Apa itu OpenSearch?

Dibangun di atas Apache Lucene dan awalnya berasal dari Elasticsearch—mesin pencari dan analytics engine lainnya—OpenSearch menyediakan arsitektur yang dapat diskalakan dan terdistribusi untuk contoh penggunaan pencarian real-time, pengamatan, analitik log dan analitik keamanan.

OpenSearch mencakup OpenSearch Dasbor untuk visualisasi data dan pemantauan aplikasi. Solusi ini juga menampilkan ekosistem plugin yang luas, antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan klien yang mendukung alur kerja analitik di seluruh lingkungan data modern.

Karena dikembangkan sebagai proyek sumber terbuka dengan peta jalan berbasis komunitas, organisasi dapat menggunakan OpenSearch tanpa batasan lisensi atau vendor lock-in. Kompatibilitasnya dengan versi Elasticsearch sebelumnya—bersama dengan kerangka kerja plugin yang dapat diperluas—memungkinkan tim untuk mengadopsi OpenSearch sebagai Flexible Analytics untuk beban kerja operasional, machine learning dan aplikasi.