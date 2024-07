Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja ESG?

Saat menjelajahi kerangka kerja, pertimbangkan harapan pemangku kepentingan khusus untuk kerangka pelaporan LST pilihan dan bagaimana pemangku kepentingan yang berbeda menggunakan informasi dari pengungkapan.

Apa yang dicari oleh pemangku kepentingan eksternal?

Organisasi juga dapat mempertimbangkan apa yang dicari oleh pemangku kepentingan mereka dan kerangka kerja ESG mana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan ini untuk digunakan. Sebagai contoh, investor, dewan direksi, perusahaan asuransi, dan kreditor mungkin lebih memilih laporan organisasi kepada Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD ) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Karyawan dan konsumen dapat mengharapkan pengungkapan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Sustainable Development Goals/UN SDGs ) (tautan berada di luar ibm.com). Sementara pemerintah atau regulator mungkin lebih memilih Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) atau National Greenhouse and Energy Reporting (NGER), tergantung pada lokasinya.

Bagaimana pemangku kepentingan internal menggunakan informasi tersebut?

Pemangku kepentingan menggunakan pengungkapan ESG untuk berbagai alasan, yang harus dipertimbangkan organisasi saat mengembangkan strategi pelaporan ESG mereka. Tim risiko, kepatuhan, dan SDM kemungkinan besar akan terpusat pada data untuk mendorong keputusan strategis seputar kesetaraan dan inklusi, sementara tim energi dan utilitas mungkin akan mencermati konsumsi dan pengeluaran organisasi. Sebagai alternatif, tim pengadaan akan menggunakan data yang dikumpulkan untuk menilai operasi rantai pasokan mereka dan profil risiko pemasok.