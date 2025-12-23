Mengubah data menjadi insight bisnis

Di tengah tekanan untuk memaksimalkan nilai bisnis dari investasi AI, para pemimpin data dituntut memprioritaskan data yang terkelola dengan baik, mudah diakses, dan direkayasa secara matang

Unduh laporan
Desain abstrak biru dan putih menyerupai gelombang atau pita pada latar belakang putih

Apakah para pemimpin data siap untuk memimpin di era AI?

Survei global terbaru terhadap 1.700 CDO menunjukkan peran yang semakin berkembang—namun tetap dibayangi berbagai tantangan strategis dan operasional.

 Jelajahi

Poin-poin penting

26%

Proporsi CDO yang menilaikemampuank data mereka mampu mendorong terciptanya aliran pendapatan baru berbasis AI1

 81%

Persentase CDO yang mengatakan bahwa mereka membawa AI ke data daripada memusatkan data untuk AI1

 79%

Persentase CDO yang masih mencoba mendefinisikan cara untuk menskalakan dan mengatur agen AI1

 82%

Proporsi CDO yang merekrut untuk peran data yang tidak ada tahun lalu—sebagian besar terkait dengan gen AI1

Ambil tindakan untuk meraih kesuksesan.

Para pemimpin data di level C-suite dihadapkan pada serangkaian tuntutan yang tak bisa ditawar dalam perlombaan meraih hasil AI. Mengambil langkah yang tepat menjadi kunci untuk mendorong kesuksesan.
Pengembang cloud berdiri di depan komputer
Ubah data menjadi bahan bakar untuk AI

Hasil AI sangat bergantung pada data berkualitas yang selaras dengan tujuan bisnis. Mengakses dan memperkaya data tidak terstruktur Anda, termasuk video, presentasi, dan email, agar AI mampu memberikan dampak nyata.
Dua orang dengan lencana dan papan klip berdiskusi di ruang server
Disiplin tentang data dan AI

Tim keamanan dan tata kelola perlu berkolaborasi semakin erat seiring meningkatnya kompleksitas. Satukan karyawan, proses, dan teknologi untuk mempercepat adopsi, mendorong inovasi, dan memaksimalkan ROI.
Rekan kerja di kantor melihat laptop - sesi keamanan dan tata kelola
Membekali karyawan dengan akses ke insight

Pengambilan keputusan akan tersendat tanpa data yang tersedia tepat waktu. Akses ke data yang aman dan terkelola dengan baik dapat mengurangi ketergantungan pada tim data terpusat sekaligus mempercepat pencapaian hasil.
3 orang di dalam ruangan dengan monitor melihat tablet dan mendiskusikan otomatisasi AI
Perlakukan data dan teknologi sebagai satu disiplin

CIO, CDO, dan CTO perlu menyelaraskan prioritas untuk memaksimalkan investasi, menyederhanakan integrasi, serta menghadirkan data siap AI—dalam skala besar—demi menghasilkan nilai bisnis yang nyata.  
Pengembang cloud berdiri di depan komputer
Ubah data menjadi bahan bakar untuk AI

Hasil AI sangat bergantung pada data berkualitas yang selaras dengan tujuan bisnis. Mengakses dan memperkaya data tidak terstruktur Anda, termasuk video, presentasi, dan email, agar AI mampu memberikan dampak nyata.
Dua orang dengan lencana dan papan klip berdiskusi di ruang server
Disiplin tentang data dan AI

Tim keamanan dan tata kelola perlu berkolaborasi semakin erat seiring meningkatnya kompleksitas. Satukan karyawan, proses, dan teknologi untuk mempercepat adopsi, mendorong inovasi, dan memaksimalkan ROI.
Rekan kerja di kantor melihat laptop - sesi keamanan dan tata kelola
Membekali karyawan dengan akses ke insight

Pengambilan keputusan akan tersendat tanpa data yang tersedia tepat waktu. Akses ke data yang aman dan terkelola dengan baik dapat mengurangi ketergantungan pada tim data terpusat sekaligus mempercepat pencapaian hasil.
3 orang di dalam ruangan dengan monitor melihat tablet dan mendiskusikan otomatisasi AI
Perlakukan data dan teknologi sebagai satu disiplin

CIO, CDO, dan CTO perlu menyelaraskan prioritas untuk memaksimalkan investasi, menyederhanakan integrasi, serta menghadirkan data siap AI—dalam skala besar—demi menghasilkan nilai bisnis yang nyata.  

Laporan: Bagaimana C-suite mengubah informasi menjadi dampak

Keberhasilan di era ekonomi AI saat ini bergantung pada kemampuan menghubungkan data dengan hasil bisnis. 92% CDO setuju akan hal ini, namun hanya sepertiga di antaranya yang yakin telah melakukannya dengan benar.

Laporan ini merujuk pada data survei dari 1.700 CDO lintas industri dan wilayah, mengungkap insight yang dapat langsung ditindaklanjuti serta sejumlah kebutuhan yang tak bisa ditawar agar organisasi Anda tetap unggul di depan.

Gedung pencakar langit kaca yang memantulkan langit
Ambil langkah selanjutnya 

Temukan mengapa 92% CDO setuju keberhasilan AI bergantung pada menghubungkan data ke hasil bisnis.

 Unduh laporan
Perlu detail lebih lanjut? Untuk informasi terbaru tentang data, jelajahi Data Matters Lihat data dalam aksi: ungkap kisah Scuderia Ferrari Bicaralah dengan pakar: Pesan demo langsung—IBM® watsonx.data
Catatan kaki

1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM® Institute for Business Value, November 2025.