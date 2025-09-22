Penyedia layanan kesehatan mengubah data dan alur kerjanya dengan bantuan gen AI
Penyedia layanan terkemuka untuk fasilitas kesehatan dikenal atas komitmennya terhadap layanan pelanggan dan operasi yang efisien. Namun, mereka menghadapi tantangan besar akibat data perusahaan yang terfragmentasi, alur kerja yang tidak efisien, dan kurangnya insight.
Dengan repositori dokumen yang besar serta data kepatuhan yang kompleks dan berjumlah tinggi, manajemen harus menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi penting di berbagai sistem dan repositori yang tidak terkoordinasi. Kompleksitas alur kerja juga membuat ekstraksi insight yang bermakna hampir mustahil, sehingga langsung memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan secara efisien sekaligus tetap patuh pada standar perawatan kesehatan. Proses ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lambat dan potensi risiko kepatuhan.
Sudah waktunya untuk perubahan.
Untuk mengatasi tantangan ini, penyedia layanan kesehatan beralih ke C-Metric, Mitra Bisnis Perak IBM®, untuk menerapkan solusi asisten virtual AI mereka, Aivio.
Dibangun dengan asisten virtual dari IBM® watsonx Assistant, Aivio menghadirkan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP) canggih untuk memungkinkan interaksi yang mulus dan respons kontekstual yang relevan. Manajemen operasional dan eksekutif dapat dengan mudah berinteraksi dengan asisten virtual untuk mengambil data spesifik—bahkan dari repositori dokumen yang sangat besar—sehingga menghilangkan kebutuhan pencarian manual. Solusi ini terintegrasi dengan sistem yang ada melalui API yang aman dan akses berbasis peran. Metode ini membantu menjaga privasi data dalam industri yang wajib mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), dan kerangka kerja Sistem dan Kontrol Organisasi 2 (SOC2). Selain itu, Aivio Analyzer untuk Microsoft Excel menyederhanakan analisis kumpulan data besar dengan mengidentifikasi item tindakan bagi tim yang bertanggung jawab.
Skalabilitas dan kesiapan cloud Aivio memungkinkan penerapan fleksibel di IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, maupun di lingkungan on-premises. Selain watsonx Assistant, klien juga memanfaatkan IBM® watsonx.ai, studio AI kelas enterprise yang menggunakan model dasar IBM® Granite untuk menghasilkan respons terperinci dan kontekstual. Solusi ini turut mencakup IBM® Watson Discovery, platform pemahaman dokumen yang menerapkan Retrieval-Augmented Generation (RAG) guna meningkatkan pemahaman dan relevansi. Secara terpadu, teknologi ini menjadi fondasi bagi pencarian, percakapan, dan keamanan kelas enterprise yang didukung AI Aivio.
Secara keseluruhan, Aivio terbukti menjadi solusi yang sukses untuk transformasi digital penyedia layanan kesehatan, memposisikannya untuk skalabilitas jangka panjang, kepatuhan terhadap peraturan, dan peningkatan profitabilitas.
Penyedia layanan kesehatan ini telah mengalami transformasi besar dalam operasinya. Aivio secara signifikan merampingkan pencarian data, memberi karyawan akses lebih cepat ke informasi penting dibanding sebelumnya. Integrasi asisten virtual juga menghasilkan penurunan kesalahan data hingga 99% berkat validasi dan pemrosesan otomatis. Integrasi ini memastikan keakuratan laporan dan analisis, sekaligus meningkatkan kualitas perawatan pasien.
Selain itu, perusahaan meraih ROI yang signifikan, termasuk pengurangan biaya operasional sebesar 40%, akses data 85% lebih cepat, penghematan tahunan sebesar USD 150 ribu, serta tambahan pendapatan tahunan lebih dari USD 250 ribu.
Ke depannya, penyedia layanan kesehatan ini berencana memanfaatkan kemampuan Aivio lebih jauh untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Perusahaan tengah mengeksplorasi integrasi Aivio dengan sumber data dan alur kerja tambahan guna membuka lebih banyak nilai dari solusi yang didukung AI. Dengan C-Metric dan IBM® sebagai mitra tepercaya, penyedia layanan kesehatan ini siap melanjutkan perjalanan transformasi digitalnya, memanfaatkan kekuatan AI untuk mendefinisikan ulang layanan kesehatan.
C-Metric, Mitra Bisnis Perak IBM®, didirikan pada tahun 1995 dan telah mendirikan kantor di Amerika Serikat dan India. Selama 29 tahun terakhir, C-Metric telah berhasil menyediakan otomatisasi teknologi dan solusi back-office untuk berbagai industri.
