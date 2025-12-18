Kumpulkan data Anda di seluruh silo menjadi sumber kebenaran tunggal. Atur, perkaya, dan operasikan data master untuk memberdayakan keputusan, AI, dan kepatuhan dalam skala besar.
IBM Master Data Management (MDM) adalah platform cloud-native yang menanamkan AI dan menyatukan serta mengatur data di seluruh domain. Ini menghilangkan silo, menciptakan sumber kebenaran tunggal, dan menggunakan machine learning untuk resolusi entitas dan penemuan hubungan. Dengan penerapan fleksibel (SaaS, on premises, hybrid), antarmuka low-code dan API terbuka, IBM MDM memberikan data tepercaya untuk mempercepat transformasi digital dan memungkinkan keputusan yang meyakinkan.
Menggabungkan catatan terkait secara cerdas untuk membuat tampilan pelanggan, organisasi, lokasi, dan lainnya yang akurat dan terpadu, mendukung klien kami saat mereka mengembangkan fondasi data mereka.
Membawa MDM operasional sebagai layanan, di cloud dan on premises, memberikan data yang dibentuk sesuai kebutuhan bisnis untuk contoh penggunaan AI yang efektif dan untuk mendorong operasi sehari-hari.
Aktifkan tim dengan akses cepat dan aman ke data master yang tepercaya dan nyaris seketika. IBM MDM memberdayakan organisasi untuk memuat, menerbitkan, dan mengonfigurasi data melalui alat no-code yang intuitif, menghilangkan hambatan teknis.
Menggunakan pencocokan bertenaga ML untuk menyatukan data di seluruh silo, menciptakan tampilan 360° yang tepercaya dari entitas.
Mengidentifikasi dan mengelola hubungan antar entitas untuk membangun tampilan yang lengkap dan terhubung.
Menyediakan alat pengelolaan bawaan dengan jejak audit dan panduan ML untuk keputusan kecocokan.
Arsitektur berbasis SaaS yang dapat diskalakan yang dioptimalkan untuk kecepatan dan ketangkasan.
IBM Master Data Management membawa kecerdasan buatan langsung ke fondasi data Anda. Machine learning bawaannya terus menyempurnakan akurasi dan memungkinkan pengguna bisnis untuk dengan mudah mengelola, menyempurnakan, dan memelihara informasi yang akurat, lengkap, dan tepercaya di seluruh perusahaan. IBM MDM mengubah data statis menjadi aset pembelajaran hidup yang mempercepat otomatisasi cerdas dan pengambilan keputusan yang percaya diri.
Secara otomatis menemukan dan menggabungkan catatan terkait di seluruh sistem dengan menggunakan model machine learning terlatih. Mengurangi duplikat, meningkatkan kualitas data, dan menyesuaikan dengan perubahan pola saat data baru tiba.
Menyediakan data master yang konsisten dan diatur untuk mendukung analitik, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh perusahaan.
Kemampuan product information management dan master data management kolaboratif
Temukan, kendalikan, dan bagikan data Anda di mana pun data tersebut berada untuk mendukung AI yang menghasilkan insight yang akurat, tepat waktu, dan relevan.
Ubah data mentah menjadi data siap AI dengan pengalaman pengguna yang efisien untuk mengintegrasikan data apa pun yang menggunakan gaya apa pun
IBM watsonx Orchestrate memanfaatkan AI untuk membantu Anda membangun, menerapkan, dan mengelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.