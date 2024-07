Virtualisasi data adalah salah satu teknologi yang memungkinkan pendekatan struktur data. Alat virtualisasi data terhubung ke sumber data yang berbeda, hanya mengintegrasikan metadata yang diperlukan dan membuat lapisan data virtual, tanpa memindahkan data secara fisik dari berbagai sumber on premises dan cloud menggunakan proses ekstrak, transformasi, muat (ETL) standar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan data sumber secara real time.

Data terus memiliki banyak komponen dan sering kali terlalu sulit bagi organisasi untuk mengakses informasi. Data ini menyimpan insight tidak terlihat yang mengakibatkan kesenjangan pengetahuan.

Dengan kemampuan virtualisasi data dalam arsitektur struktur data, organisasi dapat mengakses data pada sumbernya tanpa memindahkannya, sehingga membantu mempercepat time to value melalui kueri yang lebih cepat dan akurat.