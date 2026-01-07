Apa itu orkestrasi data?

Untuk memanfaatkan kekuatan volume data mereka yang terus meningkat, bisnis harus mengatasi ekosistem data yang semakin kompleks. Data mereka sering berasal dari sumber yang berbeda dan dalam berbagai format data.

Data ini biasanya disimpan pula di repositori berbasis cloud dan on premises, seperti data lake dan gudang data di seluruh dunia. Selain itu, di banyak organisasi data digunakan dalam alat yang berbeda oleh tim dan karyawan yang berbeda—sistem CRM untuk tim penjualan, platform analitik untuk pemasar, dan sebagainya. Menurut survei IDC tahun 2024 terhadap TI dan pemimpin lini bisnis, rata-rata data operasional bersumber dari 35 sistem yang berbeda dan diintegrasikan ke dalam 18 repositori data analitik yang berbeda.1

Lingkungan data yang rumit seperti itu rentan terhadap silo data, data berkualitas rendah, dan masalah lain yang menimbulkan kemacetan dalam saluran data dan menimbulkan kesalahan dalam analisis hilir. Orkestrasi data yang efektif dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan ini dan mengungkap nilai dari data mereka.