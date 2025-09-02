Layanan konsultasi data dan AI

Di IBM Consulting, kami membimbing klien untuk ‘menggunakan AI yang tepat’ untuk menciptakan nilai di seluruh perusahaan mereka dan ‘memperlakukan AI dengan tepat’ untuk mengurangi risiko penciptaan nilai. Baik Anda ingin berinvestasi dalam teknologi canggih seperti agen AI atau sekadar ingin menyiapkan fondasi data Anda untuk AI generatif, kami akan memulai dari kondisi Anda saat ini, apa pun keterampilan atau jejak teknis yang Anda miliki. Dengan mengkurasi data organisasi dan strategi AI Anda, kami dapat membantu Anda menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan AI yang bertanggung jawab dan diskalakan.