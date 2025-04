Apa itu graf asiklik berarah (DAG)? 

Pada graf yang rumit, mungkin sulit untuk mengenali node mana yang dapat “dijangkau” oleh jalur berarah dari node lain. Dalam penutupan transitif, hubungan tidak langsung antara node tersebut diidentifikasi dan digambarkan sebagai diagram.

Sebagai contoh, jika graf memiliki edge berarah yang menghubungkan node A dan node B serta sebuah edge berarah lainnya yang menghubungkan node B dan node C, hal ini mengindikasikan bahwa A dan C terhubung secara tidak langsung. Penutupan transitif akan menghasilkan edge berarah baru yang menghubungkan A ke C, yang kini merupakan jalur terpendek di antara kedua node tersebut, serta edge berarah asli antara A dan B dan B dan C. Mirip dengan penyortiran topologi, algoritma dapat digunakan untuk penghitungan penutupan transitif.