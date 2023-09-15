Apa yang dimaksud dengan CSRD?

Tujuan CSRD adalah memberikan kejelasan yang akan membantu investor, analis, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan-perusahaan UE serta dampak dan risiko bisnis terkait dengan lebih baik. Diperkenalkan sebagai bagian dari Paket Keuangan Berkelanjutan Komisi Eropa, CSRD secara khusus memperluas cakupan, pengungkapan keberlanjutan, dan persyaratan pelaporan dari pendahulunya, Arahan Pelaporan Non-keuangan (Non-Financial Reporting Directive/NFRD).

Pelaporan CSRD didasarkan pada konsep signifikansi ganda. Organisasi harus mengungkapkan informasi tentang bagaimana aktivitas bisnis mereka memengaruhi planet dan penduduknya, serta bagaimana tujuan, tindakan, dan risiko keberlanjutan mereka berdampak pada kesehatan keuangan bisnis. Sebagai contoh, selain mewajibkan organisasi untuk melaporkan penggunaan energi dan biayanya, CSRD juga mewajibkan mereka untuk melaporkan metrik emisi yang memerinci bagaimana penggunaan energi tersebut berdampak pada lingkungan, target untuk mengurangi dampak tersebut, dan informasi mengenai bagaimana pencapaian target tersebut akan memengaruhi keuangan organisasi.

Semua pengungkapan CRSD harus tersedia untuk umum, dan CSRD mewajibkan audit pihak ketiga atas semua pengungkapan untuk menjamin keakuratan dan kelengkapannya.