Apa itu pengambilan data?

Pengambilan keputusan cerdas terjadi ketika organisasi dapat mengambil insight dari data berkualitas tinggi.

Namun, sebelum analisis dapat dilakukan, organisasi harus terlebih dahulu mengakses data tersebut. Tugas ini bisa sangat menantang ketika data berada dalam kumpulan data besar atau data estate, seperti basis data riset yang luas atau penyimpanan multicloud hybrid.

Pertumbuhan data yang eksplosif semakin mengintensifkan tantangan ini: lebih dari 400 juta terabyte data dibuat setiap hari, menurut beberapa perkiraan, sementara perusahaan sendiri sering mengelola satu petabyte data atau lebih.1

Kemajuan dalam kecerdasan buatan juga telah mengubah kebutuhan data perusahaan. Alur kerja AI memerlukan akses data yang cepat, termasuk akses ke data tidak terstruktur dalam volume besar.

Secara historis, proses pengambilan data berfokus pada kueri dari sumber terstruktur seperti sistem manajemen basis data relasional. Namun, alih-alih menggunakan pendekatan manual yang memakan waktu untuk menyisir sumber data internal dan eksternal yang masif saat ini, organisasi beralih ke pengambilan data modern. Pendekatan ini menggunakan teknologi seperti basis data vektor dan generasi dengan dukungan pengambilan data untuk memenuhi permintaan data yang berada di luar basis data relasional internal.

RAG agen, khususnya, telah terbukti sangat kuat dalam memenuhi permintaan ini. David Levy, Insinyur Teknologi Penasihat untuk Client Engineering di IBM®, menjelaskan kemampuan RAG agen dalam presentasi untuk IBM® Technology.

“RAG agen adalah evolusi dalam cara kami meningkatkan pipeline RAG, dengan bergerak melampaui pembuatan respons sederhana menuju pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dengan mengizinkan agen untuk memilih sumber data terbaik dan bahkan berpotensi memasukkan informasi eksternal, seperti data real-time atau layanan pihak ketiga, kami dapat membuat pipeline yang lebih responsif, lebih akurat, dan lebih mudah beradaptasi,” kata Levy.

Hasilnya? Perusahaan dan organisasi lain dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari data perusahaan mereka sendiri, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dari volume data yang terus bertambah yang dihasilkan di luar ekosistem mereka. Mereka diberdayakan untuk mengakses data tepat yang mereka butuhkan pada saat mereka membutuhkannya, sehingga memungkinkan analisis dan insight berbasis data yang mendorong hasil bisnis yang lebih baik.