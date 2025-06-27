Apa itu audit kepatuhan?

Audit kepatuhan adalah peninjauan yang tidak memihak atas aktivitas dan catatan organisasi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan, standar, dan peraturan internal maupun eksternal. Hal ini dapat mencakup bidang seperti keamanan siber, privasi data, pelaporan keuangan, serta kesehatan dan keselamatan.

Audit kepatuhan sering dilakukan sebagai bagian dari sistem manajemen kepatuhan organisasi. Sistem manajemen kepatuhan (CMS) adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan peraturan, kebijakan internal, dan standar industri.

Selain audit kepatuhan reguler, CMS yang efektif juga dapat mencakup dewan direksi yang berfokus pada menciptakan budaya kepatuhan di perusahaan; kepala pejabat kepatuhan atau manajer untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan; dan pemantauan kepatuhan, yang memerlukan operasi pengawasan untuk mengidentifikasi area ketidakpatuhan.

Praktik audit memperoleh posisi yang penting dalam masyarakat selama Revolusi Industri Pertama, seiring dengan perkembangan korporasi dan upaya investor untuk memastikan kesehatan keuangan mereka melalui audit atas catatan keuangan. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menetapkan undang-undang yang mewajibkan audit perusahaan, membantu Lanjutkan pengembangan peraturan kepatuhan yang Initiate hari ini.1

Persyaratan kepatuhan saat ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup berbagai bidang, seperti perlindungan informasi sensitif atau kepatuhan suatu organisasi terhadap peraturan lingkungan.