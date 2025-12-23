Keberhasilan di era ekonomi AI saat ini bergantung pada kemampuan menghubungkan data dengan hasil bisnis. 92% CDO setuju akan hal ini, namun hanya sepertiga di antaranya yang yakin telah melakukannya dengan benar.

Laporan ini merujuk pada data survei dari 1.700 CDO lintas industri dan wilayah, mengungkap insight yang dapat langsung ditindaklanjuti serta sejumlah kebutuhan yang tak bisa ditawar agar organisasi Anda tetap unggul di depan.