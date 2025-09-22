Penyedia layanan terkemuka untuk fasilitas kesehatan dikenal atas komitmennya terhadap layanan pelanggan dan operasi yang efisien. Namun, mereka menghadapi tantangan besar akibat data perusahaan yang terfragmentasi, alur kerja yang tidak efisien, dan kurangnya insight.

Dengan repositori dokumen yang besar serta data kepatuhan yang kompleks dan berjumlah tinggi, manajemen harus menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi penting di berbagai sistem dan repositori yang tidak terkoordinasi. Kompleksitas alur kerja juga membuat ekstraksi insight yang bermakna hampir mustahil, sehingga langsung memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan secara efisien sekaligus tetap patuh pada standar perawatan kesehatan. Proses ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lambat dan potensi risiko kepatuhan.

Sudah waktunya untuk perubahan.