IBM Master Data Management membawa kecerdasan buatan langsung ke fondasi data Anda. Machine learning bawaannya terus menyempurnakan akurasi dan memungkinkan pengguna bisnis untuk dengan mudah mengelola, menyempurnakan, dan memelihara informasi yang akurat, lengkap, dan tepercaya di seluruh perusahaan. IBM MDM mengubah data statis menjadi aset pembelajaran hidup yang mempercepat otomatisasi cerdas dan pengambilan keputusan yang percaya diri.