Pasar data adalah platform online di mana penyedia data dan konsumen dapat membuat daftar, membeli, dan memperdagangkan data. Di etalase digital ini, pemasok dapat secara efisien mempromosikan, mengelola, dan menjual data mereka, sementara konsumen dapat menjelajahi, membandingkan, dan membeli beragam kumpulan data melalui antarmuka layanan mandiri yang mudah digunakan.
Meskipun sebagian besar pasar data berorientasi eksternal, ada juga pasar data internal atau pertukaran data yang dirancang untuk berbagi data, baik internal maupun eksternal, guna menyediakan platform terpusat yang memenuhi kebutuhan data organisasi. Fitur pencarian dan pemfilteran lanjutan membantu pengguna menemukan data yang relevan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Biasanya dihosting di layanan cloud, platform ini memungkinkan produsen data untuk dengan mudah mengunggah kumpulan data mereka.
Secara historis, mendapatkan akses ke data eksternal memerlukan menghubungi berbagai penyedia, menegosiasikan kontrak, dan mengelola proses transfer data yang kompleks. Pertumbuhan big data telah menjadikan pasar data sebagai kebutuhan bagi bisnis modern, yang ingin membuat data lebih mudah diakses dan dimanfaatkan untuk inovasi. Organisasi di berbagai industri memahami bahwa data yang mereka kumpulkan dan hasilkan bukan hanya merupakan produk sampingan dari operasi, tetapi juga merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.
Perusahaan menggunakan data untuk mempertahankan dan memperluas posisi pasar mereka. Sebagai contoh, jaringan retail besar menggunakan data untuk mengelola inventaris secara lebih efisien, memprediksi tren penjualan, dan mengoptimalkan logistik. Raksasa teknologi menganalisis data pengguna untuk meningkatkan fitur produk dan menargetkan iklan dengan lebih efektif. Seiring dengan semakin matang nya kemampuan machine learning (ML) dan kecerdasan buatan (AI), data internal organisasi tidak cukup untuk membangun model yang akurat dan relevan, sehingga mendorong kebutuhan akan akses ke data eksternal.
Data eksternal ini berasal dari ekosistem berbagi seperti program pemerintah data terbuka, data sensor kota pintar, pertukaran data perkotaan, dan penyedia data komersial pihak ketiga. Munculnya pasar data memberi organisasi akses ke data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat, peningkatan intelijen bisnis, dan penerapan model AI dan ML.
Munculnya teknologi analitik big data seperti Internet of Things (IoT), (AI), pembelajaran mendalam, dan ML telah membawa nilai baru bagi data organisasi. Platform pertukaran data telah menyederhanakan proses akuisisi data, memudahkan pembeli dan penjual untuk terhubung, layaknya pedagang di pasar loak, namun khusus untuk perdagangan data.
Pasar data membawa tiga keuntungan utama:
Data eksternal dimanfaatkan untuk mengoptimalkan model prediktif, meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan laba atas investasi. Istilah "data eksternal" merujuk pada data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi, berbeda dengan data internal yang dihasilkan dari operasi dan transaksi perusahaan itu sendiri. Data eksternal menjadi aset berharga bagi organisasi karena melengkapi data internal, memberikan perspektif yang lebih luas, dan memungkinkan insight yang tidak dapat diperoleh hanya dari data internal.
Monetisasi data yang terus berkembang telah mendorong munculnya data-as-a-service (DaaS), yang memungkinkan organisasi menghasilkan pendapatan yang dapat diskalakan dari aset data mereka. Di pasar data, penyedia menawarkan produk data mereka, menentukan harga, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses transfer data. Konsumen dapat mencari, membeli, dan menggunakan data dengan segera, sehingga mengurangi biaya dan kerumitan dalam mencari data serta memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data.
Akses ke pengumpulan data tidak boleh membahayakan privasi data. Peserta harus mematuhi semua hukum yang berlaku dan standar etika terkait pengumpulan informasi pribadi. Pemasok data harus mematuhi peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan California Consumer Privacy Act (CCPA).
Secara global, pasar data harus menavigasi berbagai lingkungan peraturan, yang dapat menimbulkan tantangan bagi operasi multinasional. Platform pasar data harus mudah beradaptasi, terbuka, dan mematuhi undang-undang perlindungan data lokal, yang mungkin berbeda secara signifikan dari satu negara ke negara lain.
Untuk berkembang, pasar data harus memprioritaskan beberapa elemen kunci. Yaitu antara lain:
Menerapkan pemeriksaan validasi dan proses jaminan kualitas untuk memastikan bahwa data akurat dan dapat digunakan.
Menetapkan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dan mematuhi undang-undang privasi global.
Menyediakan antarmuka layanan mandiri yang intuitif dengan fitur pencarian canggih, sehingga memudahkan pengguna menemukan kumpulan data yang mereka butuhkan.
Pemrosesan transaksi yang aman, termasuk perizinan data dan sistem pembayaran, dengan perjanjian perizinan yang jelas yang mendefinisikan hak, batasan, dan kewajiban.
Pasar data internal memungkinkan penemuan dan akses yang mudah ke data yang siap pakai dan dapat digunakan kembali untuk domain dan contoh penggunaan tertentu. Pasar ini mempercepat monetisasi data internal dengan menyederhanakan penemuan produk AI dan data berkualitas tinggi, sehingga pengguna dapat lebih fokus untuk menghasilkan insight daripada mengelola data.
Pasar data internal semakin populer di kalangan organisasi besar dan perusahaan yang menghasilkan serta memanfaatkan data dalam skala besar. Dirancang untuk meningkatkan berbagi data, penemuan, dan pemanfaatan, pasar ini menghilangkan silo data dan mendemokratisasi akses, memastikan bahwa semua pengguna yang berwenang dapat dengan cepat dan efektif menemukan data yang sesuai untuk proyek mereka. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan tingkat konversi yang tinggi berkat spesifikasi contoh penggunaan di mana pencarian dan permintaan data menghasilkan transaksi yang sukses tetapi juga mendorong penanganan data yang lebih terintegrasi dalam organisasi.
Dengan merampingkan pembagian data di seluruh organisasi dan mempermudah penemuan data, pasar data internal meningkatkan efisiensi dan mendorong budaya transparansi serta kolaborasi. Mereka menerapkan kerangka kerja tata kelola yang ketat dengan pengamanan yang diperlukan untuk memastikan keamanan data serta kepatuhan terhadap perjanjian tingkat layanan (SLA) dan standar hukum. Kerangka kerja ini mendukung berbagi produk data di seluruh organisasi, terlepas dari sumber lingkungannya, sehingga menyederhanakan proses penerimaan, berbagi, penemuan, dan penggunaan produk data.
Pasar data internal sering kali menekankan dengan menggunakan solusi non-eksklusif yang terintegrasi secara mulus dengan berbagai tumpukan teknologi, menghindari penguncian vendor dan memastikan fleksibilitas dalam operasi data. Pilihan strategis ini mendukung infrastruktur manajemen data yang serbaguna dan mudah beradaptasi, yang diperlukan untuk lingkungan bisnis yang terus berubah.
Dengan menyediakan akses ke berbagai kumpulan data, pasar data memungkinkan bisnis melampaui kemampuan pengumpulan data internal mereka. Keberagaman data mengarah pada beragam solusi dan akses ke data yang luas membantu membuka perspektif dan pendekatan baru. Kumpulan data yang komprehensif sangat penting untuk mendorong penelitian dan pengembangan, serta membantu perusahaan merancang solusi baru untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Selain itu, sifat data yang bervariasi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan insight yang mungkin tidak difasilitasi oleh data internal.
Pasar data menyamakan kedudukan, terutama untuk entitas yang lebih kecil yang mungkin tidak mampu membeli atau mengakses data berkualitas tinggi. Dengan mendemokratisasi data, platform ini mendorong persaingan dan mengganggu hambatan industri tradisional, yang mengarah pada peningkatan produk dan layanan di berbagai sektor. Akses ini bersifat transformatif bagi perusahaan rintisan dan perusahaan menengah, yang memungkinkan mereka untuk menantang perusahaan-perusahaan besar dan berinovasi dalam skala besar.
Dengan kontribusi dari berbagai sumber, pasar data menawarkan banyak data berkualitas tinggi yang terus diperbarui dan diperluas. Variasi ini tidak hanya memperluas cakupan analisis tetapi juga meningkatkan akurasi dan keandalan insight, yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Lingkungan data yang lebih kaya berarti bahwa bisnis dapat memperoleh analitik yang lebih terperinci dan tepat.
Proses memperoleh data seringkali rumit dan tidak efisien. Pasar data mempermudah proses ini dengan menyediakan lokasi terpusat bagi organisasi untuk dengan cepat menemukan dan mengakses data yang mereka butuhkan. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi masalah logistik yang terkait dengan metode pencarian data tradisional.
Akses ke rangkaian data yang lebih komprehensif memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Pasar data memberikan bisnis wawasan penting yang diperlukan untuk menganalisis tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengarahkan strategi mereka dan meningkatkan hasil yang diinginkan.
Ekosistem pasar data melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di mana masing-masing berperan penting dalam memastikan pasar berfungsi dengan baik dan efektif. Memahami peran setiap pemangku kepentingan membantu menjelaskan alur data dari proses pembuatan hingga konsumsi, memastikan semua pihak dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan sesuai regulasi.
Penyedia data adalah organisasi atau individu yang menyediakan aset data untuk konsumsi. Penyedia ini dapat berkisar dari organisasi perawatan kesehatan yang menawarkan data pasien yang dianonimkan, yang dapat digunakan oleh perusahaan farmasi dan peneliti obat, hingga agregator, pialang, dan lembaga penelitian yang mengumpulkan dan mendistribusikan data yang berharga. Individu yang menghasilkan data melalui perangkat atau aplikasi pribadi juga berperan penting dalam ekosistem, dengan menyediakan kumpulan data unik yang mungkin tidak tersedia melalui institusi besar.
Konsumen data adalah organisasi atau individu yang mencari kumpulan data tertentu untuk berbagai tujuan termasuk analisis, proyek AI, riset, atau meningkatkan intelijen bisnis. Konsumen mengandalkan kualitas dan relevansi data untuk menginformasikan keputusan strategis mereka, mendorong inovasi, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang masing-masing. Keberagaman konsumen data mencerminkan penerapan data yang luas di berbagai sektor, mulai dari layanan keuangan yang berusaha meningkatkan manajemen risiko melalui analisis prediktif, hingga perusahaan pemasaran yang ingin menyempurnakan segmentasi konsumen dan strategi penargetan.
Operator platform adalah arsitek dan penjaga pasar data. Mereka mengembangkan, memelihara, dan mengoperasikan platform, menyediakan infrastruktur dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Operator-operator ini memastikan bahwa pasar berfungsi dengan lancar, mendukung interaksi antara penyedia data dan konsumen. Tanggung jawab mereka termasuk mengelola kerangka kerja teknologi yang mendukung transaksi data, memastikan integritas data, dan menjaga keamanan sistem dari potensi pelanggaran.
Banyak pasar data diawasi oleh otoritas atau badan pengatur tata kelola data yang menetapkan kebijakan, standar, dan persyaratan kepatuhan untuk memastikan pertukaran dan penggunaan data yang aman dan sesuai aturan. Otoritas ini berperan penting dalam melindungi data di dalam pasar, memastikan semua transaksi sesuai dengan standar hukum dan etika, serta menjaga kepercayaan pengguna. Mereka memiliki peran kunci dalam menegakkan undang-undang privasi data seperti GDPR di Eropa dan CCPA di California, yang menetapkan bagaimana data harus dikelola dan dilindungi.
Interaksi antar peserta adalah dasar untuk operasi pasar. Penyedia data harus memastikan bahwa kumpulan data mereka akurat dan sesuai dengan standar privasi, yang memungkinkan operator platform untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi pertukaran data dengan percaya diri. Namun, konsumen data bergantung pada ketangguhan langkah-langkah keamanan platform dan integritas tata kelola data untuk menggunakan data dengan aman dan efektif. Sementara itu, otoritas tata kelola memantau interaksi ini, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan melakukan intervensi bila diperlukan untuk menyelesaikan masalah kepatuhan.
Pasar data melayani spektrum industri yang luas, masing-masing berkontribusi pada beragam kategori. Memahami tipe data ini membantu organisasi dan individu mengidentifikasi kumpulan data spesifik yang mereka butuhkan untuk menginformasikan keputusan, analitik kekuatan, atau mendorong strategi bisnis.
Mulai dari memahami demografi dan firmografi hingga menganalisis tren pasar dan data geospasial, platform marketplace memenuhi berbagai kebutuhan. Catatan transaksi, insight media sosial, dan data sensor dari perangkat yang terhubung juga tersedia di dalam pasar dan bursa data, yang memberdayakan bisnis untuk mengambil keputusan yang tepat, mendorong analisis, dan mengoptimalkan strategi di berbagai sektor. Data publik dan data yang digali dari web menambahkan lapisan lain, memberikan insight berharga tentang opini publik, riset pasar, dan pengembangan kebijakan.
Pasar data dirancang untuk mendukung perdagangan data, dengan mengandalkan dinamika penawaran dan permintaan untuk beroperasi secara efisien. Platform ini menggunakan berbagai fitur canggih yang merampingkan seluruh proses transaksi data, memastikan bahwa data dapat dengan mudah dibagikan, diakses, dan dikelola dengan aman.
Langkah pertama dalam membuat data tersedia di pasar adalah produktisasi data. Proses ini melibatkan pengembangan, manajemen alur kerja, dan pemeliharaan produk data yang siap dibeli. Hal ini memastikan bahwa kumpulan data dikemas dengan cara yang dapat diakses dan bernilai bagi pembeli potensial, sehingga meningkatkan kegunaan data.
Untuk membantu pengguna menemukan data yang tepat yang mereka butuhkan secara efisien, pasar data menampilkan alat bantu penemuan data yang tangguh. Alat-alat ini mencakup perpustakaan yang dapat dicari lengkap dengan tampilan metadata terperinci, yang membantu pengguna dengan cepat dan mudah mengidentifikasi dan mengakses kumpulan data yang diinginkan. Kemampuan ini sangat penting untuk memaksimalkan utilitas aset data yang tersedia di pasar.
API memainkan peran yang menentukan dalam mengelola akses ke produk data. Bersamaan dengan integrasi kontrol akses dan teknologi lainnya, API memastikan bahwa data dapat diakses dengan aman dan andal oleh pengguna yang berwenang. Teknologi ini memfasilitasi interaksi tanpa batas antara penyedia data dan konsumen, mendukung berbagai contoh penggunaan mulai dari penelitian akademis hingga intelijen bisnis.
Fitur monetisasi data memungkinkan pemasok untuk melisensikan dan menjual produk data mereka secara efektif. Dengan menyediakan alat yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, seperti gateway pembayaran dan perjanjian lisensi, marketplace memungkinkan pemasok data untuk menghasilkan pendapatan dari aset data mereka. Hal ini tidak hanya menguntungkan penyedia layanan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar dengan menarik beragam penawaran data.
Kemampuan integrasi data memungkinkan pengiriman dan penerimaan data yang lancar antara berbagai sumber dan platform. Fitur ini memastikan bahwa pasar data dapat beroperasi dalam ekosistem teknologi yang lebih besar, terintegrasi dengan berbagai database, layanan cloud, dan alat analisis. Mendukung skalabilitas operasi data, memungkinkan pembeli dan penjual data untuk bertukar informasi secara efisien dan aman.
Untuk mempertahankan utilitas dan keandalannya, pasar data harus mematuhi praktik terbaik dalam manajemen data:
Kualitas data: Memastikan keakuratan, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu data adalah hal mendasar.
Asal-usul data: Penting untuk memahami siapa yang menghasilkan data, bagaimana data dikumpulkan, dan apakah data tersebut telah dianonimkan atau tidak diidentifikasi demi menjaga privasi.
Tata kelola dan kepatuhan: Data harus memenuhi standar hukum dan peraturan, dengan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk penyimpanan yang aman dan akses yang terkontrol.
Reputasi pasar: Menerapkan pemeriksaan kualitas, memberikan ulasan pengguna, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa membantu menjaga integritas pasar.
Verifikasi dan validasi: Data harus diuji secara ketat untuk keakuratan dan relevansinya sebelum diintegrasikan ke dalam pasar.
Kemitraan dengan penyedia data: Hubungan yang kuat dengan penyedia data meningkatkan pemahaman tentang keterbatasan dan penggunaan data, memastikan bahwa data tetap terkini dan relevan.
Tidak ada penguncian vendor: Memastikan bahwa teknologi dan kebijakan pasar mendukung integrasi yang mudah dengan berbagai vendor dan sistem, sehingga mencegah ketergantungan pada satu penyedia dan memungkinkan fleksibilitas dalam pilihan vendor dan pembaruan teknologi.
Pasar data bervariasi dalam struktur dan tujuan, melayani kebutuhan pengguna dan tingkat sensitivitas data yang berbeda. Memahami variasi ini membantu dalam memilih pasar yang tepat untuk kebutuhan data tertentu.
Pasar data publik dapat diakses oleh siapa saja kapan saja via link yang tersedia untuk publik. Pasar menyediakan beragam data dari berbagai penyedia, namun tingkat kepercayaannya bervariasi dibandingkan dengan data yang berasal dari pasar internal. Para penyedia di pasar publik harus memastikan bahwa data yang dibagikan aman dan mematuhi undang-undang peraturan yang relevan. Pengguna harus memahami perjanjian tingkat layanan dan pembatasan yang diberlakukan oleh regulasi lokal, yang dapat memengaruhi akses dan penggunaan data.
