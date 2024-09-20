Apa itu otomatisasi data?

Banyak organisasi mengandalkan otomatisasi data sebagai komponen kunci dari strategi manajemen data mereka.

Data Differentiator IBM melaporkan bahwa sebanyak 68% data organisasi tidak pernah dianalisis, yang berarti bisnis tidak pernah menyadari manfaat penuh dari data tersebut.

Otomatisasi membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan memproses volume data yang terus meningkat sehingga mereka dapat mengekstraksi insight berharga dan membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan lebih tepat.

Secara khusus, otomatisasi data dapat membantu merampingkan proses ETL yang sering kali harus dilalui oleh data sebelum bisnis dapat menggunakannya. ETL mencakup ekstraksi data dari sumbernya, mengubahnya menjadi format yang dapat digunakan, dan memuatnya ke dalam aplikasi atau basis data target.

Dengan menghilangkan tugas berulang yang memakan waktu yang biasanya memerlukan intervensi manual, teknologi otomatisasi data membebaskan para insinyur data dan ilmuwan data untuk berfokus pada prioritas yang lebih tinggi, seperti analisis data dan proyek kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML).

Otomatisasi data juga meningkatkan kualitas data dengan meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia selama pemrosesan data.