Menghadirkan data berkualitas yang siap untuk AI dengan pembuatan profil, pembersihan, dan pemantauan otomatis
Agen yang didukung AI dan pemeriksaan berbasis machine learning (ML) membantu menjaga data Anda tetap bersih, sesuai, dan terhubung.
Terdapat perbedaan besar antara data biasa dan data berkualitas. Adopsi AI skala perusahaan membutuhkan solusi data berkualitas yang mampu mengimbangi perkembangan. Solusi kualitas data IBM mengoptimalkan akurasi, kelengkapan, konsistensi, validasi, dan keunikan. Alat perangkat lunak kualitas data canggih kami mengurangi pekerjaan manual dengan perangkat lunak pembuatan profil otomatis, deteksi anomali, dan perbaikan.
Satukan pemeriksaan di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud dengan alat yang mempelajari pola dan menerapkan aturan data.
Berhenti menulis aturan dengan tangan. IBM menggunakan ML untuk menyarankan pemeriksaan kualitas data, mendeteksi anomali data, dan mengidentifikasi penyimpangan data.
Lihat gambar lengkapnya. Agen melacak masalah ke sumbernya dan menunjukkan apa yang terpengaruh—sehingga perbaikan berlangsung dengan cepat.
Tetap siap untuk audit. Agen yang sadar kebijakan menyelaraskan pemeriksaan dengan standar bisnis dan peraturan secara otomatis.
IBM menggabungkan agen AI, deteksi anomali berbasis ML, dan metadata aktif untuk mengotomatiskan pembuatan profil, pembuatan aturan, dan pemantauan. Dengan menghubungkan kualitas dengan garis keturunan dan tata kelola, IBM memberikan data tepercaya dan siap AI di semua sistem.
Data lakehouse hybrid terbuka yang menyatukan akses ke data terstruktur dan tidak terstruktur, dibangun untuk kinerja dan kesiapan AI.
Otomatiskan pembuatan profil, deteksi anomali, dan pembuatan aturan dengan perangkat lunak manajemen metadata didukung AI yang terkait dengan tata kelola dan garis keturunan.
Sederhanakan pengiriman data dengan saluran untuk batch, streaming, dan CDC, yang dirancang untuk lingkungan hybrid.
Ciptakan sumber kebenaran tunggal dengan menghilangkan duplikasi dan memecahkan inkonsistensi untuk menjaga akurasi bagi entitas bisnis yang penting.
Dapatkan nilai AI lebih cepat dengan layanan pakar untuk strategi platform kualitas data Anda. Otomatiskan pembuatan profil, perkuat tata kelola, dan integrasikan kepatuhan di seluruh lingkungan hybrid dengan solusi kualitas data siap AI. Konsultan kami bekerja sama dengan Anda untuk menerapkan alat kualitas data, mengoptimalkan alur kerja, dan merancang kerangka kerja yang sesuai dengan bisnis Anda.
Jelajahi solusi kualitas data IBM untuk memberikan data tepercaya dan siap AI. Bandingkan berbagai opsi penerapan, nilai TCO, dan coba alat kualitas data kami secara gratis untuk mengotomatiskan pembuatan profil dan pemantauan dalam skala besar.