Pasar data pribadi atau personal menanggapi tuntutan konsumen akan privasi dan kontrol atas data pribadi mereka. Pasar-pasar ini memungkinkan individu untuk mendapatkan kompensasi untuk berbagi data seperti perilaku online atau informasi lokasi, sering kali dengan imbalan voucher atau kartu hadiah. Data ini sangat berharga untuk memberikan insight tentang pergerakan dan perilaku populasi, yang dapat menjadi sangat penting selama peristiwa seperti bencana atau pandemi.
Pasar data hybrid mengintegrasikan fitur pasar publik dan swasta. Platform ini menawarkan fleksibilitas, memungkinkan sebagian data diakses secara publik, sementara data yang lebih sensitif atau berharga tetap terbatas dan hanya dapat diakses melalui tautan pribadi. Pengaturan ini memungkinkan akses produk data terkontrol untuk konsumen data internal dan eksternal. Misalnya, sebuah kumpulan data besar mungkin sepenuhnya tersedia untuk pengguna internal dalam organisasi, tetapi hanya sebagian yang dapat diakses oleh pengguna eksternal, bergantung pada lisensi yang mengatur tingkat akses pengguna.
Pasar data berlapis melayani konsumen data internal dan eksternal tetapi menyediakan akses teregulasi berdasarkan "tingkatan" atau "lapisan" data. Lapisan ini dapat mencakup data mentah, data yang telah diproses, atau data turunan yang telah dikumpulkan, diolah, atau diperkaya untuk ditawarkan kepada pihak eksternal. Pasar semacam ini umumnya membutuhkan arsitektur yang kompleks karena harus mengelola keamanan yang lebih ketat, kontrol akses yang terperinci, dan izin berbasis peran untuk setiap transaksi.
Pasar data B2B (Business-to-business) dirancang untuk pertukaran data antar organisasi, sering kali di bawah model yang memerlukan pembayaran untuk pencantuman data atau memungkinkan penghasilan hanya jika data terjual. Pasar-pasar ini menarik bagi organisasi yang mencari data eksklusif, data tingkat analitik, dan kumpulan data canggih, dengan API yang memfasilitasi integrasi.
Pasar data IoT muncul karena organisasi semakin memanfaatkan data dari semakin banyak perangkat IoT. Pasar-pasar ini mengintegrasikan aliran informasi global, menyelaraskan organisasi dengan perilaku konsumen, tren internet, dan kemajuan teknologi. Mereka sering menampilkan model penetapan harga yang fleksibel, seperti opsi bayar per jam, membuatnya relatif mudah diakses.
Pasar data terbuka menyediakan data publik yang dapat diakses siapa saja. Contohnya adalah data.gov di Amerika Serikat, yang menggabungkan data pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pasar-pasar ini berperan penting dalam mempromosikan akses terbuka terhadap data pemerintah dan mendukung keterlibatan serta inovasi masyarakat.
Menavigasi pasar data secara efektif memerlukan pendekatan terstruktur yang selaras dengan strategi data dan standar kepatuhan organisasi. Berikut adalah panduan langkah demi langkah bagi organisasi untuk memanfaatkan pasar data secara optimal dan memaksimalkan akuisisi data mereka:
Langkah pertama bagi organisasi mana pun adalah memahami dengan jelas kebutuhan datanya. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan data spesifik yang mendukung tujuan bisnis dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Memahami kebutuhan ini membantu mempersempit pencarian ke kumpulan data yang paling relevan, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.
Beralih penyedia data bisa menjadi sulit dan mahal. Menghindari kunci vendor meningkatkan fleksibilitas dalam strategi sumber data. Memprioritaskan standar data terbuka dan menghindari sistem berpemilik membantu organisasi mempertahankan kendali atas data mereka.
Memilih pasar data yang bereputasi baik adalah penting. Organisasi harus mencari platform yang terkenal akan keandalannya, tindakan keamanannya, dan umpan balik positif dari pelanggan. Pasar yang bereputasi baik tidak hanya menyediakan data berkualitas tetapi juga memastikan bahwa transaksi aman dan praktik penanganan data mematuhi standar hukum.
