Arsitektur platform data memiliki sejarah yang menarik. Menjelang pergantian milenium, perusahaan mulai menyadari bahwa beban kerja pelaporan dan intelijen bisnis memerlukan solusi baru daripada aplikasi transaksional. Platform yang dioptimalkan untuk membaca yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi muncul. Itu adalah Gudang data.

Dalam dekade berikutnya, internet dan mobile mulai menghasilkan data volume, variasi, dan kecepatan yang tidak terduga. Kondisi ini membutuhkan solusi platform data yang berbeda. Oleh karena itu, Data Lake muncul, yang menangani data tidak terstruktur dan terstruktur dengan volume besar.

Namun satu dekade lagi berlalu. Dan menjadi jelas bahwa data lake dan gudang data tidak lagi cukup untuk menangani kompleksitas bisnis dan beban kerja baru perusahaan. Biayanya terlalu mahal. Nilai proyek data sulit untuk direalisasikan. Platform data sulit untuk diubah. Sekali lagi, keadaan menuntut solusi baru.

Coba tebak? Kali ini, setidaknya tiga solusi platform data yang berbeda muncul: Data Lakehouse, Stuktur Data, dan Jaring Data. Meskipun menggembirakan, hal ini juga menciptakan kebingungan di pasar. Konsep dan nilai yang ada saling tumpang tindih. Terkadang interpretasi yang berbeda muncul tergantung pada siapa yang ditanya.

Artikel ini berusaha untuk meringankan kebingungan tersebut. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan. Dan kemudian kerangka kerja akan diperkenalkan, yang akan menunjukkan bagaimana ketiga konsep ini dapat mengarah satu sama lain atau digunakan satu sama lain.