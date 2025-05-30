Menumbuhkan lingkungan data yang dinamis dapat membantu perusahaan mempercepat pertumbuhan, menurut penelitian baru oleh IBM Institute for Business Value. Tetapi bagaimana organisasi dapat mengetahui apakah data mereka, pada kenyataannya, kaya dan siap untuk mendorong pertumbuhan?

Menggunakan metrik kualitas data dapat membantu.

Metrik kualitas data adalah ukuran kuantitatif untuk mengevaluasi kualitas data. Organisasi dapat memanfaatkan metrik kualitas data untuk melacak dan memantau kualitas data seiring waktu, membantu mengidentifikasi data berkualitas tinggi yang sesuai untuk pengambilan keputusan berbasis data dan contoh penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Metrik bervariasi menurut organisasi dan dapat mencerminkan dimensi kualitas data tradisional seperti akurasi, ketepatan waktu, dan keunikan, serta karakteristik khusus untuk pipeline data modern, seperti durasi pipeline. Melalui metrik kualitas data, dimensi kualitas data dapat dipetakan ke nilai numerik.

Alat kualitas data yang didukung oleh otomatisasi dan machine learning dapat membantu insinyur data mengevaluasi metrik kualitas data dan mengidentifikasi masalah kualitas data secara real time. Hal ini memungkinkan organisasi dan tim data mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengoptimalkan keandalan dan keakuratan kumpulan data serta pipeline data mereka.