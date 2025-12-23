Di tengah tekanan untuk memaksimalkan nilai bisnis dari investasi AI, para pemimpin data dituntut memprioritaskan data yang terkelola dengan baik, mudah diakses, dan direkayasa secara matang
Survei global terbaru terhadap 1.700 CDO menunjukkan peran yang semakin berkembang—namun tetap dibayangi berbagai tantangan strategis dan operasional.
Proporsi CDO yang menilaikemampuank data mereka mampu mendorong terciptanya aliran pendapatan baru berbasis AI1
Persentase CDO yang mengatakan bahwa mereka membawa AI ke data daripada memusatkan data untuk AI1
Persentase CDO yang masih mencoba mendefinisikan cara untuk menskalakan dan mengatur agen AI1
Proporsi CDO yang merekrut untuk peran data yang tidak ada tahun lalu—sebagian besar terkait dengan gen AI1
Para pemimpin data di level C-suite dihadapkan pada serangkaian tuntutan yang tak bisa ditawar dalam perlombaan meraih hasil AI. Mengambil langkah yang tepat menjadi kunci untuk mendorong kesuksesan.
Keberhasilan di era ekonomi AI saat ini bergantung pada kemampuan menghubungkan data dengan hasil bisnis. 92% CDO setuju akan hal ini, namun hanya sepertiga di antaranya yang yakin telah melakukannya dengan benar.
Laporan ini merujuk pada data survei dari 1.700 CDO lintas industri dan wilayah, mengungkap insight yang dapat langsung ditindaklanjuti serta sejumlah kebutuhan yang tak bisa ditawar agar organisasi Anda tetap unggul di depan.
Temukan mengapa 92% CDO setuju keberhasilan AI bergantung pada menghubungkan data ke hasil bisnis.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM® Institute for Business Value, November 2025.