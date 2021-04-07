Cloud Data Lake vs Gudang Data vs Pasar Data

Meskipun ketiga jenis repositori data cloud menyimpan data, ada perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Sebagai contoh, gudang data dan data lake sama-sama merupakan kumpulan data yang besar, namun data lake biasanya lebih hemat biaya untuk diimplementasikan dan dipelihara karena sebagian besar tidak terstruktur.

Arsitektur data lake telah berkembang selama beberapa tahun terakhir untuk mendukung volume data yang lebih besar dan komputasi berbasis cloud. Sejumlah besar data diterima dari banyak sumber data ke lokasi pusat.

Gudang data dapat disusun dalam salah satu dari tiga cara:

Sebagai layanan terkelola yang ditawarkan oleh penyedia cloud. Sebagai solusi perangkat lunak yang menyediakan kontrol internal dan protokol keamanan yang ketat, yang dapat membantu ketika berurusan dengan kepatuhan terhadap peraturan. Sebagai alat, yang biasanya merupakan solusi bundel perangkat lunak dan perangkat keras plug-and-play.

Data dalam gudang data dapat lebih mudah digunakan untuk berbagai tujuan daripada data dalam data lake. Alasannya adalah karena gudang data terstruktur dan dapat lebih mudah ditambang atau dianalisis.

Sebuah pasar data, di sisi lain, berisi jumlah data yang lebih kecil dibandingkan dengan data lake dan gudang data, dan data dikategorikan untuk penggunaan tertentu atau oleh demografi atau unit bisnis tertentu. Pasar data bisa memiliki berbagai format (bintang, kepingan salju, atau vault) yang ditentukan oleh struktur logis data, dengan struktur vault yang lebih tangkas, fleksibel, dan dapat diskalakan daripada format lainnya.

Ada tiga jenis pasar data:

Sebuah pasar data dependen, terdiri dari partisi gudang data perusahaan. Ini adalah bagian dari data primer di gudang. Pasar data independen yang merupakan sistem mandiri terpisah di bagian tertentu bisnis. Pasar data hybrid, yang terdiri dari data dari gudang dan sumber independen. Jenis ini biasanya menyediakan akses data yang lebih cepat dan antarmuka yang ramah pengguna.

Jenis repositori data yang Anda pilih dan strukturnya sangat bergantung pada kebutuhan dan tuntutan bisnis Anda. Jika masuk akal untuk bisnis Anda, manfaatkan keuntungan dari penyimpanan berbasis hybrid cloud untuk fleksibilitas, skalabilitas, dan pendekatan tepat yang lebih luas untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.