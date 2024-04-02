Apa itu DataOps?

Tugas pengelolaan data manual memakan waktu dan kebutuhan bisnis selalu berkembang. Pendekatan yang disederhanakan terhadap seluruh proses pengelolaan data, mulai dari pengumpulan hingga pengiriman, memastikan organisasi cukup tangkas untuk menangani inisiatif beberapa langkah yang menantang. Hal ini juga memungkinkan tim data untuk mengelola pertumbuhan data yang eksplosif selagi mengembangkan produk data.

Tujuan utama dari DataOps adalah untuk memecah silo antara produsen data (pengguna hulu) dan konsumen data (pengguna hilir) untuk mengamankan akses ke sumber data yang dapat diandalkan. Silo data efektif dalam membatasi akses dan analisis, jadi dengan menyatukan data di seluruh departemen, DataOps mendorong kolaborasi antartim yang dapat mengakses dan menganalisis data yang relevan untuk kebutuhan unik mereka. Menekankan komunikasi dan kolaborasi antara data dan tim bisnis, DataOps mendorong peningkatan kecepatan, keandalan, jaminan kualitas, dan tata kelola. Selain itu, kolaborasi lintas disiplin ilmu yang mengikutinya memungkinkan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap data, yang dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam.

Dalam kerangka kerja DataOps, tim data yang terdiri dari ilmuwan data, insinyur, analis, operasi TI, manajemen data, tim pengembangan perangkat lunak, dan pemangku kepentingan bisnis bekerja sama untuk mendefinisikan dan memenuhi tujuan bisnis. Jadi, DataOps membantu menghindari tantangan umum dalam pengelolaan dan pengiriman yang menjadi hambatan seiring dengan bertambahnya volume dan jenis data serta munculnya berbagai contoh penggunaan baru di kalangan pengguna bisnis dan ilmuwan data. DataOps melibatkan penerapan proses seperti orkestrasi pipeline data, pemantauan kualitas data, tata kelola, keamanan, dan platform akses data layanan mandiri.

Alat orkestrasi pipeline mengelola aliran data dan mengotomatiskan tugas-tugas seperti jadwal ekstraksi, transformasi data, dan proses pemuatan. Alat ini juga mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dan memastikan alur data berjalan dengan lancar, menghemat waktu dan sumber daya tim data.

Pemantauan kualitas data memberikan identifikasi kualitas data secara proaktif dan real-time, yang memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Proses tata kelola memastikan data terlindungi dan selaras dengan berbagai peraturan dan kebijakan organisasi. Proses ini juga mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas aset data tertentu, mengatur siapa yang memiliki izin untuk mengakses atau memodifikasi data, serta melacak asal-usul dan transformasi ketika data mengalir melalui saluran pipa untuk transparansi yang lebih baik.

Bekerja bersama dengan tata kelola, proses keamanan melindungi data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau kehilangan. Proses keamanan meliputi enkripsi data, menambal kelemahan dalam penyimpanan data atau pipeline dan memulihkan data dari pelanggaran keamanan.

Dengan menambahkan akses data layanan mandiri, proses DataOps memungkinkan para pemangku kepentingan hilir seperti analis data dan pengguna bisnis untuk mengakses dan mengeksplorasi data dengan lebih mudah. Akses layanan mandiri mengurangi ketergantungan pada TI untuk pengambilan data dan mengotomatiskan pemeriksaan kualitas data menghasilkan analisis dan wawasan yang lebih akurat.