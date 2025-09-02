Render abstrak dengan bentuk persegi panjang dan lingkaran biru dan putih dalam pola kisi

Layanan konsultasi data dan AI

Skalakan AI dengan sukses dengan menyiapkan strategi, data, keamanan, dan tata kelola yang tepat

AI yang tepat, diterapkan secara bertanggung jawab

Siapkan data Anda untuk masa depan

Beralih dari produktivitas ke kinerja dengan AI agen

Meningkatkan otomatisasi dan operasi TI dengan gen AI

Buka potensi penuh bisnis Anda dengan AI

Di IBM Consulting, kami membimbing klien untuk ‘menggunakan AI yang tepat’ untuk menciptakan nilai di seluruh perusahaan mereka dan ‘memperlakukan AI dengan tepat’ untuk mengurangi risiko penciptaan nilai. Baik Anda ingin berinvestasi dalam teknologi canggih seperti agen AI atau sekadar ingin menyiapkan fondasi data Anda untuk AI generatif, kami akan memulai dari kondisi Anda saat ini, apa pun keterampilan atau jejak teknis yang Anda miliki. Dengan mengkurasi data organisasi dan strategi AI Anda, kami dapat membantu Anda menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan AI yang bertanggung jawab dan diskalakan.
Strategi dan konsultasi 

Dengan membantu klien kami membangun strategi AI yang tepat, kami memberdayakan mereka untuk menyelaraskan dan mendorong strategi bisnis mereka dengan potensi transformatif dari AI yang dikurasi dengan bertanggung jawab dan didukung oleh data perusahaan mereka. 

 Solusi yang didukung AI

Kami membantu klien dengan merancang, membangun, dan menskalakan solusi AI dan AI agen canggih yang mempercepat keharusan strategis, sehingga tim dapat memercayai model AI yang mendukung mereka. 

 Menyiapkan data Anda untuk AI

Pekerjaan transformasi data kami mengubah ekosistem data lama yang terbagi-bagi menjadi platform data modern dan tangkas yang dirancang untuk penskalaan, kecepatan, dan dampak bisnis, membuka kekuatan penuh data Anda yang dibutuhkan untuk era AI.

 Transformasi dan adopsi AI dengan risiko lebih rendah

Kerangka kerja tata kelola AI yang menyeluruh, program pembelajaran terapan berbasis peran, program pelatihan AI dan peningkatan keterampilan, perencanaan komunikasi strategis, dan manajemen perubahan mendorong realisasi kemampuan dan nilai.

Membangun strategi data untuk AI perusahaan

Dalam episode Akademi AI ini, Cathy Reese menjelaskan perlunya strategi data yang siap untuk AI tingkat lanjut.

Tonton episodenya

Pakar kami

Foto headshot Phaedra Boinodiris
Global Leader for Trustworthy AI, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Foto headshot Francesco Brenna
Senior Partner & VP, AI Integration, IBM Consulting

Francesco Brenna
Foto headshot Matt Candy
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
Foto headshot Javier Olaizola Casin
Global Managing Partner Hybrid Cloud and Data, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Foto headshot Tony Giordano
Mitra Senior & Wakil Presiden, Transformasi Data, IBM Consulting

Tony Giordano
Foto headshot Manish Goyal
Senior Partner - Global AI & Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
Foto headshot Cathy Reese
Senior Partner, Data & AI Public Service Line Leader, IBM Consulting

Cathy Reese
Foto headshot Shobhit Varshney
Head of Data & AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting

Shobhit Varshney

Contoh penggunaan

Seseorang menganalisis grafik digital di laptop
Capai produktivitas dan pertumbuhan dengan transformasi keuangan berbasis AI

Ubah operasi keuangan Anda dengan efisiensi, integrasi, dan kepatuhan berbasis AI untuk meningkatkan pertumbuhan di seluruh bisnis Anda sekaligus menghasilkan penghematan biaya pada laba bersih. 

 Pelajari lebih lanjut
Orang yang bekerja dengan mesin robot di pabrik
Pikirkan kembali cara kerja bisnis Anda

Dorong transformasi bisnis untuk perusahaan Anda dengan otomatisasi ekstrem.

 Pelajari lebih lanjut
Orang-orang bisnis berdiskusi tentang proyek bisnis baru di kantor
Konsultasi transformasi SDM dan talenta

Tata ulang dan modernisasi SDM dengan AI sebagai intinya untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik dan membuka potensi karyawan dan pekerjaan. 

 Pelajari lebih lanjut
Dua platform, salah satunya dengan seorang wanita menghadap ikon perisai keamanan dan seorang pria menghadap layar data komputer
Layanan konsultasi keamanan siber

Layanan konsultasi, integrasi, dan keamanan terkelola kami membantu Anda memanfaatkan AI dengan benar. 

 Pelajari lebih lanjut
Beberapa rekan kerja di ruang rapat
Tata ulang strategi bisnis Anda 

Kami membantu klien mendorong nilai bisnis dan memecahkan tantangan kompleks menggunakan AI dan teknologi transformatif lainnya.

 Pelajari lebih lanjut
Pemilik toko yang tersenyum menggunakan tablet digital untuk memproses transaksi kartu kredit dengan pelanggan
Transformasi pengalaman pelanggan dan pemasaran

Wujudkan, rancang, dan berikan pengalaman yang lebih lancar dan dipersonalisasi di seluruh perjalanan pelanggan untuk membuka nilai dan mendorong pertumbuhan.

 Pelajari lebih lanjut
Studi kasus

Logo Virgin Money

Membangun asisten perbankan yang didukung AI untuk meningkatkan interaksi pelanggan di Virgin Money.

 Baca studi kasus
Logo US Open

Menguasai pengalaman digital AS Terbuka dengan model AI generatif yang tangguh.

 Pelajari lebih lanjut tentang AS Terbuka
Logo British Sugar

Menggabungkan data dan AI untuk mengoptimalkan operasi di British Sugar.

 Cerita sukses British Sugar
Logo Klien Coca-Cola Mitra Eropa

Mengubah optimasi pengadaan dengan insight berbasis AI.

 Jelajahi studi kasus CCEP
Langkah selanjutnya

Penasaran tentang bagaimana IBM Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan segera menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah-langkah selanjutnya.

