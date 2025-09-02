Layanan konsultasi data dan AI

Di IBM Consulting, kami membimbing klien untuk ‘menggunakan AI yang tepat’ untuk menciptakan nilai di seluruh perusahaan mereka dan ‘memperlakukan AI dengan tepat’ untuk mengurangi risiko penciptaan nilai. Baik Anda ingin berinvestasi dalam teknologi canggih seperti agen AI atau sekadar ingin menyiapkan fondasi data Anda untuk AI generatif, kami akan memulai dari kondisi Anda saat ini, apa pun keterampilan atau jejak teknis yang Anda miliki. Dengan mengkurasi data organisasi dan strategi AI Anda, kami dapat membantu Anda menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan AI yang bertanggung jawab dan diskalakan.
Dengan membantu klien kami membangun strategi AI yang tepat, kami memberdayakan mereka untuk menyelaraskan dan mendorong strategi bisnis mereka dengan potensi transformatif dari AI yang dikurasi dengan bertanggung jawab dan didukung oleh data perusahaan mereka.
Kami membantu klien dengan merancang, membangun, dan menskalakan solusi AI dan AI agen canggih yang mempercepat keharusan strategis, sehingga tim dapat memercayai model AI yang mendukung mereka.
Pekerjaan transformasi data kami mengubah ekosistem data lama yang terbagi-bagi menjadi platform data modern dan tangkas yang dirancang untuk penskalaan, kecepatan, dan dampak bisnis, membuka kekuatan penuh data Anda yang dibutuhkan untuk era AI.
Kerangka kerja tata kelola AI yang menyeluruh, program pembelajaran terapan berbasis peran, program pelatihan AI dan peningkatan keterampilan, perencanaan komunikasi strategis, dan manajemen perubahan mendorong realisasi kemampuan dan nilai.
IBM telah mengembangkan aliansi unik dengan Adobe dalam ekosistem yang mencakup teknologi dan layanan. Dengan pendekatan yang mengutamakan industri, kemampuan konsultasi mendalam di ketiga cloud Adobe, solusi Adobe eksklusif, dan reputasi dalam menangani beberapa proyek paling kompleks dalam ekosistem pelanggan Adobe.
Kami adalah mitra di seluruh dunia yang diakui di setiap benua:
Snowflake menyediakan platform untuk manajemen dan analitik data berbasis cloud. Platform ini memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis sejumlah besar data di berbagai cloud publik, mendukung berbagai tugas seperti pergudangan, data lake, rekayasa, sains, pengembangan aplikasi, dan berbagi data. Layanannya dimanfaatkan oleh sektor yang membutuhkan analitik dan manajemen data
