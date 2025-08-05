Selama dekade terakhir, kemajuan dalam hybrid cloud, kecerdasan buatan,Internet of Things (IoT) dan komputasi edge telah mendorong pertumbuhan big data secara drastis. Lonjakan ini telah menciptakan lingkungan data yang semakin kompleks, dengan volume data yang sangat besar yang tersebar di berbagai unit bisnis.

Menurut studi tahun 2025 dari IBM Institute for Business Value (IBV), 50% CEO mengatakan bahwa organisasi mereka telah memutus hubungan dengan teknologi karena laju investasi yang ada saat ini. Akibatnya, penyatuan dan tata kelola data menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti silo data, risiko keamanan, dan kemacetan pengambilan keputusan.

Data fabric menawarkan manajemen data terpadu dan menyeluruh yang didukung oleh machine learning (ML),metadata aktif , antarmuka pemrograman aplikasi (API), dan teknologi lainnya.

Ini bukan bagian dari perangkat lunak, melainkan pendekatan desain yang menciptakan tampilan data terpadu di seluruh lingkungan on-premise dan multicloud organisasi, dari data lake, gudang data/data warehouse, database SQL, dan sumber lainnya. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak perlu memindahkan data terdistribusi ke satu lokasi atau penyimpanan data, juga tidak harus mengambil pendekatan yang sepenuhnya terdesentralisasi.

Kemampuan inti ini tidak hanya mengatasi silo data dan volume data yang terus meningkat, tetapi juga memungkinkan akses data layanan mandiri yang sederhana bagi pengguna bisnis. Hasilnya adalah jaringan data real-time dan data historis berkualitas tinggi yang mempercepat transformasi digital dan inisiatif intelijen bisnis (BI) di seluruh bisnis, sementara tata kelola otomatis memastikan strategi data yang aman dan sesuai.