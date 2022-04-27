Manajemen data yang ditingkatkan: Struktur data versus jaring data

Gartner mendefinisikan struktur data sebagai "konsep desain yang berfungsi sebagai lapisan data yang terintegrasi dan proses penghubung. Sebuah struktur data menggunakan analitik berkelanjutan atas metadata yang ada, dapat ditemukan, dan disimpulkan untuk mendukung desain, penerapan, dan pemanfaatan kumpulan data terintegrasi dan dapat digunakan kembali di semua lingkungan, termasuk platform hybrid dan multicloud. [1]

Pendekatan arsitektur struktur data dapat menyederhanakan akses data dalam organisasi dan memfasilitasi layanan mandiri konsumsi data dalam skala besar. Pendekatan ini memecah silo, memungkinkan peluang baru untuk membentuk tata kelola data, integrasi, pandangan pelanggan tunggal, dan implementasi AI, adalah beberapa contoh penggunaan industri umum lainnya.



Karena berbasis metadata yang unik, lapisan abstraksi dari struktur data membuatnya lebih mudah untuk memodelkan, mengintegrasikan, dan melakukan kueri terhadap sumber data apa pun, membangun saluran data, dan mengintegrasikan data secara real-time. Struktur data juga menyederhanakan pengambilan insight dari data melalui observabilitas data dan kualitas data yang lebih baik dengan mengotomatiskan tugas manual di seluruh platform data menggunakan machine learning. Ini akan meningkatkan produktivitas rekayasa data dan time to value bagi konsumen data.