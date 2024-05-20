Meskipun sebagian besar pasar data berorientasi eksternal, ada juga pasar data internal atau pertukaran data yang dirancang untuk berbagi data, baik internal maupun eksternal, guna menyediakan platform terpusat yang memenuhi kebutuhan data organisasi. Fitur pencarian dan pemfilteran lanjutan membantu pengguna menemukan data yang relevan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Biasanya dihosting di layanan cloud, platform ini memungkinkan produsen data untuk dengan mudah mengunggah kumpulan data mereka.

Secara historis, mendapatkan akses ke data eksternal memerlukan menghubungi berbagai penyedia, menegosiasikan kontrak, dan mengelola proses transfer data yang kompleks. Pertumbuhan big data telah menjadikan pasar data sebagai kebutuhan bagi bisnis modern, yang ingin membuat data lebih mudah diakses dan dimanfaatkan untuk inovasi. Organisasi di berbagai industri memahami bahwa data yang mereka kumpulkan dan hasilkan bukan hanya merupakan produk sampingan dari operasi, tetapi juga merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

Perusahaan menggunakan data untuk mempertahankan dan memperluas posisi pasar mereka. Sebagai contoh, jaringan retail besar menggunakan data untuk mengelola inventaris secara lebih efisien, memprediksi tren penjualan, dan mengoptimalkan logistik. Raksasa teknologi menganalisis data pengguna untuk meningkatkan fitur produk dan menargetkan iklan dengan lebih efektif. Seiring dengan semakin matang nya kemampuan machine learning (ML) dan kecerdasan buatan (AI), data internal organisasi tidak cukup untuk membangun model yang akurat dan relevan, sehingga mendorong kebutuhan akan akses ke data eksternal.

Data eksternal ini berasal dari ekosistem berbagi seperti program pemerintah data terbuka, data sensor kota pintar, pertukaran data perkotaan, dan penyedia data komersial pihak ketiga. Munculnya pasar data memberi organisasi akses ke data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat, peningkatan intelijen bisnis, dan penerapan model AI dan ML.