Replikasi data dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan metode, tujuan, dan karakteristik proses replikasi data. Tiga jenis utama replikasi data adalah replikasi transaksional, replikasi rekam jepret, dan replikasi gabungan.

Replikasi transaksi terdiri dari database yang disalin secara keseluruhan dari server primer (penerbit) dan dikirim ke server sekunder (pelanggan). Setiap perubahan data diperbarui secara konsisten dan terus menerus. Karena data direplikasi secara real time dan dikirim dari database primer ke server sekunder sesuai urutan kemunculannya, konsistensi transaksional terjamin. Jenis replikasi database ini umumnya digunakan di lingkungan server-ke-server.

Dengan replikasi rekam jepret, rekam jepret database didistribusikan dari server primer ke server sekunder. Alih-alih pembaruan berkelanjutan, data dikirim seperti yang ada pada saat rekam jepret. Jenis replikasi database ini direkomendasikan ketika tidak ada banyak perubahan data atau ketika pertama kali memulai sinkronisasi antara penerbit dan pelanggan. Meskipun tidak berguna untuk pencadangan data karena tidak memantau perubahan data, replikasi snapshot dapat membantu pemulihan jika terjadi penghapusan yang tidak disengaja.

Replikasi gabungan terdiri dari dua database yang digabungkan menjadi satu database. Akibatnya, setiap perubahan data dapat diperbarui dari penerbit ke pelanggan. Ini adalah jenis replikasi database yang kompleks karena kedua belah pihak (server primer dan server sekunder) dapat membuat perubahan pada data. Jenis replikasi ini hanya direkomendasikan untuk digunakan di lingkungan server-ke-klien.