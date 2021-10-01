ELT terdiri dari tiga tahap utama; Ekstrak, Muat, dan Transformasi. Masing-masing tahap ini diperinci di bawah.

Ekstrak

Selama ekstraksi data, data mentah disalin atau diekspor dari lokasi sumber ke area staging. Kumpulan data dapat terdiri dari berbagai jenis data dan berasal dari hampir semua sumber terstruktur maupun tidak terstruktur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Server SQL atau NoSQL

Sistem CRM dan ERP

File teks dan dokumen

Email

Halaman web

Meskipun demikian, ini lebih sering digunakan dengan data yang tidak terstruktur.

Muat

Pada langkah ini, data yang telah ditransformasi dipindahkan dari area staging ke area penyimpanan data, seperti gudang data atau data lake.

Bagi sebagian besar organisasi, proses pemuatan data dilakukan secara otomatis, terdefinisi dengan baik, berkelanjutan, dan didorong oleh batch. Biasanya, ELT berlangsung selama jam kerja ketika lalu lintas pada sistem sumber dan gudang data mencapai puncaknya dan konsumen menunggu untuk menggunakan data untuk analisis atau sebaliknya.

Transformasi

Pada tahap ini, pendekatan schema-on-write digunakan, yang menerapkan skema untuk data menggunakan SQL, atau mentransformasi data, sebelum analisis. Tahap ini dapat melibatkan hal-hal berikut: