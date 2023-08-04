Pemerataan data membutuhkan perpindahan dari arsitektur "data tidak aktif" tradisional, yang dimaksudkan untuk menyimpan data statis. Dahulu data dipandang sebagai informasi yang harus disimpan, hanya dipanggil saat berinteraksi dengan pelanggan atau menjalankan program. Saat ini, cara bisnis menggunakan data jauh lebih lancar; karyawan yang melek data menggunakan data di ratusan aplikasi, menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengakses data dari berbagai lokasi.

Pemerataan data menggunakan arsitektur data yang sesuai dengan tujuan dan dirancang untuk mendukung cara bisnis modern beroperasi secara real-time. Ini didistribusikan baik di cloud maupun on premises, memungkinkan penggunaan dan pergerakan yang luas melintasi cloud, aplikasi, dan jaringan, serta penyimpanan data saat data tidak aktif. Arsitektur yang dirancang untuk pemerataan data bertujuan untuk menjadi arsitektur yang fleksibel, terintegrasi, tangkas, dan aman, untuk memungkinkan penggunaan data dan kecerdasan buatan (AI) dalam skala besar. Berikut adalah beberapa contoh jenis arsitektur yang cocok untuk pemerataan data.

Struktur data

Arsitektur struktur data dirancang untuk menghubungkan platform data dengan aplikasi tempat pengguna berinteraksi dengan informasi untuk akses data yang disederhanakan dalam organisasi dan konsumsi data layanan mandiri. Dengan memanfaatkan layanan data dan API, struktur data juga dapat menyatukan data dari sistem lama, danau data, gudang data, dan SQL database, sehingga memberikan gambaran holistik tentang kinerja bisnis.

Data dalam struktur data ditetapkan menggunakan metadata dan dapat disimpan di data lake, lingkungan penyimpanan berbiaya rendah yang menampung penyimpanan data terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah besar untuk analitik bisnis, machine learning, dan aplikasi luas lainnya.

Jaring data

Pendekatan lain untuk pemerataan data menggunakan jaring data, arsitektur terdesentralisasi yang mengatur data berdasarkan domain bisnis tertentu. Pendekatan ini menggunakan grafik pengetahuan, semantik, dan teknologi AI/ML untuk menemukan pola dalam berbagai jenis metadata. Kemudian, menerapkan insight ini untuk mengotomatiskan dan mengatur siklus hidup data. Alih-alih menangani operasi ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) dalam data lake, jaring data mendefinisikan data sebagai produk dalam beberapa repositori, masing-masing diberi domain sendiri untuk mengelola saluran datanya.

Seperti arsitektur layanan mikro di mana layanan ringan digabungkan bersama, jaring data menggunakan domain fungsional untuk mengatur parameter di seputar data. Ini memungkinkan pengguna di seluruh organisasi memperlakukan data seperti produk dengan akses luas. Misalnya, tim pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan akan memiliki domain mereka sendiri, memberikan lebih banyak kepemilikan kepada produsen kumpulan data tertentu, namun tetap memungkinkan pembagian data ke tim yang berbeda.

Arsitektur struktur data dan jaring data tidak eksklusif satu sama lain; mereka bahkan dapat digunakan untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, struktur data dapat membuat jaring data lebih kuat karena dapat mengotomatiskan proses utama, seperti membuat produk data dengan lebih cepat, menerapkan tata kelola global, dan lebih memudahkan pengaturan kombinasi beberapa produk data.

