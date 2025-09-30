Materialitas adalah ketika organisasi berfokus pada isu-isu ESG yang lebih relevan bagi mereka dan kemungkinan memiliki dampak yang terukur pada bisnis. Untuk menentukan materialitas, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko ESG dan konsekuensinya. Dari sana, perusahaan dapat menggunakan pendekatan "matriks risiko" untuk memperkirakan area mana yang harus diprioritaskan berdasarkan profil risiko dan potensi keparahannya.

Sisi lain dari materialitas adalah dampak dan pengaruh. Organisasi yang menilai pendekatan pelaporan ESG mereka mungkin akan merasakan manfaat dari mempertimbangkan faktor-faktor ESG yang dapat mereka pengaruhi secara langsung dan cepat. Dengan menggunakan prioritas tindakan atau matriks prioritas upaya dampak, organisasi dapat dengan cepat mengidentifikasi dampak lingkungan dan menentukan fokus upaya keberlanjutan mereka. Mereka kemudian dapat menggunakan insight untuk menentukan kerangka pelaporan ESG mana yang paling cocok untuk membantu mereka mewujudkan tujuan mereka.

Organisasi juga dapat mempertimbangkan materialitas ganda, yang berada di persimpangan antara materialitas dan dampak. Materialitas ganda mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan dari dua sudut pandang: kepentingan keuangan dan kepentingan untuk pasar, lingkungan, dan masyarakat. Kepentingan ganda menyadari bahwa organisasi bertanggung jawab untuk mengelola risiko keuangannya sendiri dengan melihat ke dalam. Pada saat yang sama, organisasi diharapkan untuk melihat dampak luar dari keputusan dan operasinya terhadap manusia dan lingkungan. Dengan menerapkan konsep materialitas ganda, organisasi dapat mengidentifikasi dampak dari perspektif pelaporan keuangan dan pelaporan non-keuangan untuk pada akhirnya membentuk strategi ESG yang lebih holistik.