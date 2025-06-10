Apa itu pertukaran data?

Setiap hari, dunia menghasilkan sekitar 402,74 juta terabyte data. Tanpa pertukaran data yang efektif, informasi tersebut (beserta nilainya) akan terperangkap. Di UE saja, aliran data cloud menghasilkan sekitar 77 miliar EUR nilai ekonomi pada 2024,—dan diproyeksikan meningkat menjadi 328 miliar EUR pada 2035.

Pertukaran data adalah fondasi setiap organisasi modern berbasis data. Mereka yang memiliki strategi pertukaran data efektif dapat menyatukan data internal dan eksternal yang terfragmentasi, membuka insight lebih mendalam di seluruh departemen, kemitraan, dan contoh penggunaan.

Misalnya, melalui pertukaran data real-time, platform e-commerce dapat menyesuaikan harga secara dinamis, berbagi aliran data di antara pengecer, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Demikian pula, pertukaran ini memungkinkan staf rumah sakit untuk berbagi hasil lab dengan spesialis eksternal secara real time, yang dapat mengurangi waktu diagnosis dan meningkatkan hasil pasien.

Pertukaran data juga berperan penting dalam memungkinkan sistem AI untuk belajar dan memberikan nilai. Dengan merampingkan aliran data di berbagai sistem, pertukaran data dapat membantu menyatakan bahwa model AI dilatih pada informasi terkini dan relevan.

Komponen utama pertukaran data—seperti skema standar, konektor aman, dan izin terstruktur—membantu memastikan berbagai sumber data dapat digunakan secara efektif dalam ekosistem AI. Hal ini memungkinkan organisasi mengintegrasikan data pihak ketiga tanpa mengorbankan kualitas atau kontrol.