sehingga mengurangi beban pada sistem sumber, lalu lintas jaringan, dan permintaan daya komputasi.

Hal ini membantu mereka mengakses informasi terbaru dan paling akurat dengan cepat dan efisien, yang menghasilkan berbagai manfaat, termasuk: