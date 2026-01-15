Organisasi di seluruh dunia terus berinvestasi besar-besaran dalam AI. Menurut Gartner, pengeluaran AI di seluruh dunia diperkirakan akan melampaui USD 2 triliun pada tahun 2026, menunjukkan pertumbuhan 37% dibandingkan tahun lalu.1 Namun ekspansi yang cepat ini menutupi fakta bahwa banyak inisiatif AI kesulitan dalam memberikan nilai jangka panjang.

Studi CEO 2025 yang dilakukan IBM Institute for Business Value menemukan bahwa hanya 16% dari inisiatif AI yang berhasil diskalakan di seluruh perusahaan2, sementara studi NANDA dari MIT3 melaporkan bahwa hingga 95% dari proyek uji coba AI generatif gagal beralih melewati tahap eksperimen.

Riset menunjukkan bahwa kualitas data AI dan tata kelola data adalah pembeda utama dalam ekosistem AI. Sebuah studi IBV terpisah menemukan bahwa 68% organisasi yang mengutamakan AI melaporkan kerangka kerja data dan tata kelola yang matang dan mapan, dibandingkan dengan 32% organisasi lainnya.4



Seperti yang dicatat oleh penulis penelitian, “Meskipun kurang mencolok daripada algoritma mutakhir atau contoh penggunaan yang ambisius, fondasi data terstruktur, dapat diakses, dan berkualitas tinggi ini menggambarkan prasyarat penting untuk kesuksesan AI yang berkelanjutan.”

Dasar itu penting karena model machine learning—bagian inti dari banyak sistem AI— “belajar” langsung dari kumpulan data yang diberikan kepada mereka. Ketika data tersebut salah menggambarkan realitas karena kesalahan, kesenjangan, informasi yang ketinggalan zaman, silo, atau bias sistematis, model tidak hanya mewarisi semua kelemahan tersebut, tetapi juga dapat memperburuk masalah data dalam skala besar.



Misalnya, dalam sistem AI generatif, seperti model bahasa besar (LLM) yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami, masalah kualitas data dapat muncul sebagai teks dengan ketidakakuratan faktual atau output gambar yang bias. Kualitas data yang buruk juga dapat menyebabkan kinerja yang tidak merata, terutama dalam kasus edge seperti input yang tidak biasa dan skenario yang kurang terwakili.

Bahkan persentase kecil dari data berkualitas rendah dapat memiliki efek yang sangat besar. Hanya beberapa hasil yang buruk dapat merusak pengambilan keputusan dan kepercayaan pada teknologi secara keseluruhan, membuat para eksekutif menyimpulkan bahwa alat AI rusak ketika akar masalah sebetulnya terletak pada kualitas data yang menginformasikannya.



Di luar hasil teknis, kualitas data AI yang rendah membawa implikasi hukum dan etika, termasuk risiko yang terkait dengan privasi data dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Model yang dilatih pada data yang diatur dengan buruk dapat melanggengkan diskriminasi di berbagai bidang seperti perekrutan, pinjaman, perawatan kesehatan, dan layanan publik. Pada saat yang sama, peraturan termasuk Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE dan semakin banyak undang-undang AI tingkat negara bagian AS semakin meminta pertanggungjawaban organisasi atas privasi data, serta kualitas, keterwakilan, dan asal data pelatihan.