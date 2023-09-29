Apa itu AWS Lake Formation?

AWS Lake Formation dapat membantu mengatasi keamanan di data lake. Bagi pengguna Amazon S3, ini adalah integrasi tanpa batas yang memungkinkan Anda untuk menerapkan kebijakan keamanan granular pada data Anda. AWS Lake Formation memberi Anda tiga kemampuan utama:

1. Mmebangun data lake dengan cepat: Ini berarti dalam hitungan hari, bukan bulan. Anda dapat memindahkan, menyimpan, memperbarui, dan membuat katalog data Anda lebih cepat, plus mengatur dan mengoptimalkan data Anda secara otomatis.

2. Menyederhanakan manajemen keamanan: Anda dapat menentukan dan menegakkan kebijakan keamanan, tata kelola, dan audit secara terpusat.

3.Menjadikan data mudah ditemukan dan dibagikan: Membuat katalog semua aset data perusahaan Anda dan bagikan kumpulan data dengan mudah antar konsumen.

Jika saat ini Anda sedang menggunakan AWS S3 atau berencana menggunakannya, AWS Lake Formation dapat menjadi solusi praktis untuk menerapkan kebijakan keamanan pada data lake. Selain itu, tumpukan Anda juga membutuhkan mesin kuerie agar analisis data dapat dilakukan di dalam data lake. Salah satu mesin paling populer untuk tujuan tersebut adalah Presto, mesin kueri SQL sumber terbuka yang dirancang untuk data lake.

Kami telah mempermudah untuk memulai penggunaan tumpukan ini: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Kami menyediakan SaaS untuk Presto dengan integrasi siap pakai dengan S3 dan Lake Formation, sehingga Anda bisa menyiapkan tumpukan analitik data lake lengkap dan menjalankannya dalam hitungan jam.