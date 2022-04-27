Manajemen data yang ditingkatkan: Struktur data versus jaring data

Struktur data dan jaring data adalah konsep manajemen data yang baru muncul, yang dimaksudkan untuk mengatasi perubahan organisasi dan kompleksitas dalam memahami, mengatur, dan bekerja dengan data perusahaan dalam ekosistem hybrid multicloud. Kabar baiknya adalah bahwa kedua konsep arsitektur data saling melengkapi. Tapi apa sebenarnya struktur data dan jaring data, dan bagaimana Anda dapat menggunakan solusi manajemen data ini untuk memanfaatkan data perusahaan Anda untuk pengambilan keputusan yang lebih baik?
Gartner mendefinisikan struktur data sebagai "konsep desain yang berfungsi sebagai lapisan data yang terintegrasi dan proses penghubung. Sebuah struktur data menggunakan analitik berkelanjutan atas metadata yang ada, dapat ditemukan, dan disimpulkan untuk mendukung desain, penerapan, dan pemanfaatan kumpulan data terintegrasi dan dapat digunakan kembali di semua lingkungan, termasuk platform hybrid dan multicloud. [1]
Pendekatan arsitektur struktur data dapat menyederhanakan akses data dalam organisasi dan memfasilitasi layanan mandiri konsumsi data dalam skala besar. Pendekatan ini memecah silo, memungkinkan peluang baru untuk membentuk tata kelola data, integrasi, pandangan pelanggan tunggal, dan implementasi AI, adalah beberapa contoh penggunaan industri umum lainnya.
Karena berbasis metadata yang unik, lapisan abstraksi dari struktur data membuatnya lebih mudah untuk memodelkan, mengintegrasikan, dan melakukan kueri terhadap sumber data apa pun, membangun saluran data, dan mengintegrasikan data secara real-time. Struktur data juga menyederhanakan pengambilan insight dari data melalui observabilitas data dan kualitas data yang lebih baik dengan mengotomatiskan tugas manual di seluruh platform data menggunakan machine learning. Ini akan meningkatkan produktivitas rekayasa data dan time to value bagi konsumen data.
Menurut Forrester, "Jaring data adalah pendekatan sosioteknis terdesentralisasi untuk berbagi, mengakses, dan mengelola data analitis dalam lingkungan yang kompleks dan berskala besar—di dalam atau di seluruh organisasi yang menggunakan." [2]
Arsitektur jaring data adalah pendekatan yang menyelaraskan sumber data berdasarkan domain bisnis, atau fungsi, dengan pemilik data. Dengan desentralisasi kepemilikan data, pemilik data dapat membuat produk data untuk domain masing-masing, yang berarti konsumen data, baik ilmuwan data maupun pengguna bisnis, dapat menggunakan kombinasi produk data ini untuk analitik data dan ilmu data?
Nilai dari pendekatan jaring data adalah bahwa pendekatan ini memindahkan pembuatan produk data ke pakar di bagian hulu yang mengetahui domain bisnis dengan baik dibandingkan dengan mengandalkan insinyur data untuk membersihkan dan mengintegrasikan produk data di bagian hilir.
Selain itu, jaring data mempercepat penggunaan kembali produk data dengan mengaktifkan model publikasikan dan berlangganan dan memanfaatkan API, yang memudahkan konsumen data untuk mendapatkan produk data yang mereka butuhkan, termasuk pembaruan yang dapat diandalkan.
Struktur data dan jaring data dapat berfungsi berdampingan. Sebenarnya, ada tiga cara struktur data memungkinkan implementasi jaring data:
Dalam hal manajemen data, struktur data menyediakan kemampuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan sepenuhnya jaring data dengan mengotomatiskan banyak tugas yang diperlukan untuk membuat produk data dan mengelola siklus hidup produk data. Dengan menggunakan fleksibilitas landasan struktur data, Anda dapat menerapkan jaring data, terus memanfaatkan contoh penggunaan arsitektur data sentris terlepas dari apakah data Anda berada on premises atau di cloud.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.
1 “Arsitektur Struktur Data adalah Kunci untuk Memodernisasi Manajemen Data dan Integrasi Data” Gartner. 11 Mei 2021 (tautan berada di luar ibm.com)
2 “Mengekspos Sisi Buta Jaring Data” Forrester. 3 Maret 2022 (tautan berada di luar ibm.com)