Setelah pasar yang sesuai diidentifikasi, evaluasi kredensial dan reputasi penyedia data di dalam pasar. Menilai riwayat penyedia, metode pembuatan data, dan ulasan pelanggan sebelumnya dapat memberikan insight tentang keandalan dan kualitas data yang mereka tawarkan.
Memahami asal data—meliputi sumber data, cara pengumpulannya, serta apakah data tersebut telah diproses atau dimodifikasi—merupakah hal yang penting. Pastikan data mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti GDPR untuk data yang melibatkan warga Uni Eropa, guna menghindari konsekuensi hukum.
Kualitas data adalah yang terpenting. Evaluasi keakuratan, ketepatan waktu, kelengkapan, dan relevansi data untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Data berkualitas tinggi sangat penting untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang mendorong kesuksesan bisnis.
Menerapkan praktik tata kelola data yang kuat sangat penting ketika terlibat dengan pasar data. Tata kelola data memastikan bahwa data yang diperoleh dikelola sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan di seluruh siklus hidupnya dalam organisasi.
Sebelum mengintegrasikan data sepenuhnya ke dalam sistem Anda, lakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda dan bebas dari kesalahan. Hal ini dapat melibatkan analisis statistik, referensi silang dengan data yang ada, atau melakukan uji coba untuk menilai dampaknya terhadap sistem yang ada saat ini.
Kebutuhan dan kualitas data dapat berubah seiring waktu, sehingga penting untuk secara rutin memantau dan memperbarui data serta sumber data yang digunakan. Pembaruan dan pemeriksaan rutin memastikan bahwa data tetap relevan dan berguna.
Pengurus data, yang mengawasi pengelolaan dan penyimpanan data dalam sebuah organisasi, mungkin memiliki pertimbangan tambahan:
Menjamin data dari pasar dapat diintegrasikan secara mulus dengan sistem yang ada tanpa mengorbankan integritas data atau menyebabkan gangguan teknis.
Analisis rasio biaya-manfaat pembelian versus nilai potensial yang diperoleh dari data. Ini membantu dalam membuat keputusan yang sehat secara ekonomi.
Kelola siklus hidup data yang diperoleh mulai dari saat masuk hingga penghapusannya, untuk memastikan bahwa data tersebut tetap patuh dan relevan selama penggunaannya.
Pertahankan metadata yang akurat dan komprehensif untuk mendukung kegunaan data dan praktik pengarsipan secara efektif.
Menjunjung tinggi standar etika dalam penggunaan data, memastikan bahwa data digunakan secara adil dan bertanggung jawab, terutama data yang melibatkan informasi pribadi atau sensitif.
Mendidik anggota organisasi tentang pentingnya kepatuhan data, penggunaan yang etis, dan praktik terbaik untuk menggunakan data yang diperoleh.
Membangun dan memelihara hubungan baik dengan penyedia data untuk memastikan pasokan data berkualitas yang dapat diandalkan dan dukungan jika terjadi ketidaksesuaian atau kebutuhan data tertentu.
Tetap terinformasi tentang aspek hukum dalam penggunaan data yang dibeli, termasuk persyaratan lisensi dan batasan apa pun dalam penggunaannya untuk menghindari masalah hukum.
Temukan, kurasi, percayai, dan akses data melalui pembuatan katalog, jaminan kualitas, tata kelola, penelusuran silsilah, dan platform berbagi.
Baca sesi tanya jawab ini dengan Stewart Bond dari IDC untuk memahami cara menggunakan data secara tepat dengan menghadirkan transparansi, konteks, dan kontrol, sehingga data siap pakai dapat mendukung bisnis berbasis AI.
Temukan alasan IBM dinobatkan sebagai pemimpin dalam laporan evaluasi IDC yang menilai dan membandingkan vendor di pasar perangkat lunak intelijen data.
Temukan alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2024 untuk Platform Tata Kelola Data dan Analitik.
Pelajari bagaimana penyedia perangkat lunak menggabungkan berbagai fungsi untuk memberikan pandangan lengkap tentang produksi dan konsumsi data melalui satu produk intelijen data atau rangkaian produk.
Jelajahi proses transformatif dan praktik terbaik untuk memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dari kecerdasan data.
Mengelola data sebagai produk di seluruh siklus hidup. Pelihara siklus hidup produk data mulai dari penerimaan hingga penghapusan dengan sistem yang andal untuk pembuatan versi, pemeliharaan, dan pembaruan produk data.
Ubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat, satukan tata kelola, kualitas, silsilah, dan pembagian data, serta berdayakan konsumen data dengan data yang andal dan kontekstual.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.