Apa itu manajemen data perusahaan? 

EDM sangat penting karena berbagai alasan. EDM mendorong kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan inovasi kecerdasan buatan (AI), dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang tepat waktu.



Pertimbangkan tekanan yang semakin meningkat untuk mengoperasionalkan AI di seluruh perusahaan. Menurut IBM® CEO Study, 72% CEO yang disurvei melihat data milik organisasi mereka sebagai kunci untuk membuka nilai AI generatif. Namun, terlepas dari pengakuan ini, banyak organisasi masih berjuang membangun infrastruktur data yang diperlukan untuk mendukung ambisi tersebut.



Setengah dari responden mengakui bahwa laju investasi baru-baru ini yang begitu cepat telah menghasilkan lingkungan teknologi yang terputus-putus dan terfragmentasi sedikit demi sedikit, sehingga sulit untuk memanfaatkan data secara efektif.



Keterputusan ini menimbulkan hambatan utama untuk mewujudkan potensi penuh AI dan prioritas bisnis lainnya. Apakah tujuannya adalah menerapkan model machine learning, mengotomatiskan pengambilan keputusan, atau memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, kesuksesan bergantung pada satu faktor penting: kesiapan data. Tanpa dasar yang kuat berupa data yang bersih dan diatur dengan baik, inisiatif ini akan terhenti atau gagal. Profesional data menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurai kumpulan data yang tidak konsisten daripada mendorong inovasi atau memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, lingkungan data semakin kompleks. Teknologi berbasis cloud, analitik waktu nyata dan peraturan privasi yang terus berkembang menuntut ketangkasan, kepatuhan, dan insight. Namun, banyak organisasi berusaha memenuhi tuntutan ini dengan sumber daya yang terbatas dan infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman.

Dengan tidak adanya EDM, silo data yang terfragmentasi akan terus ada, kualitas data menurun, dan integrasi menjadi tantangan yang mahal. Organisasi yang memprioritaskan manajemen data perusahaan sebagai dasar untuk infrastruktur data yang tangguh dan siap menghadapi masa depan akan berada pada posisi terbaik untuk mewujudkan potensi AI dan memajukan inisiatif lainnya.