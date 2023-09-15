Apa yang dimaksud dengan CSRD?

CSRD adalah undang-undang Uni Eropa (UE), yang berlaku mulai 5 Januari 2023, yang mewajibkan bisnis UE—termasuk anak perusahaan UE yang memenuhi syarat dari perusahaan non-UE—untuk mengungkapkan dampak lingkungan dan sosial mereka, serta bagaimana tindakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) memengaruhi bisnis mereka.
Tujuan CSRD adalah memberikan kejelasan yang akan membantu investor, analis, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan-perusahaan UE serta dampak dan risiko bisnis terkait dengan lebih baik. Diperkenalkan sebagai bagian dari Paket Keuangan Berkelanjutan Komisi Eropa, CSRD secara khusus memperluas cakupan, pengungkapan keberlanjutan, dan persyaratan pelaporan dari pendahulunya, Arahan Pelaporan Non-keuangan (Non-Financial Reporting Directive/NFRD).
Pelaporan CSRD didasarkan pada konsep signifikansi ganda. Organisasi harus mengungkapkan informasi tentang bagaimana aktivitas bisnis mereka memengaruhi planet dan penduduknya, serta bagaimana tujuan, tindakan, dan risiko keberlanjutan mereka berdampak pada kesehatan keuangan bisnis. Sebagai contoh, selain mewajibkan organisasi untuk melaporkan penggunaan energi dan biayanya, CSRD juga mewajibkan mereka untuk melaporkan metrik emisi yang memerinci bagaimana penggunaan energi tersebut berdampak pada lingkungan, target untuk mengurangi dampak tersebut, dan informasi mengenai bagaimana pencapaian target tersebut akan memengaruhi keuangan organisasi.
Semua pengungkapan CRSD harus tersedia untuk umum, dan CSRD mewajibkan audit pihak ketiga atas semua pengungkapan untuk menjamin keakuratan dan kelengkapannya.
Layanan Penelitian Parlemen Eropa mengidentifikasi beberapakekurangan1 pada tahun 2021 setelah mengevaluasi informasi yang dikumpulkan oleh NFRD. Kekurangan ini termasuk kurangnya data pembanding yang konsisten yang dapat berdampak negatif pada investasi keberlanjutan dan menyebabkan peningkatan biaya data bagi para pemangku kepentingan.
CSRD berupaya meningkatkan proses pengungkapan dan menyediakan cara yang lebih sederhana dan konsisten bagi investor dan konsumen untuk memahami serta membandingkan dampak ESG organisasi, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data keberlanjutan.
Dalam jangka panjang, tujuan utama CSRD adalah untuk mengurangi risiko iklim dan meningkatkan keberlanjutan Uni Eropa secara keseluruhan. Dikombinasikan dengan target netralitas iklim Eropa tahun 2050 dan inisiatif Green Deal Eropa, pengungkapan iklim yang lebih baik akan membantu menciptakan industri yang kompetitif dan tangguh secara global, gedung-gedung hemat energi yang telah diperbarui, serta energi yang lebih bersih dan inovasi teknologi bersih yang canggih.
Pada tahun 2028, semua organisasi atau usaha berikut ini harus mematuhi CSRD:
Ini mencakup semua perusahaan yang terdaftar di bursa pasar yang diatur oleh Uni Eropa—kecuali 'usaha mikro' yang gagal memenuhi dua dari tiga kriteria berikut pada tanggal neraca berturut-turut:
Ini termasuk perusahaan yang terdaftar atau tidak terdaftar yang memenuhi dua dari tiga kriteria berikut pada dua tanggal neraca berturut-turut:
Ini termasuk perusahaan induk non-Uni Eropa dari anak perusahaan Uni Eropa, dengan pendapatan tahunan di Uni Eropa setidaknya EUR 150 juta dalam dua tahun terakhir, dan juga memiliki:
usaha besar yang berbasis di UE, atau
anak perusahaan yang berbasis di UE dengan sekuritas yang terdaftar di bursa pasar yang diatur UE, atau
Hal di atas mencakup ambang batas yang baru-baru ini diperbarui dari Arahan Akuntansi Uni Eropa (tautan berada di luar ibm.com) untuk menentukan kategori ukuran perusahaan.
Kepatuhan terhadap CSRD dilakukan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2029, dan terutama didasarkan pada ketentuan lama NFRD atau ukuran perusahaan.
Mulai tahun keuangan 2024 (dan pelaporan pada tahun 2025)
Kepatuhan wajib dipenuhi untuk organisasi (atau 'entitas') yang sudah berkewajiban untuk mematuhi NFRD. Ini termasuk semua organisasi yang terdaftar di pasar yang diatur Uni Eropa dengan 500 karyawan atau lebih.
Mulai tahun keuangan 2025 (pelaporan pada 2026)
Kepatuhan diwajibkan untuk usaha besar (lihat di atas) yang belum berkewajiban untuk mematuhi NFRD.
Mulai tahun keuangan 2026 (pelaporan tahun 2027)
Kepatuhan diamanatkan untuk usaha kecil dan menengah (juga disebut entitas kecil dan menengah, atau UKM) yang terdaftar di pasar yang diatur UE.
Mulai tahun keuangan 2028 (pelaporan 2029)
Kepatuhan diwajibkan untuk usaha-usaha tertentu di negara ketiga.
Pada tahun 2022, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) merilis set Standar Pelaporan Keberlanjutan Eropa (ESRS) yang pertama. ESRS menguraikan metrik yang harus dilaporkan perusahaan dan cara melaporkannya untuk mematuhi persyaratan pengungkapan CSRD.
Ada 12 ESR secara keseluruhan, yang menjabarkan pengungkapan dan metrik di seluruh masalah keberlanjutan dalam empat kategori:
Lintas sektoral: Prinsip umum dan pengungkapan umum.
Lingkungan: Perubahan iklim, polusi, sumber daya air dan laut, keanekaragaman hayati dan ekosistem, penggunaan sumber daya, dan ekonomi sirkular
Sosial: Tenaga kerjanya sendiri, pekerja dalam rantai nilai, masyarakat yang terkena dampak, konsumen, dan pengguna akhir.
Tata Kelola: Perilaku bisnis.
Pelaporan lintas sektoral wajib dilakukan oleh semua organisasi yang diatur oleh CSRD, sedangkan pelaporan ESG wajib dilakukan oleh organisasi yang merasa memerlukannya.
Pada Desember 2023, ESRS diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE sebagai mengikat secara hukum.
Pada Februari 2024, lembaga-lembaga UE sepakat untuk menunda selama dua tahun tenggat waktu untuk mengadopsi Standar Pelaporan Keberlanjutan Eropa (ESRS) yang spesifik untuk sektor tertentu. ESRS khusus sektor diharapkan akan dirilis pada Juni 2026, yang tidak memengaruhi tanggal berlaku CSRD.
Semua pelaporan CSRD harus memenuhi standar signifikansi ganda. Ini berarti organisasi harus melaporkan kedua hal berikut:
Signifikansi dampak
Dampak yang dimiliki atau kemungkinan besar akan dimiliki oleh bisnis mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan (misalnya, emisi karbon, keberagaman tenaga kerja, penghormatan terhadap hak asasi manusia)
Signifikansi keuangan
Dampak dari masalah keberlanjutan yang dimiliki atau yang kemungkinan besar akan berdampak pada keuangan organisasi (mis. arus kas, risiko, akses terhadap pendanaan)
Sebagian besar organisasi akan melakukan penilaian signifikansi ganda sebagai langkah pertama menuju kepatuhan CSRD.
Organisasi perlu berbagi data dan memberikan komentar manajemen tentang sejumlah topik, termasuk (namun tidak terbatas pada):
Kebijakan dan uji tuntas keberlanjutan
Perusahaan perlu menguraikan kebijakan khusus yang berkaitan dengan beberapa masalah keberlanjutan dan menjelaskan uji tuntas untuk melacak dan menegakkan kebijakan-kebijakan ini. Hal-hal keberlanjutan ini mungkin termasuk:
Metrik target dan rencana transisi
Perusahaan harus membagikan target keberlanjutan mereka, kemajuan dalam mencapai target tersebut, dan bagaimana target tersebut mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan dan mencapai emisi net zero pada tahun 2050, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang Uni Eropa.
Rantai nilai dan pasokan
Perusahaan harus mengungkapkan proses uji tuntas mereka untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak sosial dan lingkungan dalam rantai nilai dan rantai pasokan mereka.
Risiko keberlanjutan
Perusahaan harus mendokumentasikan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai masalah keberlanjutan, seperti perubahan iklim dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Hal ini termasuk menjelaskan ketahanan model bisnis mereka terhadap risiko-risiko tersebut dan kemungkinan dampaknya terhadap pemangku kepentingan, pemegang saham, operasi bisnis, dan hasil keuangan.
CSRD mewajibkan pihak ketiga untuk mengaudit serta memastikan informasi dan data keberlanjutan yang disertakan dalam laporan. Pada awalnya, kepatuhan akan mengharuskan auditor untuk memberikan jaminan terbatas, terutama berdasarkan pernyataan organisasi itu sendiri. Namun, dalam tiga tahun ke depan, CSRD akan memperkenalkan persyaratan untuk jaminan yang wajar, bergantung pada pemeriksaan dan pemahaman auditor atas operasi, proses, dan kontrol organisasi.
EFRAG bertanggung jawab atas standar arahan baru atas nama Komisi Eropa. Sebuah asosiasi swasta yang utamanya didanai oleh UE, EFRAG menyarankan Komisi Eropa untuk mengadopsi standar pelaporan internasional untuk undang-undang UE.
Untuk mencapai hal ini, EFRAG bekerja sama dengan beberapa entitas untuk mendapatkan saran teknis, termasuk:
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan koherensi antara standar CSRD dan undang-undang Uni Eropa.
Segera setelah standar ditetapkan, EFRAG menyediakan persyaratan pelaporan khusus bagi perusahaan dalam ESRS. Perusahaan harus mengumpulkan informasi ini dan memasukkan pengungkapan ini dalam laporan manajemen perusahaan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengajukan laporan tahunan via European Single Electronic Format (ESEF), dan secara digital menandai informasi menggunakan iXBRL sehingga dapat dibaca mesin untuk digunakan di European Single Access Point (ESAP).
Komisi Eropa mengadopsi NFRD pada tahun 2014 untuk memberikan investor dan pemangku kepentingan lebih banyak wawasan tentang kinerja ESG perusahaan.
CSRD dibangun berdasarkan NFRD dalam beberapa cara penting:
CSRD berlaku untuk lebih banyak bisnis
Fokus NFRD sebagian besar pada entitas kepentingan publik dan perusahaan yang terdaftar. CSRD memperluas cakupan tersebut untuk mencakup usaha-usaha besar yang tidak terdaftar, terlepas dari sektor bisnis operasi perusahaan. Akibatnya, lebih banyak perusahaan berada dalam lingkup pelaporan wajib.
CSRD membutuhkan audit pihak ketiga
Pihak ketiga harus mengaudit pelaporan CSRD. Di bawah NFRD, audit pihak ketiga bersifat opsional untuk sebagian besar bisnis.
Pelaporan CSRD memiliki cakupan yang lebih luas
Laporan CSRD harus mencakup target keberlanjutan, serta manajemen risiko dan peluang, dengan fokus pada perencanaan ke depan. NFRD memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam melaporkan informasi keberlanjutan.
CSRD membutuhkan laporan independen
Bisnis dapat memasukkan pelaporan NFRD sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.
CSRD membutuhkan format elektronik tertentu
Perusahaan harus mengirimkan laporan CSRD dalam format ESEF/XHTML, sedangkan NFRD mengizinkan perusahaan untuk memilih format yang mereka inginkan.
EFRAG mengembangkan ESRS untuk menyelaraskan dengan Task Force on Climate-related Financial Disclosures dan Indeks Pelaporan Global. Selain itu, Peraturan Taksonomi UE, yang mulai berlaku pada tahun 2021, mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan kegiatan mereka dan harus mencerminkan informasi ini dalam pengungkapan CSRD mereka.
Sekarang, CSRD akan berisi dan memberikan informasi yang diperlukan entitas keuangan untuk mematuhi Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (SFDR). Informasi yang dilaporkan perusahaan untuk pengungkapan CSRD akan membantu penasihat keuangan dan pelaku pasar untuk memenuhi kewajiban SFDR ini. Hal ini menciptakan aliran data antar lembaga yang membantu organisasi menyediakan pelaporan yang akurat untuk mempertahankan kepatuhan.
Mencapai persyaratan pelaporan keberlanjutan yang diselaraskan di seluruh Uni Eropa dapat dilakukan melalui penyelarasan peraturan yang berbeda. Koordinasi ini memberikan informasi yang konsisten kepada para pemangku kepentingan dan konsumen tentang dampak lingkungan perusahaan.
CSRD mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk memiliki badan penyelidikan dan kepatuhan untuk menjatuhkan hukuman yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera. Hukuman ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan dan durasi pelanggaran serta kondisi keuangan perusahaan. Masing-masing negara anggota menentukan hukuman atas ketidakpatuhan CSRD berdasarkan undang-undang negara bagian yang relevan. Setiap perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan setiap perubahan undang-undang dan mendapatkan nasihat hukum untuk memastikan kepatuhan serta menghindari penyelidikan dan potensi hukuman.
Untuk mematuhi CSRD, perusahaan perlu mengumpulkan dan mengkonsolidasikan volume data yang besar. Fondasi data ESG yang kuat dapat memudahkan pelaporan, membuat pengungkapan CSRD dapat diaudit, dan membantu organisasi lebih siap menghadapi perubahan yang akan diberlakukan mulai tahun 2024 dan seterusnya.
